Отправляемся в сердце аристократического района Буэнос-Айреса.
Здесь, под защитой призраков и охраной ЮНЕСКО, нашли последнее пристанище друзья и враги, президенты, нобелевские лауреаты и даже внучка Наполеона. Здесь собраны надгробия от лучших скульпторов Европы и легенды, от которых мурашки по коже. Всё это кладбище Реколета!
Здесь, под защитой призраков и охраной ЮНЕСКО, нашли последнее пристанище друзья и враги, президенты, нобелевские лауреаты и даже внучка Наполеона. Здесь собраны надгробия от лучших скульпторов Европы и легенды, от которых мурашки по коже. Всё это кладбище Реколета!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Почему иметь фамильный склеп на Реколете до сих пор важно и статусно для настоящих «портеньос»? Чем кладбище заслужило внимание ЮНЕСКО и как превратилось в величайшую в мире выставку погребальных скульптур? Обо всём этом непременно поговорим!
Я покажу вам:
- Пристанище Эвиты Перон — единственное место на кладбище, всегда украшенное живыми цветами. Конечно, обсудим, что происходило с телом главной аргентинской иконы 20 века после смерти
- Надгробия, над которыми трудились именитые скульпторы Европы, и самую необычную статую Христа в мире
- Самый дорогой склеп — захоронение Федерико Лелуара, аргентинского Нобелевского лауреата по биохимии
- Величественный склеп семьи Паз и другие усыпальницы, с которыми связаны городские легенды о призраках, истории о друзьях и врагах и курьёзные судьбы аргентинцев
Организационные детали
Вход на кладбище оплачивается отдельно (около $6 с человека). Для оплаты нужна карта (наличные не принимаются): если у вас нет карты — просьба предупредить заранее.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 130 туристов
¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».Задать вопрос
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