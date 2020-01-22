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Коронавирус в Африке сегодня – последние новости, статистика и онлайн карта

Сколько заболело коронавирусом в Африке на сегодня: 22992 заболело, 1128 умерло, 5846 выздоровело. Последние новости Африки, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Африке

  • Заразилось 22 992+26
  • Умерло 1128+3
  • Выздоровело 5846+6
  • В тяжелом состоянии 174
  • Болеют сейчас 16 018+17
  • Летальность 4.91%около 49 чел. на 1000 заболевших
* по данным 20.04.2020 05:41:02 (МСК)

В Африке находится 0.96% (22 992 человека) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 174 в тяжелом или критическом состоянии, 1128 умерло, 5846 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 16 018 человек

По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Африке

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Африке, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Африке и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Африке от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Африке

График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Африки по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗараженныхУмершихЛетальностьВыздоровевшихОсталось зараженных
20 апр 202022 992+26+0.11%1128+3+0.27%0.02%5846+6+0.1%16 018+17
19 апр 202022 966+1225+6%1125+43+4%0.27%5840+370+7%16 001+812
18 апр 202021 741+1322+6%1082+62+6%0.41%5470+512+10%15 189+748
17 апр 202020 419+1426+8%1020+52+5%0.36%4958+373+8%14 441+1001
16 апр 202018 993+1166+7%968+55+6%0.41%4585+723+19%13 440+388
15 апр 202017 827+955+6%913+37+4%0.28%3862+519+16%13 052+399
14 апр 202016 872+928+6%876+38+5%0.3%3343+298+10%12 653+592
13 апр 202015 944+862+6%838+47+6%0.39%3045+123+4%12 061+692
12 апр 202015 082+862+6%791+46+6%0.4%2922+465+19%11 369+351
11 апр 202014 220+681+5%745+48+7%0.44%2457+220+10%11 018+413
10 апр 202013 539+659+5%697+65+10%0.61%2237+543+32%10 605+51
9 апр 202012 880+894+7%632+56+10%0.53%1694+227+15%10 554+611
8 апр 202011 986+794+7%576+41+8%0.41%1467+231+19%9943+522
7 апр 202011 192+680+6%535+46+9%0.49%1236+188+18%9421+446
6 апр 202010 512+719+7%489+43+10%0.48%1048+87+9%8975+589
5 апр 20209793+729+8%446+61+16%0.73%961+97+11%8386+571
4 апр 20209064+682+8%385+49+15%0.63%864+110+15%7815+523
3 апр 20208382+926+12%336+48+17%0.66%754+129+21%7292+749
2 апр 20207456+691+10%288+51+22%0.78%625+67+12%6543+573
1 апр 20206765+632+10%237+36+18%0.6%558+135+32%5970+461
31 мар 20206133+577+10%201+27+16%0.49%423+83+24%5509+467
30 мар 20205556+508+10%174+20+13%0.4%340+56+20%5042+432
29 мар 20205048+823+19%154+20+15%0.43%284+31+12%4610+772
28 мар 20204225+340+9%134+19+17%0.5%253+24+10%3838+297
27 мар 20203885+559+17%115+24+26%0.68%229+41+22%3541+494
26 мар 20203326+553+20%91+18+25%0.59%188-273047+562
25 мар 20202773+523+23%73+9+14%0.36%215+74+52%2485+440
24 мар 20202250+432+24%64+7+12%0.34%141-22045+427
23 мар 20201818+381+27%57+9+19%0.56%1431618+372
22 мар 20201437+265+23%48+12+33%0.96%143+54+61%1246+199
21 мар 20201172+203+21%36+10+38%0.96%89+12+16%1047+181
20 мар 2020969+188+24%26+6+30%0.69%77+8+12%866+174
19 мар 2020781+180+30%20+3+18%0.43%69+20+41%692+157
18 мар 2020601+117+24%17+6+55%1.12%49+1+2%535+110
17 мар 2020484+84+21%11+3+38%0.71%48+6+14%425+75
16 мар 2020400+87+28%842+7+20%350+80
15 мар 2020313+59+23%8+1+14%0.37%35-6270+64
14 мар 2020254+77+44%7+1+17%0.49%41+4+11%206+72
13 мар 2020177+43+32%6+3+100%2.24%37+1+3%134+39
12 мар 2020134+16+14%3+1+50%1.05%36+8+29%95+7
11 мар 2020118+14+13%228+26+1300%88-12
10 мар 2020104+13+14%2+1+100%1%2100+12
9 мар 202091+8+10%1288+8
8 мар 202083+40+93%1+11.25%2+1+100%80+38
6 мар 202043+19+79%0142+19
5 мар 202024+3+14%0123+3
4 мар 202021+10+91%0120+10
3 мар 202011+3+38%0110+3
2 мар 20208+4+100%017+4
1 мар 20204+1+33%013+1
28 фев 20203+1+50%01+12
25 фев 20202+1+100%002+1
14 фев 20201+1001+1
22 янв 20200000
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Африке по дням

Африка и 5 стран в сравнении на 20 апреля 2020

Статистика заражений в 216 странах и регионах мира

В таблице показаны изменения и данные на 20 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.

Все
Европа
Азия
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
СтранаЗара­зилосьУмерлоЛеталь­ностьВыздо­ровелоОста­лось зара­женныхПрове­дено тестовОбно­влено
Мир		2 407 340+1569+0.07%165 069+60+0.04%6.86%625 128+8318+1%1 617 143-680920 623 212+5745120.04.2020 06:40
Европа1 089 256101 8369.35%309 495677 92520.04.2020 03:41
Северная Америка820 732+1453+0.18%43 369+54+0.12%5.28%86 883+47+0.05%690 480+135220.04.2020 06:40
1
США		764 265+433+0.06%40 565+12+0.03%5.31%71 012+9+0.01%652 688+4123 861 596+4720.04.2020 06:01
Азия383 182+25+0.01%14 788+2+0.01%3.86%180 705+94+0.05%187 689-7120.04.2020 04:41
2
Испания		198 67420 45310.29%77 357100 864930 23020.04.2020 03:41
3
Италия		178 97223 66013.22%47 055108 2571 356 54120.04.2020 03:41
4
Франция		152 89419 71812.9%36 57896 598463 66220.04.2020 03:41
5
Германия		145 74246423.19%88 00053 1001 728 35720.04.2020 03:41
6
Великобритания		120 06716 06013.38%104 007482 06320.04.2020 03:41
7
Турция		86 30620172.34%11 97672 313634 27720.04.2020 03:41
8
Китай		82 747+12+0.01%46325.6%77 084+22+0.03%1031-1020.04.2020 04:01
Южная Америка82 308+56+0.07%3850+1+0.03%4.68%36 334+8109+29%42 124-805420.04.2020 06:21
9
Иран		82 21151186.23%57 02320 070341 66220.04.2020 03:41
10
Россия		42 8533610.84%329139 2011 940 00020.04.2020 03:41
11
Бразилия		38 65424626.37%22 130+8104+58%14 062-810462 98520.04.2020 06:21
12
Бельгия		38 496568314.76%875724 056153 77820.04.2020 03:41
13
Канада		35 05615874.53%11 84321 626549 349+1328720.04.2020 06:01
14
Нидерланды		32 655368411.28%25028 721154 91120.04.2020 03:41
15
Швейцария		27 74013935.02%17 8008547221 26320.04.2020 03:41
Африка22 992+26+0.11%1128+3+0.27%4.91%5846+6+0.1%16 018+1720.04.2020 05:41
16
Португалия		20 2067143.53%61018 882235 87820.04.2020 03:41
17
Индия		17 6155593.17%285414 202401 58620.04.2020 03:41
18
Перу		15 6284002.56%68118417143 74520.04.2020 03:41
19
Ирландия		15 2516104%7714 56490 64620.04.2020 03:41
20
Австрия		14 7494523.06%10 5013796179 24320.04.2020 03:41
21
Швеция		14 385154010.71%55012 29574 60020.04.2020 03:41
22
Израиль		13 4911721.27%37549565187 25020.04.2020 03:41
23
Япония		10 7972362.19%11599402112 81620.04.2020 03:41
24
Южная Корея		10 674+13+0.12%236+2+1%2.21%8114+72+1%2324-61563 035+392620.04.2020 04:41
25
Чили		10 0881331.32%43385617113 64920.04.2020 03:41
26
Эквадор		94684745.01%1061793331 80920.04.2020 03:41
27
Саудовская Аравия		9362971.04%13987867180 00020.04.2020 03:41
28
Польша		92873603.88%10407887204 24620.04.2020 03:41
29
Румыния		87464515.16%1892640393 61120.04.2020 03:41
30
Пакистан		83481682.01%1868631298 52220.04.2020 03:41
31
Мексика		8261+764+10%686+36+6%8.3%26274948+72849 570+40320.04.2020 03:41
Австралия и Океания8149+9+0.11%831.02%5221+62+1%2845-5320.04.2020 04:41
32
Дания		73843554.81%4141288894 27720.04.2020 03:41
33
Норвегия		70781652.33%326881142 16620.04.2020 03:41
34
ОАЭ		6781410.6%12865454767 00020.04.2020 03:41
35
Чехия		67461862.76%12985262168 09620.04.2020 03:41
36
Австралия		6612711.07%42302311420 99620.04.2020 03:41
37
Сингапур		6588110.17%768580994 79620.04.2020 03:41
38
Индонезия		65755828.85%686530742 21920.04.2020 03:41
39
Сербия		63181221.93%753544338 70120.04.2020 03:41
40
Филиппины		62594096.53%572527859 92820.04.2020 03:41
41
Украина		54491412.59%347496157 11120.04.2020 03:41
42
Катар		544880.15%518492262 53820.04.2020 03:41
43
Малайзия		5389891.65%31972103103 89220.04.2020 03:41
44
Беларусь		4779470.98%494423898 23120.04.2020 03:41
45
Доминикана		46802264.83%363409115 58320.04.2020 03:41
46
Панама		4467+194+5%126+6+5%2.82%165+25+18%4176+16319 09120.04.2020 03:41
47
Колумбия		37921794.72%711290262 74620.04.2020 03:41
48
Финляндия		3783942.48%1700198957 30020.04.2020 03:41
49
Люксембург		3550732.06%627285033 66620.04.2020 03:41
50
ЮАР		3158541.71%9032201114 71120.04.2020 03:41
51
Египет		31442397.6%732217355 00020.04.2020 03:41
52
Аргентина		29411344.56%709209832 71220.04.2020 03:41
53
Марокко		28551414.94%327238715 12320.04.2020 03:41
54
Таиланд		2765471.7%1928790100 49820.04.2020 03:41
55
Алжир		262937514.26%10471207650020.04.2020 03:41
56
Молдавия		2472672.71%457194810 48820.04.2020 03:41
57
Бангладеш		2456913.71%75229023 94120.04.2020 03:41
58
Греция		22351135.06%269185353 29020.04.2020 03:41
59
Венгрия		19161899.86%250147746 35320.04.2020 03:41
60
Кувейт		191570.37%305160320.04.2020 03:41
61
Бахрейн		188170.37%759111585 12620.04.2020 03:41
62
Хорватия		1871472.51%709111524 18620.04.2020 03:41
63
Исландия		177190.51%129147141 09120.04.2020 03:41
64
Казахстан		1676171.01%4001259100 87820.04.2020 03:41
65
Узбекистан		156550.32%2251335136 00020.04.2020 03:41
66
Ирак		1539825.33%100944856 14720.04.2020 03:41
67
Эстония		1528402.62%164132440 33320.04.2020 03:41
68
Новая Зеландия		1440+9+1%120.83%974+62+7%454-5386 305+308120.04.2020 04:41
69
Азербайджан		1398191.36%71266795 74720.04.2020 03:41
70
Словения		1330745.56%192106441 26520.04.2020 03:41
71
Литва		1298352.7%242102164 03520.04.2020 03:41
72
Армения		1291201.55%54572612 68020.04.2020 03:41
73
Босния и Герцеговина		1285483.74%34789017 81820.04.2020 03:41
74
Оман		126670.55%233102620.04.2020 03:41
75
Македония		1207514.23%17997711 87020.04.2020 03:41
76
Словакия		1161121.03%22992044 27820.04.2020 03:41
77
Гана		104290.86%9993468 59120.04.2020 03:41
78
Куба		1035343.29%25574626 98220.04.2020 03:41
79
Гонконг		102640.39%602420131 78620.04.2020 03:41
80
Камерун		1017424.13%30567020.04.2020 03:41
81
Афганистан		996333.31%131832642220.04.2020 03:41
82
Болгария		894424.7%16169126 41720.04.2020 03:41
83
Тунис		879384.32%4379816 09820.04.2020 03:41
84
Кот д'Ивуар		84791.06%26057820.04.2020 03:41
85
Джибути		84620.24%102742814420.04.2020 03:41
86
Кипр		767121.56%8167434 08720.04.2020 03:41
87
Латвия		72750.69%8863435 88120.04.2020 03:41
88
Андорра		713365.05%235442167320.04.2020 03:41
89
Ливан		673213.12%10255020 92920.04.2020 03:41
90
Коста-Рика		66050.76%11254310 41720.04.2020 06:21
91
Нигер		648203.09%117511471520.04.2020 03:41
92
Нигерия		627213.35%170436715320.04.2020 03:41
93
Гвинея		57950.86%8748720.04.2020 03:41
94
Буркина Фасо		576366.25%33820220.04.2020 03:41
95
Боливия		564+44+8%33+1+3%5.85%31500+43356920.04.2020 04:00
96
Албания		562264.63%314222554220.04.2020 03:41
97
Киргизия		55450.9%13341626 14720.04.2020 03:41
98
Уругвай		528+11+2%101.89%298220+1113 20720.04.2020 04:00
99
Нормандские острова		488214.3%73394332020.04.2020 03:41
100
Гондурас		477+5+1%469.64%25+10+67%406-5253520.04.2020 05:41
101
Сан-Марино		461398.46%60362171120.04.2020 03:41
102
Палестинские территории		43930.68%7136517 32920.04.2020 03:41
103
Мальта		42730.7%11830623 25320.04.2020 03:41
104
Тайвань		42061.43%18922553 00520.04.2020 03:41
105
Иордания		41771.68%27613429 00020.04.2020 03:41
106
Реюньон		40823717120.04.2020 03:41
107
Грузия		39441.02%93297502720.04.2020 03:41
108
Сенегал		3674+1+33%1.09%220143-120.04.2020 05:41
109
Маврикий		32892.74%208111975520.04.2020 03:41
110
Демократическая Республика Конго		327257.65%2627620.04.2020 03:41
111
Черногория		30851.62%55248387420.04.2020 03:41
112
Остров Мэн		29862.01%19399246520.04.2020 03:41
113
Гватемала		289+32+12%72.42%21261+32720020.04.2020 04:41
114
Шри-Ланка		27172.58%96168646320.04.2020 03:41
115
Майотта		27141.48%117150185020.04.2020 03:41
116
Кения		270145.19%6718913 23920.04.2020 03:41
117
Вьетнам		26820266206 25320.04.2020 03:41
118
Венесуэла		25693.52%117130336 169+3645520.04.2020 03:41
119
Мали		224146.25%4216820.04.2020 03:41
120
Парагвай		20683.88%41157495020.04.2020 03:41
121
Сальвадор		20173.48%4415011 16020.04.2020 03:41
122
Ямайка		196+23+13%52.55%27164+231809+20420.04.2020 04:41
123
Фарерские острова		1851769602120.04.2020 03:41
124
Танзания		17074.12%1115220.04.2020 03:41
125
Сомали		16474.27%315420.04.2020 03:41
126
Мартиника		163127.36%737820.04.2020 03:41
127
Гваделупа		14885.41%736720.04.2020 03:41
128
Руанда		1477671695920.04.2020 03:41
129
Конго		14364.2%1112620.04.2020 03:41
130
Бруней		13810.72%1152211 47220.04.2020 03:41
131
Гибралтар		13212012191220.04.2020 03:41
132
Камбоджа		12210517576820.04.2020 03:41
133
Мадагаскар		1213982235720.04.2020 03:41
134
Тринидад и Тобаго		11487.02%2185133520.04.2020 03:41
135
Мьянма		11154.5%799460520.04.2020 03:41
136
Габон		10910.92%710157220.04.2020 03:41
137
Эфиопия		10832.78%1689755720.04.2020 03:41
138
Французская Гвиана		97+1+1%69+5+8%28-420.04.2020 04:00
139
Аруба		9722.06%4946144220.04.2020 03:41
140
Монако		9433.19%226920.04.2020 03:41
141
Судан		92+26+39%12+2+20%13.04%8+2+33%72+2220.04.2020 04:00
142
Либерия		9188.79%77620.04.2020 03:41
143
Бермуды		8655.81%354663820.04.2020 03:41
144
Того		8455.95%5227429520.04.2020 03:41
145
Лихтенштейн		8111.23%552590020.04.2020 03:41
146
Экваториальная Гвинея		7947585420.04.2020 03:41
147
Барбадос		7556.67%19+2+12%51-21035+3520.04.2020 04:00
148
Синт-Мартен		671014.93%124516320.04.2020 03:41
149
Гайана		65710.77%94932220.04.2020 03:41
150
Кабо-Верде		6111.64%15920.04.2020 03:41
151
Каймановы острова		6111.64%75370220.04.2020 03:41
152
Замбия		6134.92%3325258620.04.2020 03:41
153
Багамы		60915%114020.04.2020 03:41
154
Французская Полинезия		55253130220.04.2020 03:41
155
Уганда		55282711 10120.04.2020 03:41
156
Мальдивы		521636371420.04.2020 03:41
157
Ливия		5111.96%113972520.04.2020 03:41
158
Гвинея-Биссау		50347150020.04.2020 03:41
159
Гаити		4736.38%4449820.04.2020 03:41
160
Макао		45172820.04.2020 03:41
161
Сирия		3937.69%53120.04.2020 03:41
162
Эритрея		3933620.04.2020 03:41
163
Мозамбик		39831103720.04.2020 03:41
164
Сен-Мартен		3725.41%191620.04.2020 03:41
165
Сьерра Леоне		3562920.04.2020 03:41
166
Бенин		3512.86%181620.04.2020 03:41
167
Чад		3382520.04.2020 03:41
168
Монголия		32725155420.04.2020 03:41
169
Непал		3142729 56720.04.2020 03:41
170
Зимбабве		25312%220285120.04.2020 03:41
171
Ангола		2428.33%61620.04.2020 03:41
172
Антигуа и Барбуда		23313.04%3177320.04.2020 03:41
173
Свазиленд		2214.55%81371420.04.2020 03:41
174
Ботсвана		2015%19443220.04.2020 03:41
175
Лаос		19217133320.04.2020 03:41
176
Тимор-Лесте		1911820.04.2020 03:41
177
Новая Каледония		18153339920.04.2020 03:41
178
Белиз		18211.11%21465120.04.2020 03:41
179
Малави		17211.76%31242920.04.2020 03:41
180
Фиджи		171720.04.2020 03:41
181
Намибия		1661052420.04.2020 03:41
182
Доминика		168834520.04.2020 03:41
183
Сент-Люсия		1511434420.04.2020 03:41
184
Сент-Китс и Невис		15+1+7%15+1247+1320.04.2020 04:41
185
Кюрасао		1417.14%11228620.04.2020 03:41
186
Гренада		14689220.04.2020 03:41
187
ЦАР		124820.04.2020 03:41
188
Сент-Винсент и Гренадины		121118720.04.2020 03:41
189
Теркс и Кайкос		1119.09%108320.04.2020 03:41
190
Фолклендские острова (Мальвинские)		113831920.04.2020 03:41
191
Сейшельские Острова		115620.04.2020 03:41
192
Монтсеррат		11293620.04.2020 03:41
193
Гренландия		11110104320.04.2020 03:41
194
Никарагуа		10220%6220.04.2020 03:41
195
Гамбия		10110%2731620.04.2020 03:41
196
Суринам		10110%6320.04.2020 03:41
197
Ватикан		82620.04.2020 03:41
198
Мавритания		7114.29%6091320.04.2020 03:41
199
Папуа Новая Гвинея		7716720.04.2020 03:41
200
Западная Сахара		6620.04.2020 03:41
201
Сен-Бартельми		65120.04.2020 03:41
202
Бурунди		5120%408020.04.2020 04:01
203
Бутан		523810720.04.2020 03:41
204
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		5511020.04.2020 03:41
205
Виргинские острова, Британские		5+1+25%120%3+1+50%120.04.2020 06:40
206
Южный Судан		4420.04.2020 03:41
207
Сан-Томе и Принсипи		441920.04.2020 03:41
208
Ангилья		31220.04.2020 03:41
209
Сент-Пьер и Микелон		1120.04.2020 03:41
210
Йемен		1120.04.2020 03:41
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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