Полезная информация о Мазари-Шарифе
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Местное время в Мазари-Шарифе
21:5223
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Мазари-Шариф
|По-английски
|Mazar-e Sharif
|Столица региона
|Мазари-Шариф является столицей региона
|Население города
|303 282 чел.
|Аэропорт
|Мазари-Шариф MZR
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|361 м. от уровня моря
Где находится Мазари-Шариф на карте
Мазари-Шариф