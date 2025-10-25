Кладбище Реколета — место, которое вам точно стоит посетить, если вы хотите увидеть одно из самых мистических мест Буэнос-Айреса.
И лучше всего сделать это с гидом-тафофилом, который обожает истории кладбищ — и познакомит вас с ними. Вы будете очарованы! Гарантирую.
И лучше всего сделать это с гидом-тафофилом, который обожает истории кладбищ — и познакомит вас с ними. Вы будете очарованы! Гарантирую.
Описание экскурсии
Кладбище — это история жизни известных семей, их приключений, ревности, любви и порой ужасающей смерти.
- Я расскажу вам все эти истории, поделюсь лайфхаками
- Назову стоимость склепов и условия их содержания, отвечу на самые замысловатые вопросы
- Познакомлю с людьми, которые там покоятся
- Удивлю фактами и… поделюсь контактом знакомого гробовщика
Вот лишь малая часть того, что вы увидите:
- Базилика Nuestra Senora de Pilar
- Портик Антонио Бускьяццо и символы массонов
- Президентскую аллею — Алькорта, Митрэ, Сармьенто
- Роверано — склеп стоимостью 4 миллиона долларов США
- Мистический кенотаф с поразительной историей дружбы
- Склеп «Индустрия Аргентина» — напоминание о Мальвинской войне
А ещё вы узнаете:
- Как лежать на Реколете и ни за что не платить
- Почему «гроб не закрывать» — обязательное условие захоронения
- Кто украл зубы Мануэля Бельграно
- Как устроен склеп — заглянем и разберёмся
- Историю жизни и жуткой смерти первой леди Аргентины Эвиты Перон
- О двух привидениях, про которых вас может спросить любой аргентинец
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Вход на кладбище оплачивается дополнительно — около 17 900 песо за чел., но цена может меняться. Дети до трёх лет — бесплатно
- Вход оплачивается картой, оплатить наличными нельзя. Если у вас нет иностранной банковской карты — я вам помогу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 46 туристов
Привет, друзья! Да, именно друзья, потому что процент друзей среди путешественников с каждым годом всё больше. Я с 2023 года живу в столице Аргентины — Буэнос-Айресе, и у нас с этим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 окт 2025
Ксения провела удивительную экскурсию по месту, где вроде бы и сказать нечего) Но столько удивительных жизненных историй и событий поведала, что, простите за каламбур, жизнь на кладбище заиграла яркими красками
Сергей
24 окт 2025
Захватывающее погружение в историю с потрясающим гидом!
Эта экскурсия по кладбищу Реколета превзошла все наши ожидания! Мы никогда не были прежде на кладбищенских турах, но уже через 10 минут Ксения увлекла
Эта экскурсия по кладбищу Реколета превзошла все наши ожидания! Мы никогда не были прежде на кладбищенских турах, но уже через 10 минут Ксения увлекла
Л
Лидия
12 окт 2025
Ксения великолепный рассказчик, во время экскурсии узнали много интересных фактов, которые не найти в интернете. Очень рекомендую, очень позитивная экскурсия несмотря на место ее проведения. Оставляет только положительные эмоции!!!
О
Ольга
8 сен 2025
Ходили на экскурсию по кладбищу с Ксенией. Это было просто невероятно! 🌟 Она рассказывала истории так живо и увлекательно, что хотелось слушать ещё и ещё. На все вопросы отвечала подробно,
Ю
Юлия
19 авг 2025
Рекомендую Ксению однозначно! На экскурсии нас было 5 человек и все в полном восторге! Ксения очень много знает об Аргентине и ее истории. У нее есть ответ на любой вопрос и масса интересной информации! Невероятно захватывающе и интересно и взрослым, и подросткам.
Е
Евгения
9 авг 2025
Восхитительная, нескучная и познавательная, а местами и весёлая прогулка по городу мертвых. Понравилось очень. Склепы разнообразные и интересные, как и люди в них. Подача информации прекрасная. Я кладбищами в целом вообще не интересуюсь, но очень зашло, всем рекомендую.
И
Ирина
5 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Ксенией. Восторг! Получили огромное удовольствие. Эрулированный, прекрасно владеющий речью, влюбленный в свое дело профессионал!
М
Марина
23 июл 2025
Я впервые в Аргентине и впервые в Буэнос Айресе. И решила выбрать Ксению в качестве гида. Оказалось, сделала верный выбор. Невероятная, с правильной речью, очень интеллектуальная. Главное, что Ксения ещё
Никита
13 июл 2025
Ксения встретила меня недалеко от входа на кладбище Реколета в оговоренное время. С первой же встречи она произвела на меня приятное впечатление своей жизнерадостной улыбкой, и с этого момента началась
R
Ruslan
12 июл 2025
Привет всем! На днях был на экскурсии на кладбищe Recoleta. Это вторая моя экскурсия с гидом Ксенией, потому что первая коллективная в район La Boca прошла супер. И ломать голову
Инна
11 июл 2025
Масса впечатлений и океан удовольствия! Одна из лучших экскурсий в моей жизни и уж точно самая лучшая в Буэнос Айресе! Ксения - великолепный рассказчик, умеющий преподносить информацию живо и нетривиально,
Елена
8 июл 2025
Ну я начну с того, что до встречи с Ксенией я была ни разу не тафофил. Возможно, я и слова такого не знала. Но про кладбище Реколета слышала, так что
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии из Буэнос-Айреса
Индивидуальная
до 20 чел.
Тайны кладбища Реколета
Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
Начало: У входа на кладбище
Завтра в 09:30
16 ноя в 09:30
от $200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
от $70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погрузитесь в атмосферу Буэнос-Айреса, посетив знаковые места, связанные с Пероном и Эвитой, и узнайте их историю
Завтра в 16:00
18 ноя в 17:00
от $70 за всё до 4 чел.