Отправляемся в сердце аристократического района Буэнос-Айреса. Здесь, под защитой призраков и охраной ЮНЕСКО, нашли последнее пристанище друзья и враги, президенты, нобелевские лауреаты и даже внучка Наполеона. Здесь собраны надгробия от лучших скульпторов Европы и легенды, от которых мурашки по коже. Всё это кладбище Реколета!

за 1-2 человека или $25 за человека, если вас больше

от $50 за 1-2 человека или $25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Почему иметь фамильный склеп на Реколете до сих пор важно и статусно для настоящих «портеньос»? Чем кладбище заслужило внимание ЮНЕСКО и как превратилось в величайшую в мире выставку погребальных скульптур? Обо всём этом непременно поговорим!

Я покажу вам:

Пристанище Эвиты Перон — единственное место на кладбище, всегда украшенное живыми цветами. Конечно, обсудим, что происходило с телом главной аргентинской иконы 20 века после смерти

Надгробия, над которыми трудились именитые скульпторы Европы, и самую необычную статую Христа в мире

Самый дорогой склеп — захоронение Федерико Лелуара, аргентинского Нобелевского лауреата по биохимии

Величественный склеп семьи Паз и другие усыпальницы, с которыми связаны городские легенды о призраках, истории о друзьях и врагах и курьёзные судьбы аргентинцев

Организационные детали

Вход на кладбище оплачивается отдельно (около $6 с человека). Для оплаты нужна карта (наличные не принимаются): если у вас нет карты — просьба предупредить заранее.