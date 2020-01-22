Сколько заболело коронавирусом в Африке на сегодня: 22992 заболело, 1128 умерло, 5846 выздоровело. Последние новости Африки, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Африке Заразилось 22 992 +26

Умерло 1128 +3

Выздоровело 5846 +6

В тяжелом состоянии 174

Болеют сейчас 16 018 +17

Летальность 4.91% около 49 чел. на 1000 заболевших

В Африке находится 0.96% (22 992 человека) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 174 в тяжелом или критическом состоянии, 1128 умерло, 5846 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 16 018 человек



По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Африке График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Африке, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Африке и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Африке от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Африке График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Африки по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Зараженных Умерших Летальность Выздоровевших Осталось зараженных 20 апр 2020 22 992 +26+0.11% 1128 +3+0.27% 0.02% 5846 +6+0.1% ▲ 16 018+17 19 апр 2020 22 966 +1225+6% 1125 +43+4% 0.27% 5840 +370+7% ▲ 16 001+812 18 апр 2020 21 741 +1322+6% 1082 +62+6% 0.41% 5470 +512+10% ▲ 15 189+748 17 апр 2020 20 419 +1426+8% 1020 +52+5% 0.36% 4958 +373+8% ▲ 14 441+1001 16 апр 2020 18 993 +1166+7% 968 +55+6% 0.41% 4585 +723+19% ▲ 13 440+388 15 апр 2020 17 827 +955+6% 913 +37+4% 0.28% 3862 +519+16% ▲ 13 052+399 14 апр 2020 16 872 +928+6% 876 +38+5% 0.3% 3343 +298+10% ▲ 12 653+592 13 апр 2020 15 944 +862+6% 838 +47+6% 0.39% 3045 +123+4% ▲ 12 061+692 12 апр 2020 15 082 +862+6% 791 +46+6% 0.4% 2922 +465+19% ▲ 11 369+351 11 апр 2020 14 220 +681+5% 745 +48+7% 0.44% 2457 +220+10% ▲ 11 018+413 10 апр 2020 13 539 +659+5% 697 +65+10% 0.61% 2237 +543+32% ▲ 10 605+51 9 апр 2020 12 880 +894+7% 632 +56+10% 0.53% 1694 +227+15% ▲ 10 554+611 8 апр 2020 11 986 +794+7% 576 +41+8% 0.41% 1467 +231+19% ▲ 9943+522 7 апр 2020 11 192 +680+6% 535 +46+9% 0.49% 1236 +188+18% ▲ 9421+446 6 апр 2020 10 512 +719+7% 489 +43+10% 0.48% 1048 +87+9% ▲ 8975+589 5 апр 2020 9793 +729+8% 446 +61+16% 0.73% 961 +97+11% ▲ 8386+571 4 апр 2020 9064 +682+8% 385 +49+15% 0.63% 864 +110+15% ▲ 7815+523 3 апр 2020 8382 +926+12% 336 +48+17% 0.66% 754 +129+21% ▲ 7292+749 2 апр 2020 7456 +691+10% 288 +51+22% 0.78% 625 +67+12% ▲ 6543+573 1 апр 2020 6765 +632+10% 237 +36+18% 0.6% 558 +135+32% ▲ 5970+461 31 мар 2020 6133 +577+10% 201 +27+16% 0.49% 423 +83+24% ▲ 5509+467 30 мар 2020 5556 +508+10% 174 +20+13% 0.4% 340 +56+20% ▲ 5042+432 29 мар 2020 5048 +823+19% 154 +20+15% 0.43% 284 +31+12% ▲ 4610+772 28 мар 2020 4225 +340+9% 134 +19+17% 0.5% 253 +24+10% ▲ 3838+297 27 мар 2020 3885 +559+17% 115 +24+26% 0.68% 229 +41+22% ▲ 3541+494 26 мар 2020 3326 +553+20% 91 +18+25% 0.59% 188 -27 ▲ 3047+562 25 мар 2020 2773 +523+23% 73 +9+14% 0.36% 215 +74+52% ▲ 2485+440 24 мар 2020 2250 +432+24% 64 +7+12% 0.34% 141 -2 ▲ 2045+427 23 мар 2020 1818 +381+27% 57 +9+19% 0.56% 143 ▲ 1618+372 22 мар 2020 1437 +265+23% 48 +12+33% 0.96% 143 +54+61% ▲ 1246+199 21 мар 2020 1172 +203+21% 36 +10+38% 0.96% 89 +12+16% ▲ 1047+181 20 мар 2020 969 +188+24% 26 +6+30% 0.69% 77 +8+12% ▲ 866+174 19 мар 2020 781 +180+30% 20 +3+18% 0.43% 69 +20+41% ▲ 692+157 18 мар 2020 601 +117+24% 17 +6+55% 1.12% 49 +1+2% ▲ 535+110 17 мар 2020 484 +84+21% 11 +3+38% 0.71% 48 +6+14% ▲ 425+75 16 мар 2020 400 +87+28% 8 — 42 +7+20% ▲ 350+80 15 мар 2020 313 +59+23% 8 +1+14% 0.37% 35 -6 ▲ 270+64 14 мар 2020 254 +77+44% 7 +1+17% 0.49% 41 +4+11% ▲ 206+72 13 мар 2020 177 +43+32% 6 +3+100% 2.24% 37 +1+3% ▲ 134+39 12 мар 2020 134 +16+14% 3 +1+50% 1.05% 36 +8+29% ▲ 95+7 11 мар 2020 118 +14+13% 2 — 28 +26+1300% ▼ 88-12 10 мар 2020 104 +13+14% 2 +1+100% 1% 2 ▲ 100+12 9 мар 2020 91 +8+10% 1 — 2 ▲ 88+8 8 мар 2020 83 +40+93% 1 +1 1.25% 2 +1+100% ▲ 80+38 6 мар 2020 43 +19+79% 0 — 1 ▲ 42+19 5 мар 2020 24 +3+14% 0 — 1 ▲ 23+3 4 мар 2020 21 +10+91% 0 — 1 ▲ 20+10 3 мар 2020 11 +3+38% 0 — 1 ▲ 10+3 2 мар 2020 8 +4+100% 0 — 1 ▲ 7+4 1 мар 2020 4 +1+33% 0 — 1 ▲ 3+1 28 фев 2020 3 +1+50% 0 — 1 +1 — 2 25 фев 2020 2 +1+100% 0 — 0 ▲ 2+1 14 фев 2020 1 +1 0 — 0 ▲ 1+1 22 янв 2020 0 0 — 0 — 0 Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Африке по дням