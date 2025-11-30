Описание экскурсииПосетите общественное кладбище Буэнос-Айреса которое является народным достоянием! Последняя обитель аргентинской аристократии, политиков, полководцев, знаменитых творческих людей и богачей своей эпохи. Здесь находится около 5000 усыпальниц. Это место окутано тайнами и легендами, некоторые из которых пробирают до мурашек! Я проведу вас по этим местам и расскажу истории о семьях и о людях захороненных здесь. Это самый настоящий город в городе. Пойдем по кладбищу погуляем?
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Пешая экскурсия с гидом
Что не входит в цену
- Входной билет на кладбище (он обязателен. Оплачивается при входе картой, около 16$ с человека). С оплатой смогу помочь.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аргентина, Буэнос-Айрес, Junín
Завершение: Экскурсия заканчивается у главного входа на кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
