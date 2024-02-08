Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Я приглашаю вас на встречу с Буэнос-Айресом, чтобы составить яркий портрет города и ощутить его гений места. Мы прикоснёмся к прошлому и обсудим противоречивое настоящее. Разгадаем тайны, заключённые в названиях улиц. Заглянем в магазин старых книг и услышим звон колоколов с городских башен campanarios. И всё это время будем наблюдать за горожанами и учиться у них лёгкости бытия.
Ближайшие даты:
8
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фев
12
фев
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14
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20
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы погуляем по центру города: увидим его главные достопримечательности, поговорим об истории развития и обсудим настоящее.
- Познакомимся с бесстрашным основателем города — Хуаном де Гараем.
- Выясним, почему жителям Буэнос-Айреса так важны даты 25 мая и 9 июля.
- Разберёмся, как серебряная река сыграла роль в названии страны.
- Увидим, где когда-то работал и куда ходил стричься нынешний Папа Римский Франциск.
- Посетим загадочный Квартал огней, где находится старейшая церковь столицы и старейший книжный магазин.
- Проникнемся парижским духом Майского проспекта с его знаменитыми кафе и магазинами.
- На примере Palacio Barolo увидим, как воплощаются в архитектуре принципы литературного произведения.
- Рассмотрим фасады домов разных стилей и проследим, как менялись тренды в облике города.
- Попробуем сформулировать, что же такое Аргентина и кто такие аргентинцы.
Организационные детали
Экскурсия подходит детям от 8 лет, дети младше — на усмотрение родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Plaza de Mayo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнара — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 68 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльнара. Я гид-переводчик и музейный педагог из Санкт-Петербурга. Так сложилось, что Буэнос-Айрес стал для меня вторым домом. Познакомившись с ним поближе, я обнаружила, что это настоящий кладезь мировой архитектуры. У Буэнос-Айреса много и других лиц, каждое из них — отдельная иллюстрация его истории и современной жизни. На моих экскурсиях мы вместе соберем их в единый портрет.
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