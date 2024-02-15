Увидеть главные достопримечательности центра города и прикоснуться к его истории
А также поговорить о самых важных событиях аргентинской истории: колониальной эпохе и борьбе за независимость, Золотом веке, Пероне и Эвите, Последней хунте и Мальвинской войне. Я помогу понять, как они отразились в облике города и повлияли на его характер.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Описание
Что вас ожидает
Площадь Мая. Я расскажу о событиях 1955 года, когда военные пытались ликвидировать президента Перона, и покажу посвящённые им символы.
Президентский дворец. Я раскрою, что было раньше на его месте и каково его значение сегодня.
Кафедральный собор. Вы расшифруете его архитектуру и, если он будет открыт, подойдёте к гробнице Освободителя Сан-Мартина и Владимирской иконе Божьей матери.
Ратуша. Она служила не только административным зданием, но и тюрьмой, перед которой проводились казни. Другие интересные факты вы узнаете на экскурсии!
Проспект 9 июля. Вы пройдёте по самой широкой улице в мире и увидите Обелиск, ставший символом города.
Дворец Бароло. На его примере мы поговорим о масонской архитектуре в Аргентине.
Конгресс. Вы увидите здание, перед которым регулярно проводятся самые массовые митинги.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Майской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.