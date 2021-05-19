Всё о Дурресе

Полезная информация о Дурресе

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Местное время в Дурресе
00:0627
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇱 Албания
Название городаДуррес
По-английскиDurres
Столица регионаДуррес является столицей региона
Население города122 034 чел.
Часовой поясEurope/Tirane
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Дуррес на карте

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