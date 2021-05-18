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Полезная информация о Мазари-Шарифе

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Местное время в Мазари-Шарифе
21:5223
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаМазари-Шариф
По-английскиMazar-e Sharif
Столица регионаМазари-Шариф является столицей региона
Население города303 282 чел.
АэропортМазари-Шариф MZR
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота361 м. от уровня моря

Где находится Мазари-Шариф на карте

Мазари-Шариф фото города
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