Индивидуальная
до 10 чел.
Город
Начало: Площадь у железнодорожного вокзала
Расписание: По согласованию с гидом.
€6000 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города
Начало: 8C7X+MVR, Rruga Egnatia, Durrës, Albania
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
€11 за человека
Аудиогид
Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега
Начало: GQ6R+XH6, Rruga Kryesore, Krujë, Albania
€11 за человека
