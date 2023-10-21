Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
До 19 века район Реколета слыл бедной окраиной Буэнос-Айреса, а вместо кладбища был сад. Минуло время — и вот мы стоим на престижном погосте, читая на пышных надгробиях великие имена. Вы узнаете, как сад превратился в некрополь, и есть ли шанс быть погребённым здесь сейчас.
А также услышите много курьёзных и леденящих кровь историй — на уважаемом кладбище без таких никуда.
А также услышите много курьёзных и леденящих кровь историй — на уважаемом кладбище без таких никуда.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как бедная окраина Буэнос-Айреса после эпидемии жёлтой лихорадки превратилась в роскошный столичный район
- Почему сад при монастыре францисканцев стал кладбищем и получил название Реколета
- Какие известные люди нашли здесь последнее пристанище. Особое внимание уделим странной истории Эвиты, тело которой не сразу обрело покой на Реколете
- Как хоронили на кладбище раньше и как хоронят сейчас
- Почему дух 15-летней Луз Веллозо стремится в ресторан «Лабиела», стоящий недалеко от Реколеты
- И много других кладбищенских историй
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход на кладбище. В случае отсутствия аргентинского вида на жительство он стоит около 3000 песо. Оплата возможна только по карте (если иностранной, то сумма будет списана по официальному курсу). Я могу помочь вам приобрести входной билет — предупредите заранее, если это понадобится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа на кладбище
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Буэнос-Айресе! Живу здесь почти 2 года. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской историей и культурой. Сам очень люблю этот город и каждый день стараюсь узнавать о нём что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
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