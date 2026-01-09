Аргентина: больше, чем Патагония

Едем исследовать Аргентину, друзья! Просторы второй
Описание тура

Едем исследовать Аргентину, друзья!

Просторы второй по величине страны Южной Америки настолько велики, а ландшафты настолько разнообразны, что сложно удовлетвориться одной поездкой. Мы не стали ограничивать ваше путешествие одной лишь Патагонией, а собрали самые главные регионы и провинции в одном путешествии, чтобы вы гордо сказали: Я был в Аргентине!

Прогуляться вдоль ледника, слушая рев Перито-Морено в Патагонии или увидеть пингвинов на Краю Света, попробовать редкие высокогорные вина у подножия Анд или оказаться в самом сердце Аргентинской Пуны, которая по красоте и впечатлениям выше 90 % всех маршрутов на голову или даже две. Готовы удивляться?! Тогда - Вместе мы доберемся до Края Света. Уверена, что так далеко вы еще не были!

- Отправимся в гости к Пингвинам. Тысячи неуклюжих,милых и любопытных созданий будут бродить рядом с вами!

- Проникнемся нетронутой красотой Патагонии: зеркальная гладь озер, грохочущие ледники и белоснежные макушки гор, захватывающие дух!

- Застанем момент как откалываются и падают огромные глыбы льда от Перито-Морено с высотв 60 м. Поверьте! Это удивительное зрелище!

- Откроем прекрасный мир Аргентинского Вина в регионе Кафаяте, который славится производством уникальных высотных вин.

- Исследуем Север Аргентины, где лунные и марсианские пейзажи впечатляет настолько, что будет казаться, что мы не иначе, как на другой планете.

- А еще прогуляемся по элегантному Буэнос-Айресу и попробуем станцевать Танго прямо на улице

Программа тура по дням

1 день

Душа Буэнос-Айреса

Отведаем наш первый аргентинский завтрак и отправимся исследовать город.

Не торопясь прогуляемся по старой части Буэнос-Айреса, наслаждаясь каждой деталью: балконы, арки, крыши…. благодаря фантастической смеси архитектурных стилей почувствуем себя в Мадриде, Париже и Лондоне одновременно.

А за аргентинским колоритом отправимся в живописный райончик Ла Бока - настоящий богемный квартал, куда стягиваются художники и музыканты, где витает аромат страсти, туфель на высоких каблуках и юбок головокружительного кроя. Именно это место можно считать колыбелью Танго-национального символа Аргентины.

Под вечер заглянем на одно из самых красивых кладбищ в мире. Переживать не стоит, атмосфера здесь далека от привычной, ведь Реколета - это настоящий музей под открытым небом: скульптуры невероятной красоты, мраморные мавзолеи и самые дорогие склепы в мире. Настолько дорогие, что стоимость сопоставима с ценой роскошной квартиры в столице.

2 день

Огненная Земля: в гости к пингвинам

Ранним утром собираем вещи и вперед в аэропорт - через пару-тройку часов мы ступим на Огненную Землю! Архипелаг расположен на самом юге страны. Уверена, так далеко вы еще не забирались!

Заселяемся в отель в очаровательном городке Ушуайя, на берегу канала Бигль, в окружении Анд и ледников. Здесь уже чувствуется дыхание Антарктиды, до которой подать рукой - всего 900 км.

На сегодня у нас назначена встреча с милейшими созданиями. Вначале доберемся до эстансии Харбертон - самое первое ранчо, появившееся на Огненной Земле. Здесь посмотрим на старинные скотоводческие хозяйства и побываем на бывшей китобойной станции.

Затем меняем наш транспорт и пересаживаемся на лодку, которая доставит нас на остров Мартильо. Это настоящий пингвиний рай…. тысячи магеллановых и королевских пингвинов мигрируют на остров каждое лето, чтобы воспроизвести потомство. В нашем распоряжении целый час, гуляем по специальным тропинкам, среди снующих туда-сюда пингвинов и наблюдаем за повседневной жизнью этих неуклюжих созданий.

3 день

Огненная Земля: почта на краю света

Завтракаем и отправляемся в порт, еще один способ насладиться чудесными пейзажами и островами - это пройти на катамаране по каналу Бигль.

Доберемся до маяка Les Eclaireurs - символа самого южного города и заглянем на Исла-де-лос-Лобос, где обитают колонии морских львов и водоплавающих птиц. Вдоволь насмотревшись на морскую живность, отправляемся в самое южное почтовое отделение, чтобы отправить открытки. Идут они долго, но в конечном счете добираются до места назначения и несказанно радуют получателей!

4 день

Патагония Чили: ледник Перито-Морено

Новый день, новая дорога! Сегодня наш самолет приземлится в маленьком городке Эль Калафате, который можно считать по праву городом ледников.

Настал день, когда мы испытаем одно из самых ярких впечатлений в жизни - увидим величественный ледник Перито-Морено. Это второй по масштабности континентальный массив льда после Антарктиды.

Несмотря на глобальное потепление, ледник Перито-Морено не только не уменьшается, но и медленно растет. И не только растет, но и движется!

Утром мы сядем на кораблик и совершим круиз часовой круиз по озеру Рока. С корабля открывается грандиозный вид на фронтальную часть ледника. Стать свидетелем того, как огромные глыбы льда откалываются и с грохотом падают в воду - это бесценно.

После обеда прогуляемся по многочисленным смотровым дорожкам парка.

5 день

Патагония Чили: Торрес-дель-Пайне

Ранний подъем, завтрак и мы отправляемся в новую для нас страну Чили. Сегодня нас ждет национальный парк Торрес-дель-Пайне, который неоднократно признавался самым красивым местом в мире, и нетрудно понять почему: заснеженные каменные башни, кристально чистые озера, цветущие поля, ледники и водопады - настоящий шедевр природы

Нам предстоит комфортное знакомство с парком на личном микроавтобусе, объедем всю заповедную зону, делая остановки в самых живописных уголках и на смотровых площадках.
Ближе к вечеру замедлимся. Наш отель находится в уникальном месте, прямо внутри парка, где мы будем наслаждаться безмолвной красотой башен Куэрнос и голубой гладью озера Пехое.

6 день

Патагония: Торрес-дель-Пайне

После плотного завтрака продолжаем исследовать девственные красоты парка. Сегодня уже ножками пройдемся по легким тропам до бурных водопадов Salto Grande и Cascada Paine, встречая по пути диких гуанако, лисиц, кондоров, парящих в небе и других животных. Не оставим без внимания и озеро Грей с его огромными айсбергами из голубого льда

Вечером возвращаемся в Эль-Калафате

7 день

Другая Аргентина

Вдоволь налюбовавшись Патагонскими пейзажами отправляемся греться на северо-запад страны, где нас ждут яркие краски, новые вкусы и совершенно инопланетные ландшафты
Ближе к вечеру приземлимся в небольшом провинциальном городке Ла Риоха, именно отсюда стартует наше очередное приключение: каньоны из красных скал и горные перевалы, плодородные долины и альтиплано. Рекомендую увеличить память в телефоне, картинка будет меняться каждый день

8 день

Талампайя

После завтрака отправляемся в совершенно фантастический Национальный парк Талампайя. Юнеско тоже заприметило этот удивительный кусочек земли, внеся его в свой известный список объектов всемирного значения.

Особенностью парка - уникальные геоформации, которые позволяют увидетьследы древней жизни на Земле и изучить процессы, происходившие миллионы лет назад.

Проведем в парке пару-тройку часов, гуляя по низинам и плато, равнинам и впадинам в окружении огромных красноватых стен с высотой более 100 м, которые выглядят так, словно их специально вырезали

Пообедав в одном из небольших городков по пути, сворачиваем на Руту 40 - это знаменитый национальный маршрут, известный тем, что пересекает Аргентину с севера на юг на протяжении 5000 км, от льдов Патагонии до пустынь в Жужуе. Это одна из самых живописных в мире дорог и идеально подходит для автопутешествий, по ней и доедем до нашего отеля, где сможем расслабиться возле бассейна.

9 день

Долина Вулканов, Лагун И Солончаков

Просыпаемся, завтракаем и продолжаем наше путешествие по необъятным Андам, в край вулканов, лагун и солончаков.

Сделаем остановку возле белоснежных дюн, которые постоянно меняют свои формы под воздействием сильных ветров, создавая сюрреалистический пейзаж

А еще заглянем на цветную лагуну Карачи Пампа, где полюбуемся высокогорными андскими фламинго в их естественной среде обитания

Ближе к вечеру прибываем в Антафагасту

10 день

Пемзовые Поля

Сегодня почувствуем себя персонажами научно-фантастического рассказа, которые телепортровались на другую планету. На высоте 3000 м извержение вулканов оставило после себя целое поле легкой белой пемзы. Будем гулять по Кампо де Педра Помез среди окаменевших волн, гребни которых меняют цвет в зависимости от времени суток от кремово-белого до розового и охристого.

Во второй половине уже окажемся в цивилизации, небольшом городке Кафаяте

11 день

Кафаяте: долина виноградников

Плотно позавтракав, исследуем окрестности Кафаяте. Город, окруженный горами, кактусами и виноградниками является настоящим оазисом в регионе. Второй по величине винодельческий регион славится своими уникальными высотными винами, убедимся в этом сами в одной из лучших виноделен региона, где у нас будет вкусный обед в сопровождении вин Торронтес.

Ближе к вечеру доберемся до Сальты по живописной трассе Рута 68, которая проходит по территории природного заповедника Кебра- де- лас-Кончас. Здесь раскинулись каньоны, долины и реки, а скальные образования удивляют своей разноцветной палитрой при каждом новом повороте

12 день

Сальта

В первой половине дня успеем прогуляться по красавице Сальте и оценить ее архитектурное наследие, а после обеда держим путь в Буэнос- Айрес и далее домой.

Дополнительная программа - водопады Игуасу (13-15 день) - 800 $

День 13. Перелет к 7 Чуду Света.

Большая вода - так назвали это могучее место индейцы гуарани. Каскад из 275 водопадов восхищает и может даже лишить дара речи на мгновение. Засыпаем в приятном предвкушении завтрашнего дня!

День 14. Водопады Игуасу (Бразилия)

Для начала заглянем в Парк Птиц, где познакомимся с яркими представителями тропических лесов: красными ибисами, розовыми фламинго, яркими ара, и конечно же туканами, с их причудливо-желтыми клювамипосле обеда прогуливаемся по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированным прямо на воде, что придает ощущениям еще больше остроты. Грохот воды, брызги, мокрая одежда - это значит, что мы добрались до Глотки Дьявола - самого масштабногоиз 275 водопадов комплексаЖелающие могут взбодриться, прокатившись на лодке под мощными струями воды (опционально)

День 15. Водопады Игуасу (Аргентина)

Сегодня нас ждет с вами Аргентинская сторона водопадов, она в 5 раз больше, чем бразильская. Мы отправимся на небольшом поезде сквозь джунгли к Глотке Дьявола, чтобы увидеть всю эту красоту уже с другого ракурса. Во второй половине дня пакуем наши чемоданы, обнимаемся и выдвигаемся в аэропорт. Вы можете вернуться обратно в Буэнос-Айрес или прямым рейсом улететь в Рио-де-Жанейро, чтобы продлить свой отпуск на пляжах Бразилии и отдохнуть после активных приключений

13 день

Привет, Аргентина

Мы встретим вас в аэропорту Буэнос-Айреса в любое время и отвезем в отель в одном из лучших районов города. В этот день мы отдыхаем после перелета в несколько тысяч километров и ближе к вечеру делаем первые шаги по городу

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3, 4, на протяжении всего путешествия (завтраки вкл)
  • Встреча в аэропорту Буэнос Айреса
  • Сопровождение русскоязычным турлидером 24/7
  • Работа местных гидов
  • Трансфер по всему маршруту
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты и нац. парки:
  • Пешеходная экскурсия по Буэнос-Айресу
  • Морская прогулка Парк Лос-Гласьерс
  • Прогулка с пингвинами (с высадкой на остров!!!)
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Перелет до Буэнос-Айреса и обратно
  • Внутренние перелеты (ок 750 $)
  • Питание
Пожелания к путешественнику

Мы оставляем за собой право переставлять местами дни и любые пункты программы, без общей потери качества услуг

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Елена! Я живу в Рио-де-Жанейро, и организую туры по странам Латинской Америки в духе приключений и экспедиций. Я фанат насыщенных маршрутов и редких мест, которые собираю по континенту вживую:
ногами, глазами и сердцем. Это позволяет мне создавать настоящие путешествия с характером, не всегда простые, но всегда невероятные. Когда утром ты стоишь на краю вулкана в Гватемале или плывёшь по Амазонке, а вечером уже отдыхаешь в уютном отеле с горячей водой и бокалом вина. Латинская Америка - регион яркий, мощный и порой непростой. Здесь легко влюбиться в природу, людей и ритм жизни, и так же легко потеряться в логистике, местных особенностях или оказаться без связи где-нибудь посреди джунглей. Поэтому мы берем на себя самое сложное, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном - на впечатлениях! Все туры я сопровождаю лично или через свою проверенную команду. Мы живём в Латинской Америке: турлидеры, гиды и координаторы находятся здесь постоянно и говорят на местных языках. Благодаря этому мы хорошо понимаем регион изнутри, быстро решаем любые вопросы на месте и показываем не только известные места, но и ту Латинскую Америку, которую обычно не видят туристы. Готовы удивляться? Тогда читайте отзывы, выбирайте приключение и пишите мне, чтобы забронировать место в группе!

