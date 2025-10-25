Мои заказы

Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы

Познакомиться с нетривиальными личностями и их судьбами в одном из самых интересных мест города
Кладбище Реколета — место, которое вам точно стоит посетить, если вы хотите увидеть одно из самых мистических мест Буэнос-Айреса.

И лучше всего сделать это с гидом-тафофилом, который обожает истории кладбищ — и познакомит вас с ними. Вы будете очарованы! Гарантирую.
5
12 отзывов
Описание экскурсии

Кладбище — это история жизни известных семей, их приключений, ревности, любви и порой ужасающей смерти.

  • Я расскажу вам все эти истории, поделюсь лайфхаками
  • Назову стоимость склепов и условия их содержания, отвечу на самые замысловатые вопросы
  • Познакомлю с людьми, которые там покоятся
  • Удивлю фактами и… поделюсь контактом знакомого гробовщика

Вот лишь малая часть того, что вы увидите:

  • Базилика Nuestra Senora de Pilar
  • Портик Антонио Бускьяццо и символы массонов
  • Президентскую аллею — Алькорта, Митрэ, Сармьенто
  • Роверано — склеп стоимостью 4 миллиона долларов США
  • Мистический кенотаф с поразительной историей дружбы
  • Склеп «Индустрия Аргентина» — напоминание о Мальвинской войне

А ещё вы узнаете:

  • Как лежать на Реколете и ни за что не платить
  • Почему «гроб не закрывать» — обязательное условие захоронения
  • Кто украл зубы Мануэля Бельграно
  • Как устроен склеп — заглянем и разберёмся
  • Историю жизни и жуткой смерти первой леди Аргентины Эвиты Перон
  • О двух привидениях, про которых вас может спросить любой аргентинец

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Вход на кладбище оплачивается дополнительно — около 17 900 песо за чел., но цена может меняться. Дети до трёх лет — бесплатно
  • Вход оплачивается картой, оплатить наличными нельзя. Если у вас нет иностранной банковской карты — я вам помогу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 46 туристов
Привет, друзья! Да, именно друзья, потому что процент друзей среди путешественников с каждым годом всё больше. Я с 2023 года живу в столице Аргентины — Буэнос-Айресе, и у нас с этим
городом серьёзный роман. По образованию я журналист, а по призванию — гид. Первая профессия дала мне необходимые навыки — я обожаю общаться и знакомиться с новыми местами и новыми людьми. Я профессионально подхожу к каждой своей экскурсии, проверяю факты и провожу маленькое журналистское расследование. К тому же я прекрасный, не нудный рассказчик с поставленной грамотной речью (это мнение моих гостей!).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Е
Елена
25 окт 2025
Ксения провела удивительную экскурсию по месту, где вроде бы и сказать нечего) Но столько удивительных жизненных историй и событий поведала, что, простите за каламбур, жизнь на кладбище заиграла яркими красками
😊. Ксения успела дать еще много исторической информации об Аргентине и городе, о бытовых и организационных моментах пребывания в Буэнос- Айресе. Огромное спасибо, удивительная Ксения, за Ваш энтузиазм, за Ваши знания, за любовь к этому миру! Удачи Вам во всем!

Сергей
Сергей
24 окт 2025
Захватывающее погружение в историю с потрясающим гидом!

Эта экскурсия по кладбищу Реколета превзошла все наши ожидания! Мы никогда не были прежде на кладбищенских турах, но уже через 10 минут Ксения увлекла
нас настолько, что мы были готовы пополнить ряды тафофилов!

Изначально мы думали, что будет интересно, но с Ксенией это было потрясающе интересно! 🔥🔥🔥
2,5 часа пролетели на одном дыхании — внимание ни на минуту не ослабевало, даже дождь не смог нам помешать. Если вам не повезло с погодой, не отчаивайтесь: во время рассказов Ксении вы о ней просто забудете. Отдельное спасибо за заботу — Ксения обеспечила нас бесплатными дождевиками.

Ее позитивная энергия, красивая речь, прекрасное чувство юмора и глубокая эрудиция восхищают. Истории о местных «обитателях» — исторические, политические, семейные, мистические — захватывают с первых минут. Это не просто экскурсия по кладбищу, это путешествие в прошлое Буэнос-Айреса.

На все вопросы Ксения давала интересные ответы — не стесняйтесь спрашивать!

Очень жалеем, что познакомились с ней в последний день поездки, иначе обязательно взяли бы еще экскурсию по городу. Теперь у нас есть отличный мотив вернуться в Буэнос-Айрес👌🏻👍🏻

Отдельный бонус: Ксения с радостью, если вы того желаете, даст советы и рекомендации по городу, подскажет, что посмотреть, где побывать и попробовать самые вкусные эмпанадосы и стейки 🤤

Благодарим от всей души 🫶 и настоятельно рекомендуем всем! 💯

Л
Лидия
12 окт 2025
Ксения великолепный рассказчик, во время экскурсии узнали много интересных фактов, которые не найти в интернете. Очень рекомендую, очень позитивная экскурсия несмотря на место ее проведения. Оставляет только положительные эмоции!!!
О
Ольга
8 сен 2025
Ходили на экскурсию по кладбищу с Ксенией. Это было просто невероятно! 🌟 Она рассказывала истории так живо и увлекательно, что хотелось слушать ещё и ещё. На все вопросы отвечала подробно,
с юмором и большой любовью к своему делу. Экскурсия получилась атмосферной, познавательной и совершенно незабываемой. Очень рекомендую всем, кто хочет не просто услышать факты, а погрузиться в настоящее путешествие по прошлому!

Ю
Юлия
19 авг 2025
Рекомендую Ксению однозначно! На экскурсии нас было 5 человек и все в полном восторге! Ксения очень много знает об Аргентине и ее истории. У нее есть ответ на любой вопрос и масса интересной информации! Невероятно захватывающе и интересно и взрослым, и подросткам.
Е
Евгения
9 авг 2025
Восхитительная, нескучная и познавательная, а местами и весёлая прогулка по городу мертвых. Понравилось очень. Склепы разнообразные и интересные, как и люди в них. Подача информации прекрасная. Я кладбищами в целом вообще не интересуюсь, но очень зашло, всем рекомендую.
И
Ирина
5 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Ксенией. Восторг! Получили огромное удовольствие. Эрулированный, прекрасно владеющий речью, влюбленный в свое дело профессионал!
М
Марина
23 июл 2025
Я впервые в Аргентине и впервые в Буэнос Айресе. И решила выбрать Ксению в качестве гида. Оказалось, сделала верный выбор. Невероятная, с правильной речью, очень интеллектуальная. Главное, что Ксения ещё
и любит эту страну и этот город. И получается, что ты как турист заряжаешься этой любовью. 🥰
Я не заметила как пролетело время, такой невероятный был рассказ, даты, люди, события, интересные факты. Очень и очень рекомендую этого гида всем. Вы будете поражены и впечатлены - гарантирую.

Никита
Никита
13 июл 2025
Ксения встретила меня недалеко от входа на кладбище Реколета в оговоренное время. С первой же встречи она произвела на меня приятное впечатление своей жизнерадостной улыбкой, и с этого момента началась
наша экскурсия.

Сначала мы посетили базилику, а затем направились на территорию кладбища. Ксения помогла приобрести билет, после чего я увидел первые склепы. С первых же минут я был поражён их величием и красотой.

Я немного переживал, что обычное кладбище может вызвать гнетущее ощущение, но здесь этого не было и в помине. Это не просто кладбище — это целый музей!

Ксения ярко, красочно и с воодушевлением рассказывала об истории и судьбах людей, похороненных здесь, а также их семей. Я был удивлён, узнав, что склепы многоуровневые и уходят глубоко под землю.

Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что я даже не заметил, как пролетело время, и мы оказались у выхода. Я остался очень доволен и с радостью рекомендую эту экскурсию другим!

Желаю Ксении побольше любознательных туристов!;)

R
Ruslan
12 июл 2025
Привет всем! На днях был на экскурсии на кладбищe Recoleta. Это вторая моя экскурсия с гидом Ксенией, потому что первая коллективная в район La Boca прошла супер. И ломать голову
с кем идти на индивидуальную не пришлось! Если описать в двух словах, ЗАЖИГАТЕЛЬНО и ИНФОРМАТИВНО! Думаю, даже вреднючие подростки спрячут в карман свой смартфон и станут слушать и учавствовать☝️Рекомендую Ксению как гида однозначно!!! Тем более, как оказалось, в прошлом большой опыт в журналистике. В итоге я бы поставил 5 с плюсом из пяти👍🙂

Инна
Инна
11 июл 2025
Масса впечатлений и океан удовольствия! Одна из лучших экскурсий в моей жизни и уж точно самая лучшая в Буэнос Айресе! Ксения - великолепный рассказчик, умеющий преподносить информацию живо и нетривиально,
без сухих цифр и заученных исторических фактов. В ее рассказах история оживает - это не факты и даты, это люди, их жизни, их поиски, их подвиги и преступления, их счастье и их трагедии на фоне целых эпох. И как важно смотреть на страну и ее историю глазами человека, влюбленного в Аргентину. Помимо экскурсии по Реколете, получили массу рекомендаций по классным местам в Байресе, о которых мы и понятия не имели и которые теперь-то мы точно посетим. Мы с мужем в восторге! Наш искренний рекомендасьон! Пожалели лишь, что сына не было с нами(.

Елена
Елена
8 июл 2025
Ну я начну с того, что до встречи с Ксенией я была ни разу не тафофил. Возможно, я и слова такого не знала. Но про кладбище Реколета слышала, так что
решила пойти.
Сказать, что мне безумно понравилась эта экскурсия, это не сказать ничего. Ксения потрясающе артистичная рассказчица, она погружает вас в новый, неведомый мир. Ее знания бесконечны, глубоки и хочется слушать и слушать. И экскурсия пролетает как одно мгновение, очень не хочется прощаться. Потому что Ксения очень любит, когда ей задают вопросы. Любые, какие только возникнут в вашей голове по загадочной цепи ассоциаций.
Потрясающе красиво спланированная экскурсия. Это я как профессионал говорю, лекций в своей жизни я прочла очень много. Структурирована настолько изящно, что структура не чувствуется совсем: повествование просто журчит и льется, гармонично, увлекательно.
Рекомендую всем! Не пожалеете.

