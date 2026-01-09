Едем исследовать Аргентину, друзья!

Просторы второй по величине страны Южной Америки настолько велики, а ландшафты настолько разнообразны, что сложно удовлетвориться одной поездкой. Мы не стали ограничивать ваше путешествие одной лишь Патагонией, а собрали самые главные регионы и провинции в одном путешествии, чтобы вы гордо сказали: Я был в Аргентине!

Прогуляться вдоль ледника, слушая рев Перито-Морено в Патагонии или увидеть пингвинов на Краю Света, попробовать редкие высокогорные вина у подножия Анд или оказаться в самом сердце Аргентинской Пуны, которая по красоте и впечатлениям выше 90 % всех маршрутов на голову или даже две. Готовы удивляться?! Тогда - Вместе мы доберемся до Края Света. Уверена, что так далеко вы еще не были!

- Отправимся в гости к Пингвинам. Тысячи неуклюжих,милых и любопытных созданий будут бродить рядом с вами!

- Проникнемся нетронутой красотой Патагонии: зеркальная гладь озер, грохочущие ледники и белоснежные макушки гор, захватывающие дух!

- Застанем момент как откалываются и падают огромные глыбы льда от Перито-Морено с высотв 60 м. Поверьте! Это удивительное зрелище!

- Откроем прекрасный мир Аргентинского Вина в регионе Кафаяте, который славится производством уникальных высотных вин.

- Исследуем Север Аргентины, где лунные и марсианские пейзажи впечатляет настолько, что будет казаться, что мы не иначе, как на другой планете.

- А еще прогуляемся по элегантному Буэнос-Айресу и попробуем станцевать Танго прямо на улице