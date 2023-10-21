До 19 века район Реколета слыл бедной окраиной Буэнос-Айреса, а вместо кладбища был сад. Минуло время — и вот мы стоим на престижном погосте, читая на пышных надгробиях великие имена. Вы узнаете, как сад превратился в некрополь, и есть ли шанс быть погребённым здесь сейчас.



А также услышите много курьёзных и леденящих кровь историй — на уважаемом кладбище без таких никуда.