Что вас ждет

узнаем, почему в названиях улиц и площадей встречаются «25 мая» и «9 июля»;

познакомимся со вторым и главным основателем Буэнос-Айреса — Хуаном де Гараем;

разберемся, как Рио-де-Ла-Плата связана с названием страны «Аргентина»;

посмотрим, где работал нынешний Папа Римский Франциск;

побываем в загадочном квартале La Manzana de las Luces, где находится старейшая церковь города;

проникнемся парижским духом Avenida de Mayo с её знаменитыми барами, кафе и магазинами;

на примере архитектуры разных стилей и эпох проследим, как менялась судьба Буэнос-Айреса. Организационные моменты• Для комфортной прогулки, пожалуйста, одевайтесь по погоде. В теплый сезон не забывайте про головной убор, крем от солнца и питьевую воду.

Приглашаю вас на свидание с Буэнос-Айресом! Мы соберем единый портрет города: прикоснемся к его истории и обсудим настоящее, разгадаем тайны, запечатанные в названиях его улиц и площадей, заглянем в магазин старой книги, послушаем звон колоколов с городских башен, поразмышляем вместе с «Мыслителем» Родена над смыслом жизни. И всё это время будем наблюдать за жителями Буэнос-Айреса, чтобы постичь их легкость бытия. Во время экскурсии мы: