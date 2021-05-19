Полезная информация о Дурресе
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Местное время в Дурресе
00:0627
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇱 Албания
|Название города
|Дуррес
|По-английски
|Durres
|Столица региона
|Дуррес является столицей региона
|Население города
|122 034 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Tirane
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря