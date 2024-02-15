Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Индивидуальная экскурсия в Буэнос-Айресе

Увидеть главные достопримечательности центра города и прикоснуться к его истории

5
1 отзыв
Приглашаю оценить визитные карточки Буэнос-Айреса: Кафедральный собор, Президентский дворец, Обелиск, Конгресс и другие.

А также поговорить о самых важных событиях аргентинской истории: колониальной эпохе и борьбе за независимость, Золотом веке, Пероне и Эвите, Последней хунте и Мальвинской войне. Я помогу понять, как они отразились в облике города и повлияли на его характер.
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Площадь Мая. Я расскажу о событиях 1955 года, когда военные пытались ликвидировать президента Перона, и покажу посвящённые им символы.

Президентский дворец. Я раскрою, что было раньше на его месте и каково его значение сегодня.

Кафедральный собор. Вы расшифруете его архитектуру и, если он будет открыт, подойдёте к гробнице Освободителя Сан-Мартина и Владимирской иконе Божьей матери.

Ратуша. Она служила не только административным зданием, но и тюрьмой, перед которой проводились казни. Другие интересные факты вы узнаете на экскурсии!

Проспект 9 июля. Вы пройдёте по самой широкой улице в мире и увидите Обелиск, ставший символом города.

Дворец Бароло. На его примере мы поговорим о масонской архитектуре в Аргентине.

Конгресс. Вы увидите здание, перед которым регулярно проводятся самые массовые митинги.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Майской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Д
15 фев 2024
Спасибо за экскурсию. Получил ответы на все вопросы по ходу экскурсии.

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