Этот маршрут откроет вам настоящую Патагонию — суровую, разнообразную и величественную.Путешествие проведёт вас по самым захватывающим ландшафтам Южной Америки — от шумных улиц Буэнос-Айреса до ледников Патагонии и водопадов Игуасу.Вы

окажетесь в самом южном городе планеты, прогуляетесь вдоль канала Бигль и встретите магеллановых пингвинов у маяка Лес-Эклайрерс. Пройдёте пешком к бирюзовой лагуне Эсмеральда и увидите, как обрушиваются гигантские льдины с ледника Перито-Морено. Исследуете национальный парк «Торрес-дель-Пайне» и подниметесь к его символу — башням Торрес. В Аргентине вас ждут выходы к вершинам Фицрой и Серро-Торре. Отправитесь на лодочную прогулку по дельте реки Парана, а при желании продлите программу и поедете к водопадам Игуасу.

Описание тура

Организационные детали

Для поездки в Патагонию виза и прививки не нужны; достаточно заграничного паспорта и удобной одежды для разных погодных условий.

Это треккинговый маршрут, поэтому важно иметь комфортную одежду и хорошую физическую форму.

Стоимость тура включает багаж на внутренних перелётах, но за превышение веса (более 15 кг + 5 кг ручной клади) может потребоваться доплата.

Автобусы для передвижения будут только в несколько дней не только для нашей группы, с нами будут другие люди на рейсовых автобусах.

Рекомендуем взять туристический рюкзак для удобства.