Полезная информация об Албании
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Флаг Албании
|Название
|Албания
|Эмодзи флаг
|🇦🇱
|Полное название
|Республика Албания
|По-английски
|Albania
|Столица
|Тирана
|Города
|Список городов
|Валюта
|Албанский лек
|Площадь
|28 748 км²
|Население
|2 866 026 чел.
|Телефонный код
|+355
|Код ISO
|AL
|Основной домен
|.AL
|Соседние страны
|🇬🇷 Греция🇷🇸 Сербия🇲🇪 Черногория
Где находится Албания на карте
Албания
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7 отзывов
€
70
за чел.
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