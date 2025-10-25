читать дальше

нас настолько, что мы были готовы пополнить ряды тафофилов!



Изначально мы думали, что будет интересно, но с Ксенией это было потрясающе интересно! 🔥🔥🔥

2,5 часа пролетели на одном дыхании — внимание ни на минуту не ослабевало, даже дождь не смог нам помешать. Если вам не повезло с погодой, не отчаивайтесь: во время рассказов Ксении вы о ней просто забудете. Отдельное спасибо за заботу — Ксения обеспечила нас бесплатными дождевиками.



Ее позитивная энергия, красивая речь, прекрасное чувство юмора и глубокая эрудиция восхищают. Истории о местных «обитателях» — исторические, политические, семейные, мистические — захватывают с первых минут. Это не просто экскурсия по кладбищу, это путешествие в прошлое Буэнос-Айреса.



На все вопросы Ксения давала интересные ответы — не стесняйтесь спрашивать!



Очень жалеем, что познакомились с ней в последний день поездки, иначе обязательно взяли бы еще экскурсию по городу. Теперь у нас есть отличный мотив вернуться в Буэнос-Айрес👌🏻👍🏻



Отдельный бонус: Ксения с радостью, если вы того желаете, даст советы и рекомендации по городу, подскажет, что посмотреть, где побывать и попробовать самые вкусные эмпанадосы и стейки 🤤



Благодарим от всей души 🫶 и настоятельно рекомендуем всем! 💯