Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы
Познакомиться с нетривиальными личностями и их судьбами в одном из самых интересных мест города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Буэнос-Айрес влюблёнными глазами
Увлекательное изучение столицы Аргентины - пешком и на авто
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
$40 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ла-Бока: яркая, футбольная, опасная
Ла-Бока - это не просто район, а целый мир. Здесь футбол - религия, а улицы - произведение искусства. Узнайте о его уникальной истории и культуре
Начало: У моста Николаса Авельянеды
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:30
$50 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Буэнос-Айреса - на водопады Игуасу одним днём
Увидеть одно из новых семи чудес света и погрузиться в тропическую природу национального парка
Начало: В аэропорте Буэнос-Айреса AEP или EZE
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $1000 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Яркая и колоритная Ла-Бока
Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей
Начало: На набережной в районе Ла-Бока
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $140 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Буэнос-Айреса в Уругвай одним днём
Переплыть самую широкую реку в мире, побывать в пиратским городке и вернуться обратно
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $650 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping или в Пуэрто-Мадеро
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
от $200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ярмарка времени - прогулка по Сан-Тельмо
Прогулка по Сан-Тельмо - это не просто экскурсия, а настоящее путешествие сквозь время, где каждый уголок хранит свою историю и атмосферу
Начало: На улице Defensa
Расписание: в воскресенье в 11:00 и 13:30
Завтра в 11:00
16 авг в 11:00
$40 за человека
Индивидуальная
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Узнайте о событиях 1955 года на Площади Мая, раскройте тайны Президентского дворца и расшифруйте архитектуру Кафедрального собора. Впечатления гарантированы
Начало: На Майской площади
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $150 за человека
Индивидуальная
Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров
Понять, как район Буэнос-Айреса превратился из оплота монашеской аскезы в центр роскоши
Начало: В районе Квартала огней (Manzana de las Luces)
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
от $50 за человека
-
40%
Индивидуальная
Скрытые дворики и пассажи: изнанка Буэнос-Айреса
Влюбиться в Париж Южной Америки - и заглянуть в его потаённые углы
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $90
$150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча в аэропорту и трансфер по Буэнос-Айресу
Путешествие начинается с комфортного трансфера из аэропорта Буэнос-Айреса. Вас встретят, помогут с багажом и доставят в отель. Наслаждайтесь поездкой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $65 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Путешествие по каналам Тигре на сапборде - это уникальная возможность насладиться природой и освоить новый навык. Откройте для себя красоту дельты Параны
Начало: В Тигре
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Город дворцов: когда Буэнос-Айрес мечтал быть Парижем
Прогулка по дворцам Буэнос-Айреса откроет секреты архитектурного соперничества элиты начала 20 века. Узнайте, как город равнялся на Европу
Начало: Plaza San Martìn
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Другая дельта Буэнос-Айреса: на катере по нетуристическим местам
Уйти с главных водных магистралей, увидеть жизнь на сваях и пообедать в особенном месте
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.
Билеты
Футбол в Буэнос-Айресе: матч на «Бомбонере» (билет включён)
Прочувствовать драйв аргентинских фанатов и увидеть игру на самом вибрирующем стадионе мира
Завтра в 08:00
10 авг в 08:30
от $250 за билет
Индивидуальная
Тайны кладбища Реколета
Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
Начало: У входа на кладбище
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от $325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
Начало: У входа в базилику Nuestra Señora del Pilar
Сегодня в 11:00
11 авг в 14:30
от $70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
11 авг в 14:30
12 авг в 09:30
от $600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Танго на сцене и в жизни: ночная жизнь Буэнос-Айреса
Лучшие шоу и милонги - с человеком, страстно влюблённым в танго
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погрузитесь в атмосферу Буэнос-Айреса, посетив знаковые места, связанные с Пероном и Эвитой, и узнайте их историю
Сегодня в 16:00
11 авг в 16:00
от $70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Буэнос-Айрес Диего Марадоны
Отправиться по следам футбольного гения с соседней улицы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $800 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Буэнос-Айрес: город с еврейским акцентом
Понять, какую роль сыграли еврейские эмигранты в становлении аргентинской столицы
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов
Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Алхимия кофе в сердце Буэнос-Айреса
Устроить кофейную паузу в стиле despacio, что значит «неспешность»
Начало: У Casa Ezeiza
Завтра в 11:00
11 авг в 11:30
от $40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Погружение в историю и культуру Буэнос-Айреса. Узнайте, почему важны даты 25 мая и 9 июля, и загляните в старейший книжный магазин
Начало: На Plaza de la Republica у Обелиска
17 авг в 14:00
18 авг в 14:00
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Очень понравилось!
Всё было чётко, грамотно и круто! Очень хочется повторить это и не один раз! Всем крайне советую!
Всё было чётко, грамотно и круто! Очень хочется повторить это и не один раз! Всем крайне советую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Потрясающая экскурсия!
Ольга влюблена в Буэнос Айрес и передает эту любовь туристам!
Мы посмотрели много мест, рассказ был невероятно живой и интересный!
Были
Ольга влюблена в Буэнос Айрес и передает эту любовь туристам!
Мы посмотрели много мест, рассказ был невероятно живой и интересный!
Были
Вам был полезен этот отзыв?
и
!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
N
Увидели район Ла Бока, соседний район, стадион футбольной команды. Побывали на блошином рынке, в магазинах и лавочках на близлежащих улицах, в итальянском кафе-мороженом. Очень понравилось, прекрасный гид, очень приятно с ним было общаться.
Вам был полезен этот отзыв?
P
У меня осталось очень хорошее впечатление об экскурсии. И я считаю экскурсия обязательно нужна: это истории людей, архитектуры, событий, необычных судеб. Ксения погрузила меня в ту атмосферу и было неимоверно интересно ее слушать.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Одна из лучших экскурсий, которую мы посещали. Ксения прекрасно эрудированна, влюблена в страну и город, а так же в местных
Вам был полезен этот отзыв?
М
Взяли с друзьями экскурсию, так как у нас было всего пару дней в Буенос Айресе и хотелось узнать и увидеть
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасный город, с таким потрясающим гидом станет еще прекраснее.
Интересные факты в дополнение к общей информации о городе и стране, обширный
Интересные факты в дополнение к общей информации о городе и стране, обширный
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мы сходили на экскурсию по одному из самых красивых районов Буэнос-Айреса, это отличная идея для романтичного свидания или для того,
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую ее всем, кто хочет
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 366 отзывов в Буэнос-Айресе
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу
Самые популярные экскурсии в Буэнос-Айресе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе можно забронировать 66 экскурсий и билетов от 40 до 1000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 366 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Буэнос-Айресу, где каждый уголок города расскажет свою уникальную историю. С нами вы сможете посетить знаменитые музеи, парки и театры, ощутив дух Аргентины. Наши экскурсии на русском языке позволят вам глубже понять культурные традиции и историческое наследие этого многогранного города. Выбирайте экскурсию по душе, читайте отзывы и бронируйте ваше путешествие в мир аргентинского колорита!