О коронавирусе в Китае на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае на сегодня 29 марта 2020: 81999 заражено, 3299 умерло, 75100 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Китае, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае на сегодня 29 марта 2020: 81999 заражено, 3299 умерло, 75100 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Китае, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Китае за всё время 81 999 +102 за 28 марта 2020 Выздоровели 75 100 +380 Умерли 3299 +3 Летальность 4%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Китае находится 11.99% (81 999 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 3299 умерло, 75 100 выздоровело, а всего инфицированных осталось 3600 человек. Самого первого зараженного человека в Китае выявили 10 января 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Китае

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Китае

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Китая по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 81999 33001 0.03% 75448348 ▼ 3251-349 28 мар 2020 81999102 32993 0.08% 75100380 ▼ 3600-281 27 мар 2020 81897115 32965 0.13% 74720539 ▼ 3881-429 26 мар 2020 81782121 32916 0.14% 74181408 ▼ 4310-293 25 мар 2020 8166170 32854 0.09% 73773493 ▼ 4603-427 24 мар 2020 8159193 32817 0.14% 73280466 ▼ 5030-380 23 мар 2020 8149863 3274 — 72814452 ▼ 5410-389 22 мар 2020 81435130 327415 0.26% 72362505 ▼ 5799-390 21 мар 2020 8130555 32596 0.1% 71857591 ▼ 6189-542 20 мар 2020 8125094 32534 0.06% 71266731 ▼ 6731-641 19 мар 2020 8115654 32498 0.11% 70535780 ▼ 7372-734 18 мар 2020 8110244 324111 0.14% 69755957 ▼ 8106-924 17 мар 2020 8105825 323013 0.14% 68798888 ▼ 9030-876 16 мар 2020 8103330 321714 0.14% 67910893 ▼ 9906-877 15 мар 2020 8100326 320310 0.09% 670171357 ▼ 10783-1341 14 мар 2020 8097732 319313 0.11% 656601464 ▼ 12124-1445 13 мар 2020 8094513 31808 0.06% 641961295 ▼ 13569-1290 12 мар 2020 8093211 317211 0.07% 629011257 ▼ 14859-1257 11 мар 2020 8092134 316122 0.14% 616441463 ▼ 16116-1451 10 мар 2020 8088727 313916 0.09% 601811377 ▼ 17567-1366 9 мар 2020 8086037 312323 0.12% 588041416 ▼ 18933-1402 8 мар 2020 8082353 310028 0.14% 573881849 ▼ 20335-1824 7 мар 2020 8077080 307228 0.13% 555391595 ▼ 22159-1543 6 мар 2020 80690153 304429 0.12% 539441652 ▼ 23702-1528 5 мар 2020 80537151 301532 0.13% 522922291 ▼ 25230-2172 4 мар 2020 80386125 298336 0.13% 500012551 ▼ 27402-2462 3 мар 2020 80261125 294733 0.11% 474502596 ▼ 29864-2504 2 мар 2020 80136204 291442 0.13% 448542692 ▼ 32368-2530 1 мар 2020 79932576 287235 0.1% 421622842 ▼ 34898-2301 29 фев 2020 79356428 283747 0.13% 393202991 ▼ 37199-2610 28 фев 2020 78928328 279044 0.11% 363293399 ▼ 39809-3115 27 фев 2020 78600434 274629 0.07% 329302846 ▼ 42924-2441 26 фев 2020 78166412 271752 0.11% 300842408 ▼ 45365-2048 25 фев 2020 77754513 266570 0.15% 276762661 ▼ 47413-2218 24 фев 2020 77241219 2595150 0.3% 250151828 ▼ 49631-1759 23 фев 2020 7702221 24452 0% 23187488 ▼ 51390-469 22 фев 2020 770011451 2443205 0.4% 226993995 ▼ 51859-2749 21 фев 2020 75550473 2238 — 18704690 ▼ 54608-217 20 фев 2020 75077458 2238122 0.22% 180142052 ▼ 54825-1716 19 фев 2020 74619408 2116113 0.2% 159621756 ▼ 56541-1461 18 фев 2020 742111777 2003139 0.24% 142061744 ▼ 58002-106 17 фев 2020 724341921 186498 0.17% 124621707 ▲ 58108+116 16 фев 2020 705132100 1766103 0.18% 107551457 ▲ 57992+540 15 фев 2020 684132055 1663142 0.25% 92981321 ▲ 57452+592 14 фев 2020 663586463 1521152 0.27% 79771760 ▲ 56860+4551 13 фев 2020 5989515136 1369252 0.48% 62171135 ▲ 52309+13749 12 фев 2020 44759373 11175 0.01% 5082446 ▼ 38560-78 11 фев 2020 443862032 1112100 0.26% 4636718 ▲ 38638+1214 10 фев 2020 423542525 1012107 0.29% 3918699 ▲ 37424+1719 9 фев 2020 398293015 905100 0.28% 3219623 ▲ 35705+2292 8 фев 2020 368142704 80587 0.26% 2596597 ▲ 33413+2020 7 фев 2020 341103523 71885 0.27% 1999522 ▲ 31393+2916 6 фев 2020 305873147 63370 0.25% 1477362 ▲ 28477+2715 5 фев 2020 274403733 56372 0.28% 1115272 ▲ 25762+3389 4 фев 2020 237073991 49166 0.29% 843229 ▲ 22373+3696 3 фев 2020 197163086 42564 0.34% 614151 ▲ 18677+2871 2 фев 2020 166304739 361102 0.65% 463188 ▲ 15806+4449 1 фев 2020 118912089 25946 0.41% 27561 ▲ 11357+1982 31 янв 2020 98021661 21342 0.45% 21479 ▲ 9375+1540 30 янв 2020 81412054 17138 0.49% 13515 ▲ 7835+2001 29 янв 2020 6087578 1332 0.03% 12019 ▲ 5834+557 28 янв 2020 55092632 13149 0.93% 10143 ▲ 5277+2540 27 янв 2020 2877802 8226 0.95% 589 ▲ 2737+767 26 янв 2020 2075669 5614 0.71% 4910 ▲ 1970+645 25 янв 2020 1406486 4216 1.21% 393 ▲ 1325+467 24 янв 2020 920277 268 0.93% 366 ▲ 858+263 23 янв 2020 64395 181 0.17% 302 ▲ 595+92 22 янв 2020 548548 1717 3.38% 2828 ▲ 503+503 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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