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Полезная информация об Албании

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Флаг Албании
Флаг Албании
НазваниеАлбания
Эмодзи флаг🇦🇱
Полное названиеРеспублика Албания
По-английскиAlbania
СтолицаТирана
ГородаСписок городов
ВалютаАлбанский лек
Площадь28 748 км²
Население2 866 026 чел.
Телефонный код+355
Код ISOAL
Основной домен.AL
Соседние страны🇬🇷 Греция🇷🇸 Сербия🇲🇪 Черногория

Где находится Албания на карте

Албания фото страны
Албания

Популярные экскурсии в Албании

Добро пожаловать в Тирану!
Добро пожаловать в Тирану!
5
7 отзывов
70
за чел.
Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям столицы Албании
Тирана

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