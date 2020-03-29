О коронавирусе в Италии на 30 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии на сегодня по данным 30 марта 2020: 97689 заражено, 10779 умерло, 13030 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Италии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии на сегодня по данным 30 марта 2020: 97689 заражено, 10779 умерло, 13030 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Италии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Италии за всё время 97 689 +5217 за 29 марта 2020 Выздоровели 13 030 +646 Умерли 10 779 +756 Летальность 11% В критическом состоянии 3906

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. При этом в Италии находится 13.54% (97 689 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 3906 из них в критическом состоянии, 10779 умерло, 13 030 выздоровело, а всего инфицированных осталось 73 880 человек. Самого первого зараженного человека в Италии выявили 29 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Италии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Италии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Италии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 976895217 10779756 1.02% 13030646 ▲ 73880+3815 28 мар 2020 924725974 10023889 1.27% 123841434 ▲ 70065+3651 27 мар 2020 864985909 9134919 1.38% 10950589 ▲ 66414+4401 26 мар 2020 805896203 8215712 1.15% 10361999 ▲ 62013+4492 25 мар 2020 743865210 7503683 1.19% 93621036 ▲ 57521+3491 24 мар 2020 691765249 6820743 1.38% 83261302 ▲ 54030+3204 23 мар 2020 639274789 6077601 1.18% 7024 ▲ 50826+4188 22 мар 2020 591385560 5476651 1.4% 7024952 ▲ 46638+3957 21 мар 2020 535786557 4825793 1.86% 60721632 ▲ 42681+4132 20 мар 2020 470215986 4032627 1.63% 4440 ▲ 38549+5359 19 мар 2020 410355322 3405427 1.29% 4440415 ▲ 33190+4480 18 мар 2020 357134207 2978475 1.65% 40251084 ▲ 28710+2648 17 мар 2020 315063526 2503345 1.32% 2941192 ▲ 26062+2989 16 мар 2020 279803233 2158349 1.51% 2749414 ▲ 23073+2470 15 мар 2020 247473590 1809368 1.79% 2335369 ▲ 20603+2853 14 мар 2020 211573497 1441175 0.99% 1966527 ▲ 17750+2795 13 мар 2020 176605198 1266439 2.94% 1439394 ▲ 14955+4365 11 мар 2020 124622313 827196 1.85% 1045321 ▲ 10590+1796 10 мар 2020 10149977 631168 1.91% 724 ▲ 8794+809 9 мар 2020 91721797 46397 1.21% 724102 ▲ 7985+1598 8 мар 2020 73751492 366133 2.08% 62233 ▲ 6387+1326 7 мар 2020 58831247 23336 0.71% 58966 ▲ 5061+1145 6 мар 2020 4636778 19749 1.25% 523109 ▲ 3916+620 5 мар 2020 3858769 14841 1.24% 414138 ▲ 3296+590 4 мар 2020 3089587 10728 1.03% 276116 ▲ 2706+443 3 мар 2020 2502466 7927 1.19% 16011 ▲ 2263+428 2 мар 2020 2036342 5218 0.98% 14966 ▲ 1835+258 1 мар 2020 1694566 345 0.32% 8337 ▲ 1577+524 29 фев 2020 1128240 298 0.76% 46 ▲ 1053+232 28 фев 2020 888233 214 0.49% 461 ▲ 821+228 27 фев 2020 655202 175 0.84% 4542 ▲ 593+155 26 фев 2020 453131 122 0.46% 32 ▲ 438+127 25 фев 2020 32293 103 0.96% 1 ▲ 311+90 24 фев 2020 22974 74 1.81% 1 ▲ 221+70 23 фев 2020 15593 31 0.67% 21 ▲ 150+91 22 фев 2020 6242 21 1.69% 11 ▲ 59+40 21 фев 2020 2017 11 5.26% 0 ▲ 19+16 7 фев 2020 31 0 — 0 ▲ 3+1 31 янв 2020 22 0 — 0 ▲ 2+2 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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