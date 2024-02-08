Эльнара — ваш гид в Буэнос-Айресе

Провела экскурсии для 68 туристов

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльнара. Я гид-переводчик и музейный педагог из Санкт-Петербурга. Так сложилось, что Буэнос-Айрес стал для меня вторым домом. Познакомившись с ним поближе, я обнаружила, что это настоящий кладезь мировой архитектуры. У Буэнос-Айреса много и других лиц, каждое из них — отдельная иллюстрация его истории и современной жизни. На моих экскурсиях мы вместе соберем их в единый портрет.

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