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Мария читать дальше уменьшить местам Байреса.

Конечно, одного дня мало, но Михаил помог нам открыть город и влюбиться в него. А еще огромная благодарность за рекомендации по ресторанам. Завершили день в прекрасном месте. Рекомендую для индивидуального тура и небольшой группы (нас было 10, разный возраст, но всем было интересно)

Еще раз благодарю Михаила Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было интересно и даже больше. Потрясающая экскурсия на кладбище и далее пеший маршрут по знаковым Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Людмила Сегодня посетили одно из интереснейших мест Буэнос Айреса кладбище Реколета с гидом Михаилом Очень понравилось, благодаря интересным рассказам о выдающихся ныне покойных жителей этого города и о его истории. Очень увлекательно. Рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Аня читать дальше уменьшить так просто в интернете не найдешь. Я бы даже на те же экскурсии пошла снова, манера его рассказа прямо погружает в прошлое, в историю. 10 из 10!! Один из лучших гидов Я заказывала у Михаила 2 экскурсии на кладбище и в район Ла Бока и это потрясающе. Он так увлекательно рассказывает, столько всего интересного. Экскурсия очень живая с фактами, которые еще Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Огромное спасибо Михаилу за экскурсию. Никуда не торопясь, провел по всем самым интересным местами. Истории и легенды знает прекрасно. Второй день с мужем обсуждаем то, что услышали от Михаила. А такое бывает не часто, так как муж сам историк и знает часто больше, чем экскурсовод. Очень довольны, от души рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Мы два дня гуляли с Михаилом по Буэнос - Айресу. Начали с кладбища Реколета, прогулялись по центру, а на следующий день съездили в квартал Ла Бока. Отлично провели время, узнали много нового, как из истории Аргентины, так и о современной жизни. Михаил очень хороший рассказчик. Рекомендую экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет