О коронавирусе в Мире на 30 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мире на сегодня по данным 30 марта 2020: 721412 заражено, 33956 умерло, 151004 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Мире, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мире на сегодня по данным 30 марта 2020: 721412 заражено, 33956 умерло, 151004 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Мире, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Мире за всё время 721 412 +60706 за 29 марта 2020 Выздоровели 151 004 +11589 Умерли 33 956 +3304 Летальность 4.7% В критическом состоянии 26 789 +3

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. 26789 из них в критическом состоянии, 33956 умерло, 151 004 выздоровело, а всего инфицированных осталось 536 452 человека.

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Мире

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Мире

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Мира по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 72141260706 339563304 0.62% 15100411589 ▲ 536452+45813 28 мар 2020 66070667415 306523454 0.7% 1394158500 ▲ 490639+55461 27 мар 2020 59329163700 271983228 0.74% 1309158765 ▲ 435178+51707 26 мар 2020 52959161938 239702789 0.73% 1221508363 ▲ 383471+50786 25 мар 2020 46765349608 211812556 0.77% 1137875787 ▲ 332685+41265 24 мар 2020 41804539810 186252120 0.73% 1080009649 ▲ 291420+28041 23 мар 2020 37823541282 165051854 0.7% 98351452 ▲ 263379+38976 22 мар 2020 33695332557 146511678 0.75% 978996207 ▲ 224403+24672 21 мар 2020 30439632361 129731674 0.84% 916924272 ▲ 199731+26415 20 мар 2020 27203529535 112991432 0.83% 874202445 ▲ 173316+25658 19 мар 2020 24250027679 98671134 0.77% 849751663 ▲ 147658+24882 18 мар 2020 21482117719 8733828 0.67% 833122472 ▲ 122776+14419 17 мар 2020 19710215528 7905779 0.72% 808402752 ▲ 108357+11997 16 мар 2020 18157414120 7126686 0.71% 780882054 ▲ 96360+11380 15 мар 2020 16745411353 6440621 0.73% 760343410 ▲ 84980+7322 14 мар 2020 15610110896 5819415 0.53% 726242373 ▲ 77658+8108 13 мар 2020 14520516853 5404684 0.98% 702511927 ▲ 69550+14242 12 мар 2020 1283522477 4720105 0.19% 683241321 ▲ 55308+1051 11 мар 2020 1258757255 4615353 0.65% 670032599 ▲ 54257+4303 10 мар 2020 1186205030 4262274 0.55% 644041910 ▲ 49954+2846 9 мар 2020 1135903769 3988186 0.39% 624941800 ▲ 47108+1783 8 мар 2020 1098213974 3802244 0.54% 606942336 ▲ 45325+1394 7 мар 2020 1058474046 355898 0.22% 583582493 ▲ 43931+1455 6 мар 2020 1018013915 3460112 0.26% 558652069 ▲ 42476+1734 5 мар 2020 978862766 334894 0.23% 537962626 ▲ 40742+46 4 мар 2020 951202280 325494 0.23% 511702942 ▼ 40696-756 3 мар 2020 928402534 316075 0.18% 482282626 ▼ 41452-167 2 мар 2020 903061937 308589 0.21% 456022886 ▼ 41619-1038 1 мар 2020 883692358 299655 0.13% 427162934 ▼ 42657-631 29 фев 2020 860111899 294169 0.16% 397823071 ▼ 43288-1241 28 фев 2020 841121366 287258 0.13% 367113434 ▼ 44529-2126 27 фев 2020 827461358 281444 0.09% 332772893 ▼ 46655-1579 26 фев 2020 81388982 277062 0.13% 303842479 ▼ 48234-1559 25 фев 2020 80406845 270879 0.16% 279052678 ▼ 49793-1912 24 фев 2020 79561603 2629160 0.31% 252271833 ▼ 51705-1390 23 фев 2020 78958386 246911 0.02% 23394508 ▼ 53095-133 22 фев 2020 785721753 2458207 0.39% 228863996 ▼ 53228-2450 21 фев 2020 76819622 22514 0.01% 18890713 ▼ 55678-95 20 фев 2020 76197558 2247125 0.22% 181772056 ▼ 55773-1623 19 фев 2020 75639503 2122115 0.2% 161211769 ▼ 57396-1381 18 фев 2020 751361878 2007139 0.24% 143521769 ▼ 58777-30 17 фев 2020 732582034 186898 0.17% 125831718 ▲ 58807+218 16 фев 2020 712242194 1770104 0.18% 108651470 ▲ 58589+620 15 фев 2020 690302145 1666143 0.25% 93951337 ▲ 57969+665 14 фев 2020 668856517 1523152 0.27% 80581763 ▲ 57304+4602 13 фев 2020 6036815147 1371253 0.48% 62951145 ▲ 52702+13749 12 фев 2020 45221419 11185 0.01% 5150467 ▼ 38953-53 11 фев 2020 448022040 1113100 0.26% 4683737 ▲ 39006+1203 10 фев 2020 427622612 1013107 0.28% 3946702 ▲ 37803+1803 9 фев 2020 401503030 906100 0.28% 3244628 ▲ 36000+2302 8 фев 2020 371202729 80687 0.26% 2616605 ▲ 33698+2037 7 фев 2020 343913597 71985 0.27% 2011524 ▲ 31661+2988 6 фев 2020 307943159 63470 0.24% 1487363 ▲ 28673+2726 5 фев 2020 276353743 56472 0.28% 1124272 ▲ 25947+3399 4 фев 2020 238924011 49266 0.29% 852229 ▲ 22548+3716 3 фев 2020 198813094 42664 0.34% 623151 ▲ 18832+2879 2 фев 2020 167874749 362103 0.65% 472188 ▲ 15953+4458 1 фев 2020 120382111 25946 0.4% 28462 ▲ 11495+2003 31 янв 2020 99271693 21342 0.44% 22279 ▲ 9492+1572 30 янв 2020 82342068 17138 0.48% 14317 ▲ 7920+2013 29 янв 2020 6166588 1332 0.03% 12619 ▲ 5907+567 28 янв 2020 55782651 13149 0.92% 10746 ▲ 5340+2556 27 янв 2020 2927809 8226 0.93% 619 ▲ 2784+774 26 янв 2020 2118684 5614 0.7% 5213 ▲ 2010+657 25 янв 2020 1434493 4216 1.18% 393 ▲ 1353+474 24 янв 2020 941287 268 0.91% 366 ▲ 879+273 23 янв 2020 65499 181 0.17% 302 ▲ 606+96 22 янв 2020 555555 1717 3.33% 2828 ▲ 510+510 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.