До 19 века район Реколета слыл бедной окраиной Буэнос-Айреса. На месте кладбища был сад. Минуло время — и вот мы стоим на престижном погосте, читая на пышных надгробиях громкие имена. Вы узнаете, как сад стал некрополем и есть ли шанс быть погребённым здесь сейчас.
А также услышите много курьёзных и леденящих кровь историй — на уважаемом кладбище без таких никуда.
А также услышите много курьёзных и леденящих кровь историй — на уважаемом кладбище без таких никуда.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как бедная окраина Буэнос-Айреса после эпидемии жёлтой лихорадки превратилась в роскошный столичный район
- Почему сад при монастыре францисканцев стал кладбищем и получил название Реколета
- Какие известные люди нашли здесь последнее пристанище. Особое внимание уделим странной истории Эвиты, тело которой не сразу обрело покой на Реколете
- Как хоронили на кладбище раньше и как хоронят сейчас
- Почему дух 15-летней Луз Веллозо стремится в ресторан «Лабиела», стоящий недалеко от Реколеты
- И много других кладбищенских историй
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход на кладбище. В случае отсутствия аргентинского вида на жительство он стоит около 3000 песо. Оплата возможна только по карте (если иностранной, то сумма будет списана по официальному курсу). Я могу помочь вам приобрести входной билет — предупредите заранее, если это понадобится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было интересно и даже больше. Потрясающая экскурсия на кладбище и далее пеший маршрут по знаковым
Вам был полезен этот отзыв?
Сегодня посетили одно из интереснейших мест Буэнос Айреса кладбище Реколета с гидом Михаилом Очень понравилось, благодаря интересным рассказам о выдающихся ныне покойных жителей этого города и о его истории. Очень увлекательно. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Я заказывала у Михаила 2 экскурсии на кладбище и в район Ла Бока и это потрясающе. Он так увлекательно рассказывает, столько всего интересного. Экскурсия очень живая с фактами, которые еще
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Михаилу за экскурсию. Никуда не торопясь, провел по всем самым интересным местами. Истории и легенды знает прекрасно. Второй день с мужем обсуждаем то, что услышали от Михаила. А такое бывает не часто, так как муж сам историк и знает часто больше, чем экскурсовод. Очень довольны, от души рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы два дня гуляли с Михаилом по Буэнос - Айресу. Начали с кладбища Реколета, прогулялись по центру, а на следующий день съездили в квартал Ла Бока. Отлично провели время, узнали много нового, как из истории Аргентины, так и о современной жизни. Михаил очень хороший рассказчик. Рекомендую экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
V
Мы очень благодарны нашему гиду. Михаил действительно сделал домашнее задание и хорошо подготовился к экскурсии. Мы не только получили интересные истории из прошлого и настоящего, а также прикоснулись к мистике и легендам о кладбище Риколета, Буэнос Айресе и всей Аргентины. Спасибо Трипстеру!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии на «Тайны кладбища Реколета»
Индивидуальная
до 10 чел.
Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы
Познакомиться с нетривиальными личностями и их судьбами в одном из самых интересных мест города
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от $90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
Начало: У входа в базилику Nuestra Señora del Pilar
Завтра в 11:00
11 авг в 14:30
от $70 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Погружение в историю и культуру Буэнос-Айреса. Узнайте, почему важны даты 25 мая и 9 июля, и загляните в старейший книжный магазин
Начало: На Plaza de la Republica у Обелиска
17 авг в 14:00
18 авг в 14:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Необычная экскурсия по Буэнос-Айресу
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Экскурсия проводится по запросу
Завтра в 09:00
$70 за человека
от $150 за человека