На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса

Побывать там, где течет «река разноцветных птиц»

Навряд ли вы когда-нибудь в своей жизни специально отправитесь в Уругвай. Это небольшое, по площади чуть больше Греции, но гордое и независимое государство зажато между Аргентиной и Бразилией. Со своей валютой, своими законами и своей историей. Оказавшись в Буэнос-Айресе, вы вполне можете посетить Уругвай, ведь до него отсюда можно добраться всего за один час. Эта поездка превратится в небольшое и очень интересное приключение внутри вашего путешествия.