Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Эта экскурсия — визитная карточка столицы, в маршрут включены все её знаковые места и архитектурные достопримечательности.
Старейшая улица города и самый широкий проспект на континенте, колоритные районы, сады и парки, великолепные памятники старины, рассказы о знаменитых аргентинцах и исторических вехах — за день у вас сложится объёмное представление о Буэнос-Айресе и его своеобразии.
Старейшая улица города и самый широкий проспект на континенте, колоритные районы, сады и парки, великолепные памятники старины, рассказы о знаменитых аргентинцах и исторических вехах — за день у вас сложится объёмное представление о Буэнос-Айресе и его своеобразии.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём с парка Лесама — первой неудачной попытки создания города, поговорим о Колумбе и идальго Мендосе.
- Вы осмотрите Свято-Троицкий собор — первую русскую православную церковь в Латинской Америке. И узнаете, причём здесь доктор Боткин.
- Заглянем в знаменитые кафе, за столиками которых любили сидеть Сент-Экзюпери и диктатор Хуан Перон.
- Прогуляемся по старейшей улице города, ярмарке Дефенса, рынку эмигрантов, поговорим об иезуитах и британском вторжении.
- Вы увидите самую красивую школу Аргентины и квартал Ла-Мансана-де-лас-Лунес. Я расскажу о диктатуре и страшном событии «Ночь карандашей».
- Далее мы отправимся на площадь Майя, где вы узнаете о невероятных трансформациях и приключениях главной площади города. Осмотрим общественное здание Кабильдо и главный Кафедральный собор Буэнос-Айреса.
- Поговорим об Эвите Перон, самой популярной женщине Аргентины, и поднимемся на смотровую площадку.
- После нас ждёт Пуэрто-Мадеро — престижный район английских доков, мост Женщин и заповедник Костанера-Сур.
- Сфотографируемся у Обелиска на самом широком проспекте континента и рассмотрим мой самый любимый архитектурный ансамбль Буэнос-Айреса — Конгресс.
- Я расскажу, почему в Европе была популярна поговорка «Богат, как аргентинец».
- Также вы увидите одно из самых красивых водохранилищ в мире.
- Заедем на обед в традиционный ресторан, где готовят, пожалуй, самую «аргентинскую» паришу (национальное барбекю) в городе.
- Затем мы отправимся в район аристократии Реколета, посетим площадь Сан-Мартин и вокзал Ретиро.
- И завершим экскурсию в Палермо с живописными парками, озёрами, садами и университетом. Проследим длинный путь квартала — от гнезда мафии до самого престижного района Буэнос-Айреса.
Организационные детали
- Поездка проходит на 7-местном минивэне Volkswagen Sharan с водителем и гидом.
- Дополнительные расходы: обед в ресторане (стейк с гарниром примерно 8-12$).
- Позаботьтесь об удобной обуви, а также обязательно возьмите головной убор и солнцезащитный крем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».
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