Все экскурсии в Буэнос-Айресе
8 экскурсий в Буэнос-Айресе, 18 отзывов, скидки до 10%, цены от $69 до $400. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Буэнос-Айресе много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Аргентине как можно лучше
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес!
Обзорная автомобильная экскурсия по самым интересным, ярким и значимым местам города
Буэнос-Айрес — один из самых красивых и нетипичных городов Южной Америки. В поездке по разным кварталам вы получите полное представление о его облике и развитии с колониальных времен до наших дней. Посетите родину танго, увидите клуб, где играл Марадона, и познакомитесь с шедеврами винтажной Реколеты. А также прогуляетесь по парку роз и осмотрите модный район высоток.
скидка10%
$76$69 за экскурсию
1 час
История и легенды кладбища Реколета
Поразиться произведениям искусств на прогулке по одному из самых красивых и известных кладбищ в мире
Реколета — это настоящий архитектурный город с сотней национальных памятников Аргентины. Я расскажу, как возникло первое публичное кладбище Буэнос-Айреса и что стояло за появлением его неповторимого облика. Помогу разглядеть сюжеты из жизни людей, увековеченные в камне, а также посвящу в легенды, обычаи и подробности устройства некрополя.
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Я приглашаю познакомиться с историей Аргентины и с архитектурой Буэнос-Айреса. Во время экскурсии вы узнаете об основных исторических перипетиях, о том, как изменился облик города при переходе от колонии к республике и почему именно Буэнос-Айрес называют Парижем Латинской Америки.
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
Побывать там, где течет «река разноцветных птиц»
Навряд ли вы когда-нибудь в своей жизни специально отправитесь в Уругвай. Это небольшое, по площади чуть больше Греции, но гордое и независимое государство зажато между Аргентиной и Бразилией. Со своей валютой, своими законами и своей историей. Оказавшись в Буэнос-Айресе, вы вполне можете посетить Уругвай, ведь до него отсюда можно добраться всего за один час. Эта поездка превратится в небольшое и очень интересное приключение внутри вашего путешествия.
Водопады Игуаcу за один день!
Увидеть одно из семи природных чудес мира
Природный каньон, с которого стекают речные воды Игуасу, состоит из 275 касакадов — и это количество считается рекордом на планете! Сам же национальный парк настолько большой и запутанный, что в нем легко заблудиться, потеряв массу времени и упустив множество красивых мест и видов. Я могу ориентироваться здесь с закрытыми глазами, поэтому со мной вы можете быть уверены: «программа максимум» будет выполнена, а впечатления станут настоящим украшением вашей поездки по Латинской Америке.
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Любимый город Борхеса или голландская Венеция в путешествии на колоритной электричке
Как Москва — не Россия, так и Буэнос-Айрес — не Аргентина. Чтобы узнать, как живут аргентинцы за пределами столицы, я предлагаю вам безопасную поездку на колоритной пригородной электричке в южном или северном направлении. Здесь вы увидите настоящие частные дома аргентинцев, построенные в немецком, британском, итальянском и современном аргентинском стилях, и по-настоящему поймёте тех, кто решил ни за что не менять домик в пригороде на квартиру в Капиталь Федераль.
Пеший Буэнос-Айрес
История, интересные факты и самые яркие места в 9 авторских маршрутах по городу
Я предлагаю вам двухчасовые пешие экскурсии по колоритным районам Буэнос-Айреса на ваш выбор. Экскурсии проходят в непринуждённой обстановке и без спешки. Вы обязательно узнаете историю каждого из районов, массу интересных фактов о них и их жителях, увидите самые красочные, запоминающиеся места и получите ответы на все ваши вопросы.
Буэнос-Айрес и пригороды
О религии, архитектуре и быте аргентинцев в окрестностях столицы
Вокруг Буэнос-Айреса есть на что посмотреть, в маленький городках можно найти удивительные соборы, намоленные святыни, невероятные пейзажи и красивейшие острова.