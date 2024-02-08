Из чего сделан Буэнос-Айрес
Индивидуальная экскурсия в Буэнос-Айресе

Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины

Я приглашаю вас на встречу с Буэнос-Айресом, чтобы составить яркий портрет города и ощутить его гений места. Мы прикоснёмся к прошлому и обсудим противоречивое настоящее. Разгадаем тайны, заключённые в названиях улиц. Заглянем в магазин старых книг и услышим звон колоколов с городских башен campanarios. И всё это время будем наблюдать за горожанами и учиться у них лёгкости бытия.
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Ближайшие даты:
8
фев
12
фев
14
фев
15
фев
16
фев
18
фев
20
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$38
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы погуляем по центру города: увидим его главные достопримечательности, поговорим об истории развития и обсудим настоящее.
  • Познакомимся с бесстрашным основателем города — Хуаном де Гараем.
  • Выясним, почему жителям Буэнос-Айреса так важны даты 25 мая и 9 июля.
  • Разберёмся, как серебряная река сыграла роль в названии страны.
  • Увидим, где когда-то работал и куда ходил стричься нынешний Папа Римский Франциск.
  • Посетим загадочный Квартал огней, где находится старейшая церковь столицы и старейший книжный магазин.
  • Проникнемся парижским духом Майского проспекта с его знаменитыми кафе и магазинами.
  • На примере Palacio Barolo увидим, как воплощаются в архитектуре принципы литературного произведения.
  • Рассмотрим фасады домов разных стилей и проследим, как менялись тренды в облике города.
  • Попробуем сформулировать, что же такое Аргентина и кто такие аргентинцы.

Организационные детали

Экскурсия подходит детям от 8 лет, дети младше — на усмотрение родителей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Plaza de Mayo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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