Найдено 3 экскурсии в категории « Пешеходные » во Влёре на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Город Начало: Площадь у железнодорожного вокзала Расписание: По согласованию с гидом. €6000 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Аудиогид Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города Начало: 8C7X+MVR, Rruga Egnatia, Durrës, Albania Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время €11 за человека Пешая 6 часов Аудиогид Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега Начало: GQ6R+XH6, Rruga Kryesore, Krujë, Albania €11 за человека Другие экскурсии Влёры

Ответы на вопросы от путешественников по Влёре в категории «Пешеходные» Самые популярные экскурсии этой рубрики во Влёре Город; Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города; Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Влёре в январе 2026 Сейчас во Влёре в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 6000.

Экскурсии на русском языке во Влёре (Албания 🇦🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Пешеходные», цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Албании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март