Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Индивидуальная экскурсия в Буэнос-Айресе

Из чего сделан Буэнос-Айрес

Мы устроим настоящее свидание с Буэнос-Айресом! Вы узнаете его историю, разгадаете тайны, скрытые в названиях улиц и площадей, послушаете звон колоколов и побываете в загадочном квартале, где находится старейшая церковь города. А еще мы пройдемся по знаменитой Авенида де Майо, которая пропитана парижским духом.
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Улицы и площади Буэнос-Айреса
  • Рио-де-Ла-Плата
  • Квартал La Manzana de las Luces
  • Авенида де Майо

Описание

Что вас ждет

Приглашаю вас на свидание с Буэнос-Айресом! Мы соберем единый портрет города: прикоснемся к его истории и обсудим настоящее, разгадаем тайны, запечатанные в названиях его улиц и площадей, заглянем в магазин старой книги, послушаем звон колоколов с городских башен, поразмышляем вместе с «Мыслителем» Родена над смыслом жизни. И всё это время будем наблюдать за жителями Буэнос-Айреса, чтобы постичь их легкость бытия. Во время экскурсии мы:
  • узнаем, почему в названиях улиц и площадей встречаются «25 мая» и «9 июля»;
  • познакомимся со вторым и главным основателем Буэнос-Айреса — Хуаном де Гараем;
  • разберемся, как Рио-де-Ла-Плата связана с названием страны «Аргентина»;
  • посмотрим, где работал нынешний Папа Римский Франциск;
  • побываем в загадочном квартале La Manzana de las Luces, где находится старейшая церковь города;
  • проникнемся парижским духом Avenida de Mayo с её знаменитыми барами, кафе и магазинами;
  • на примере архитектуры разных стилей и эпох проследим, как менялась судьба Буэнос-Айреса. Организационные моменты• Для комфортной прогулки, пожалуйста, одевайтесь по погоде. В теплый сезон не забывайте про головной убор, крем от солнца и питьевую воду.

пн-вс в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plaza de Mayo у Майской пирамиды Pirámide de Mayo
Завершение: Здание Национального Конгресса (Av. Entre Ríos 51)
Когда и сколько длится?
Когда: пн-вс в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для комфортной прогулки
  • Пожалуйста
  • Одевайтесь по погоде. В теплый сезон не забывайте про головной убор
  • Крем от солнца и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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