Из чего сделан Буэнос-Айрес
Мы устроим настоящее свидание с Буэнос-Айресом! Вы узнаете его историю, разгадаете тайны, скрытые в названиях улиц и площадей, послушаете звон колоколов и побываете в загадочном квартале, где находится старейшая церковь города. А еще мы пройдемся по знаменитой Авенида де Майо, которая пропитана парижским духом.
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Что вас ожидает:
- Улицы и площади Буэнос-Айреса
- Рио-де-Ла-Плата
- Квартал La Manzana de las Luces
- Авенида де Майо
Описание
Что вас ждетПриглашаю вас на свидание с Буэнос-Айресом! Мы соберем единый портрет города: прикоснемся к его истории и обсудим настоящее, разгадаем тайны, запечатанные в названиях его улиц и площадей, заглянем в магазин старой книги, послушаем звон колоколов с городских башен, поразмышляем вместе с «Мыслителем» Родена над смыслом жизни. И всё это время будем наблюдать за жителями Буэнос-Айреса, чтобы постичь их легкость бытия. Во время экскурсии мы:
- узнаем, почему в названиях улиц и площадей встречаются «25 мая» и «9 июля»;
- познакомимся со вторым и главным основателем Буэнос-Айреса — Хуаном де Гараем;
- разберемся, как Рио-де-Ла-Плата связана с названием страны «Аргентина»;
- посмотрим, где работал нынешний Папа Римский Франциск;
- побываем в загадочном квартале La Manzana de las Luces, где находится старейшая церковь города;
- проникнемся парижским духом Avenida de Mayo с её знаменитыми барами, кафе и магазинами;
- на примере архитектуры разных стилей и эпох проследим, как менялась судьба Буэнос-Айреса. Организационные моменты• Для комфортной прогулки, пожалуйста, одевайтесь по погоде. В теплый сезон не забывайте про головной убор, крем от солнца и питьевую воду.
пн-вс в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Plaza de Mayo у Майской пирамиды Pirámide de MayoЗавершение: Здание Национального Конгресса (Av. Entre Ríos 51)
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн-вс в 12:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для комфортной прогулки
- Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде. В теплый сезон не забывайте про головной убор
- Крем от солнца и питьевую воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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