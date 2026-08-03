читать дальше уменьшить узнать много нового, в том числе об истории различных церковных орденов в Аргентине. Маршрут проходит по району Сан-Тельмо, где много красивых церквей и других исторических зданий. Юлия очень классная, увлечённая и внимательная, ответила на все вопросы. Большое спасибо, обязательно прийду еще на новые маршруты!

Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую ее всем, кто хочет