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О коронавирусе в Китае на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае на сегодня 29 марта 2020: 81999 заражено, 3299 умерло, 75100 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Китае, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира
Заразились в Китае за всё время
81 999
+102 за
28 марта 2020
Выздоровели
75 100+380
Умерли
3299+3
Летальность
4%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Китае находится 11.99% (81 999 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 3299 умерло, 75 100 выздоровело, а всего инфицированных осталось 3600 человек. Самого первого зараженного человека в Китае выявили 10 января 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Китае

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Китае

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Китая по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
29 мар 202081999330010.03%754483483251-349
28 мар 202081999102329930.08%751003803600-281
27 мар 202081897115329650.13%747205393881-429
26 мар 202081782121329160.14%741814084310-293
25 мар 20208166170328540.09%737734934603-427
24 мар 20208159193328170.14%732804665030-380
23 мар 202081498633274728144525410-389
22 мар 2020814351303274150.26%723625055799-390
21 мар 20208130555325960.1%718575916189-542
20 мар 20208125094325340.06%712667316731-641
19 мар 20208115654324980.11%705357807372-734
18 мар 202081102443241110.14%697559578106-924
17 мар 202081058253230130.14%687988889030-876
16 мар 202081033303217140.14%679108939906-877
15 мар 202081003263203100.09%67017135710783-1341
14 мар 202080977323193130.11%65660146412124-1445
13 мар 20208094513318080.06%64196129513569-1290
12 мар 202080932113172110.07%62901125714859-1257
11 мар 202080921343161220.14%61644146316116-1451
10 мар 202080887273139160.09%60181137717567-1366
9 мар 202080860373123230.12%58804141618933-1402
8 мар 202080823533100280.14%57388184920335-1824
7 мар 202080770803072280.13%55539159522159-1543
6 мар 2020806901533044290.12%53944165223702-1528
5 мар 2020805371513015320.13%52292229125230-2172
4 мар 2020803861252983360.13%50001255127402-2462
3 мар 2020802611252947330.11%47450259629864-2504
2 мар 2020801362042914420.13%44854269232368-2530
1 мар 2020799325762872350.1%42162284234898-2301
29 фев 2020793564282837470.13%39320299137199-2610
28 фев 2020789283282790440.11%36329339939809-3115
27 фев 2020786004342746290.07%32930284642924-2441
26 фев 2020781664122717520.11%30084240845365-2048
25 фев 2020777545132665700.15%27676266147413-2218
24 фев 20207724121925951500.3%25015182849631-1759
23 фев 20207702221244520%2318748851390-469
22 фев 202077001145124432050.4%22699399551859-2749
21 фев 20207555047322381870469054608-217
20 фев 20207507745822381220.22%18014205254825-1716
19 фев 20207461940821161130.2%15962175656541-1461
18 фев 202074211177720031390.24%14206174458002-106
17 фев 20207243419211864980.17%12462170758108+116
16 фев 202070513210017661030.18%10755145757992+540
15 фев 202068413205516631420.25%9298132157452+592
14 фев 202066358646315211520.27%7977176056860+4551
13 фев 2020598951513613692520.48%6217113552309+13749
12 фев 202044759373111750.01%508244638560-78
11 фев 202044386203211121000.26%463671838638+1214
10 фев 202042354252510121070.29%391869937424+1719
9 фев 20203982930159051000.28%321962335705+2292
8 фев 2020368142704805870.26%259659733413+2020
7 фев 2020341103523718850.27%199952231393+2916
6 фев 2020305873147633700.25%147736228477+2715
5 фев 2020274403733563720.28%111527225762+3389
4 фев 2020237073991491660.29%84322922373+3696
3 фев 2020197163086425640.34%61415118677+2871
2 фев 20201663047393611020.65%46318815806+4449
1 фев 2020118912089259460.41%2756111357+1982
31 янв 202098021661213420.45%214799375+1540
30 янв 202081412054171380.49%135157835+2001
29 янв 2020608757813320.03%120195834+557
28 янв 202055092632131490.93%101435277+2540
27 янв 2020287780282260.95%5892737+767
26 янв 2020207566956140.71%49101970+645
25 янв 2020140648642161.21%3931325+467
24 янв 20209202772680.93%366858+263
23 янв 2020643951810.17%302595+92
22 янв 202054854817173.38%2828503+503
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Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Статистика заражений в 198 странах мира

В таблице показаны изменения и данные на дату их получения в соотношении с прошедшим днём, сейчас это 29 марта 2020

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
Мир		683 694229883215515034.7%1463966981505143+14504
1
США		123 828235022312051.8%32382166118359-21
2
Италия		92 4721002310.84%1238470065
3
Китай		81 999330014.02%754483483251-349
4
Испания		78 797556265285468.28%14709242457560+2592
5
Германия		58 247552455220.78%848149311+530
6
Иран		38 309290126401236.89%1239171223278+2066
7
Франция		38 10523176.08%572430064
8
Великобритания		19 522221012352146.33%15118136+1996
9
Швейцария		14 593517290261.99%15956512708+426
10
Нидерланды		10 86610477711317.1%610089+916
11
Бельгия		10 8361702431783.98%13592969046+1328
12
Южная Корея		958310515281.59%50332224398-125
13
Австрия		853626586181.01%4792547971-7
14
Турция		74021081.46%707224
15
Португалия		5962792119192%435800+773
16
Канада		565579611.08%508425086+37
17
Норвегия		42352202520.59%74203+218
18
Австралия		39693291620.4%2443709+327
19
Бразилия		390411763%63781-6
20
Израиль		38652461420.36%893762+244
21
Швеция		370025311052.97%163574+248
22
Чехия		2697661320.48%112673+64
23
Малайзия		24701503471.38%388682048+75
24
Ирландия		2415361.49%52374
25
Дания		2395297273.01%572266+22
26
Чили		190960.31%611842
27
Люксембург		1831180.98%401773
28
Эквадор		1823482.63%31772
29
Польша		17711332021.13%71744+131
30
Румыния		17603084032.27%169301551+275
31
Япония		1693523.07%424201217-20
32
Россия		1534270840.52%64151462+251
33
Пакистан		1526311310.85%291484+30
34
Филиппины		14183437135.01%4271305+333
35
Таиланд		1388143710.5%971284+142
36
Саудовская Аравия		129996840.62%66291225+63
37
Индонезия		1285130114128.87%6451107+113
38
Финляндия		1239721120.89%101218+70
39
ЮАР		118710.08%311155
40
Греция		10613753.49%52972-5
41
Исландия		10205720.2%114904+57
42
Индия		9872512.53%873875-4
43
Панама		9011151731.89%42880+110
44
Мексика		8481311641.89%4828+127
45
Сингапур		84442310.36%21214629+27
46
Аргентина		745551912.55%72654+54
47
Сербия		741821331.75%4227686+52
48
Словения		730461121.51%10709+44
49
Доминикана		719283.89%3688
50
Хорватия		71356610.84%527655+48
51
Эстония		67934320.44%20656+32
52
Перу		671162.38%16639
53
Гонконг		6418140.62%118519+81
54
Колумбия		60860.99%10592
55
Катар		59010.17%45544
56
Египет		576366.25%121419
57
Ирак		54741427.68%14312362+29
58
Новая Зеландия		5146310.19%566457+57
59
Бахрейн		4992340.8%2727223+16
60
ОАЭ		46820.43%553411-3
61
Алжир		454296.39%31394
62
Марокко		450482615.78%132411+45
63
Ливан		438261022.28%30398+24
64
Литва		4374371.6%1429+43
65
Армения		42417320.71%30391+15
66
Украина		4186292.15%5404+62
67
Венгрия		408651323.19%34361+63
68
Латвия		3474201346+42
69
Болгария		3387812.37%11319+6
70
Андорра		33426631.8%1327+23
71
Босния и Герцеговина		32365611.86%83309+61
72
Словакия		3142210.32%2311+22
73
Уругвай		3043010.33%0303+30
74
Тайвань		2981520.67%399257+6
75
Коста-Рика		29520.68%3290
76
Тунис		27882.88%2268
77
Македония		25918622.32%3250+16
78
Кувейт		255200673188+17
79
Казахстан		2512310.4%182232+21
80
Иордания		24610.41%18227
81
Молдавия		23120.87%2227
82
Сан-Марино		224229.82%6196
83
Албания		21215104.72%332169+13
84
Азербайджан		2092741.91%15190+27
85
Буркина Фасо		207115.31%21175
86
Вьетнам		18814021167+14
87
Реюньон		18301182
88
Кипр		17952.79%15159
89
Оман		16715023144+15
90
Фарерские острова		159407089+4
91
Гана		1521153.29%2145+11
92
Мальта		151202149+2
93
Сенегал		142120279115+3
94
Кот д'Ивуар		1403903137+39
95
Узбекистан		1332921.5%72124+27
96
Бруней		126610.79%34991-3
97
Афганистан		1201043.33%2114+10
98
Куба		11932.52%4112
99
Венесуэла		11921.68%3978
100
Шри-Ланка		115210.87%101104+1
101
Гондурас		1101510.91%3106+15
102
Палестинские территории		106810.94%1887+8
103
Камбоджа		1034021882-4
104
Маврикий		10221.96%0100
105
Гваделупа		10221.96%1783
106
Нигерия		97811.03%393+8
107
Беларусь		9403262
108
Мартиника		9311.08%092
109
Камерун		9122.2%287
110
Грузия		90018472-4
111
Черногория		85111.18%084+1
112
Киргизия		84260084+26
113
Боливия		8170081+7
114
Тринидад и Тобаго		76233.95%172+2
115
Демократическая Республика Конго		6569.23%257
116
Майотта		630063
117
Руанда		600060
118
Лихтенштейн		560056
119
Парагвай		5635.36%152
120
Гибралтар		5601442
121
Бангладеш		48510.42%1528
122
Аруба		460145
123
Монако		43112.33%141+1
124
Мадагаскар		39130039+13
125
Кения		3812.63%136
126
Остров Мэн		3750037+5
127
Макао		37301027+3
128
Гватемала		3412.94%1023
129
Ямайка		32213.13%229+2
130
Французская Полинезия		300030
131
Уганда		300030
132
Замбия		280028
133
Французская Гвиана		280622
134
Барбадос		260026
135
Того		2514%123
136
Сальвадор		2450024+5
137
Бермуды		2250220+5
138
Конго		19150019+15
139
Эфиопия		1930118+3
140
Мали		1815.56%017
141
Нигер		18815.56%017+8
142
Мальдивы		17101126-1
143
Гвинея		1680016+8
144
Новая Каледония		150015
145
Гаити		15701114+6
146
Танзания		140113
147
Джибути		140014
148
Экваториальная Гвинея		120012
149
Монголия		120012
150
Сен-Мартен		110011
151
Доминика		110011
152
Намибия		113029+3
153
Багамы		10019
154
Гренландия		10028
155
Гренада		92009+2
156
Свазиленд		9009
157
Каймановы острова		8112.5%07
158
Мозамбик		8008
159
Кюрасао		8112.5%25
160
Мьянма		8008
161
Суринам		8008
162
Лаос		8008
163
Гайана		8112.5%07
164
Сейшельские Острова		8008
165
Зимбабве		7114.29%06
166
Антигуа и Барбуда		7007
167
Габон		7114.29%06
168
Ватикан		6006
169
Бенин		6006
170
Эритрея		6006
171
Кабо-Верде		61116.67%05+1
172
Мавритания		5005
173
Судан		5120%04
174
Монтсеррат		5005
175
Ангола		5005
176
Фиджи		5005
177
Сирия		5005
178
Непал		5014
179
Сен-Бартельми		5005
180
Бутан		41004+1
181
Никарагуа		4125%03
182
Сент-Люсия		41013+1
183
Теркс и Кайкос		4004
184
Чад		3003
185
Сомали		3003
186
Либерия		3003
187
Гамбия		3133.33%02
188
ЦАР		3003
189
Синт-Мартен		3003
190
Ливия		3003
191
Сент-Китс и Невис		2002
192
Ангилья		2002
193
Виргинские острова, Британские		2002
194
Гвинея-Биссау		2002
195
Белиз		2002
196
Папуа Новая Гвинея		1001
197
Тимор-Лесте		1001
198
Сент-Винсент и Гренадины		1010
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Последние новости о коронавирусе связанные с Китаем

Китай заявил о конце эпидемии коронавируса
lenta
29.03.2020 14:58
Власти Китая заявили о конце эпидемии коронавируса в стране. По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией по всей стране составило менее трех тысяч. Таким образом, распространение инфекции в Китае удалось остановить.
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
rbc
29.03.2020 14:16
Число внутренних случаев заражения составляет менее 3 тыс. Однако количество завозных случаев инфицирования продолжает расти, возможен новый этап борьбы с вирусом
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
lenta
28.03.2020 15:37
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии. Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.
Установлено время сохранения коронавируса в организме
lenta
28.03.2020 13:57
Международная группа ученых в медицинском центре Пекина провела исследование и установила время сохранения коронавируса в организме. По результатам исследования врачи пришли к выводу, что у половины переболевших COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней.
Назван новый признак заражения коронавирусом
lenta
28.03.2020 13:56
Одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией может быть конъюнктивит. Американские врачи ссылаются на данные китайских коллег, согласно которым конъюнктивит был диагностирован у каждого 30-го пациента с COVID-19. Помимо конъюнктивита, у потенциально зараженных должны присутствовать и другие симптомы.
В России оценили возможность намеренного занесения коронавируса в Китай
lenta
28.03.2020 12:49
В России опровергли намеренное занесение коронавируса в Китай. По словам профессора ДВФУ Михаила Щелканова, новый тип коронавируса является природно-очаговым и может сам циркулировать без участия человека (в конкретном случае — с помощью летучих мышей), что опровергает версию утечки из института вирусологии.
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч
lenta
28.03.2020 11:50
Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 600 тысяч. По состоянию на 11:50 по московскому времени в мире зафиксировано 600 863 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. Китай на третьем месте.
В Ухане метро частично возобновило работу после карантина
rbc
28.03.2020 08:41
В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек
lenta
28.03.2020 01:31
В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек. Число зараженных в Соединенных Штатах по данным на 28 марта, 1:27 по московскому времени, составило 101657. Более 1,5 тысячи скончалось, 862 человека излечились. Так, США занимают первое в мире место по числу инфицированных, опережая Италию, Китай и Испанию.
Лавров обсудил угрозу распространения коронавируса с главой МИД Китая
rbc
27.03.2020 22:15

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