Приглашаю оценить визитные карточки Буэнос-Айреса: Кафедральный собор, Президентский дворец, Обелиск, Конгресс и другие. А также поговорить о самых важных событиях аргентинской истории: колониальной эпохе и борьбе за независимость, Золотом веке, Пероне и Эвите, Последней хунте и Мальвинской войне. Я помогу понять, как они отразились в облике города и повлияли на его характер.

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Мая. Я расскажу о событиях 1955 года, когда военные пытались ликвидировать президента Перона, и покажу посвящённые им символы.

Президентский дворец. Я раскрою, что было раньше на его месте и каково его значение сегодня.

Кафедральный собор. Вы расшифруете его архитектуру и, если он будет открыт, подойдёте к гробнице Освободителя Сан-Мартина и Владимирской иконе Божьей матери.

Ратуша. Она служила не только административным зданием, но и тюрьмой, перед которой проводились казни. Другие интересные факты вы узнаете на экскурсии!

Проспект 9 июля. Вы пройдёте по самой широкой улице в мире и увидите Обелиск, ставший символом города.

Дворец Бароло. На его примере мы поговорим о масонской архитектуре в Аргентине.

Конгресс. Вы увидите здание, перед которым регулярно проводятся самые массовые митинги.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.