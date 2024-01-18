Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия в Буэнос-Айресе

Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки

Эта экскурсия — визитная карточка столицы, в маршрут включены все её знаковые места и архитектурные достопримечательности.

Старейшая улица города и самый широкий проспект на континенте, колоритные районы, сады и парки, великолепные памятники старины, рассказы о знаменитых аргентинцах и исторических вехах — за день у вас сложится объёмное представление о Буэнос-Айресе и его своеобразии.
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Ближайшие даты:
18
янв
19
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янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы начнём с парка Лесама — первой неудачной попытки создания города, поговорим о Колумбе и идальго Мендосе.
  • Вы осмотрите Свято-Троицкий собор — первую русскую православную церковь в Латинской Америке. И узнаете, причём здесь доктор Боткин.
  • Заглянем в знаменитые кафе, за столиками которых любили сидеть Сент-Экзюпери и диктатор Хуан Перон.
  • Прогуляемся по старейшей улице города, ярмарке Дефенса, рынку эмигрантов, поговорим об иезуитах и британском вторжении.
  • Вы увидите самую красивую школу Аргентины и квартал Ла-Мансана-де-лас-Лунес. Я расскажу о диктатуре и страшном событии «Ночь карандашей».
  • Далее мы отправимся на площадь Майя, где вы узнаете о невероятных трансформациях и приключениях главной площади города. Осмотрим общественное здание Кабильдо и главный Кафедральный собор Буэнос-Айреса.
  • Поговорим об Эвите Перон, самой популярной женщине Аргентины, и поднимемся на смотровую площадку.
  • После нас ждёт Пуэрто-Мадеро — престижный район английских доков, мост Женщин и заповедник Костанера-Сур.
  • Сфотографируемся у Обелиска на самом широком проспекте континента и рассмотрим мой самый любимый архитектурный ансамбль Буэнос-Айреса — Конгресс.
  • Я расскажу, почему в Европе была популярна поговорка «Богат, как аргентинец».
  • Также вы увидите одно из самых красивых водохранилищ в мире.
  • Заедем на обед в традиционный ресторан, где готовят, пожалуй, самую «аргентинскую» паришу (национальное барбекю) в городе.
  • Затем мы отправимся в район аристократии Реколета, посетим площадь Сан-Мартин и вокзал Ретиро.
  • И завершим экскурсию в Палермо с живописными парками, озёрами, садами и университетом. Проследим длинный путь квартала — от гнезда мафии до самого престижного района Буэнос-Айреса.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 7-местном минивэне Volkswagen Sharan с водителем и гидом.
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане (стейк с гарниром примерно 8-12$).
  • Позаботьтесь об удобной обуви, а также обязательно возьмите головной убор и солнцезащитный крем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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