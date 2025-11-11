Путешествие проведёт вас по самым захватывающим ландшафтам Южной Америки — от шумных улиц Буэнос-Айреса до ледников Патагонии и водопадов Игуасу.
Описание тура
Организационные детали
Для поездки в Патагонию виза и прививки не нужны; достаточно заграничного паспорта и удобной одежды для разных погодных условий.
Это треккинговый маршрут, поэтому важно иметь комфортную одежду и хорошую физическую форму.
Стоимость тура включает багаж на внутренних перелётах, но за превышение веса (более 15 кг + 5 кг ручной клади) может потребоваться доплата.
Автобусы для передвижения будут только в несколько дней не только для нашей группы, с нами будут другие люди на рейсовых автобусах.
Рекомендуем взять туристический рюкзак для удобства.
Питание. В стоимость входят завтраки в некоторых отелях. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн, такси, лодки, корабли, паромы. В какие-то дни будем передвигаться на автобусе (с нами будут другие люди).
Возраст участников. 18–75.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Это трекинговый маршрут, поэтому важно иметь комфортную одежду и хорошую физическую форму. В программе запланированы несколько продолжительных треккингов:
— Трек к Лагуне Эсмеральда протяжённостью около 10 км с незначительным перепадом высот; — Маршрут к башням Торрес — один из самых сложных, составляет 21 км в обе стороны с набором высоты до 900 метров;
— Подъём к подножью горы Фицрой — около 22 км с суммарным перепадом до 750 метров; —— — Маршрут к Серро-Торре — около 20 км с умеренным подъёмом.
Все треккинги проходят по горной или пересечённой местности: лесные тропы, болота, каменистые участки. Тур не подходит людям с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы и тем, кто не готов к длительным нагрузкам.
Программа тура по дням
Прибытие в Аргентину
Добро пожаловать в столицу Аргентины. Вас встретят в аэропорту и доставят в отель, где будет возможность отдохнуть. При желании можно совершить первую прогулку по городу и познакомиться с аргентинской кухней в одном из местных ресторанов.
Ушуая и Огненная Земля - край света
Утром отправимся в Ушуаю — самый южный город на планете. До Антарктиды отсюда менее 900 км по воде. Заселившись в отель, направимся в национальный парк Огненной Земли — «Тьерра-дель-Фуэго». Прогуляемся 5 км вдоль живописного канала Бигль, где можно встретить тюленей, пингвинов, а особо смелые смогут искупаться в ледяной воде.
Пингвины и маяк Лес-Эклайрерс
Нас ждёт морская экспедиция к острову с колонией магеллановых пингвинов. Мы совершим прогулку на катере по каналу Бигль, которая займёт около 5–6 часов. В пути увидим бакланов, морских львов и легендарный маяк Лес-Эклайрерс. Если повезёт — даже китов. Вечером прогуляемся по главной улице Ушуаи, заглянем в лучшие рестораны и отправим открытку с края света.
Лагуна Эсмеральда - треккинг к горному озеру
После завтрака нас ждёт поездка к началу маршрута и 10-километровый треккинг к живописной лагуне Эсмеральда. Путь пройдёт через торфяные болота, леса и ледниковые реки. По дороге встретим бобровые плотины и полюбуемся панорамами. Устроим фотопаузу у бирюзового озера. Вечер свободен — можно исследовать Ушуаю или отдохнуть.
Эль-Калафате - ворота в Патагонию
Сегодня состоится короткий перелёт в Эль-Калафате — город на берегу озера и ворота к патагонским ледникам. Заселимся в отель и отправимся на прогулку по уютным улочкам. Вечером поужинаем в одном из мясных ресторанов и подготовимся к встрече с ледником Перито-Морено.
Ледник Перито-Морено
Этот день посвящён знакомству с одним из самых впечатляющих ледников мира. Нас ждёт 2-часовая прогулка на корабле по озеру к Перито-Морено. Мы увидим, как массивы льда обрушиваются в воду. Желающие смогут отправиться в круиз на весь день, чтобы увидеть ещё 2 ледника.
Национальный парк «Торрес-дель-Пайне»
Ранним утром выезжаем на автомобиле в сторону Чили, быстро пересекаем границу и направляемся в знаменитый парк «Торрес-дель-Пайне». Здесь нас ждёт радиальная прогулка среди озёр и ледников. Посетим смотровые площадки Мирадор Куэрнос и Мирадор Кондор. Пообедаем в ресторане с видом на гору Куэрнос.
Ночь проведём в уютном гостевом доме рядом с парком.
Башни Торрес - символ Патагонии
Сегодня нам предстоит 21-километровый треккинг к знаковым вершинам — башням Торрес. Это испытание будет вознаграждено невероятными видами. По пути сделаем остановки для перекуса. К вечеру вернёмся в отель, где нас ждут ужин и отдых.
Эль-Чалтен, возвращение в Аргентину
Мы вернёмся в Аргентину и направимся в Эль-Чалтен — альпинистскую столицу региона. По пути сделаем несколько остановок на смотровых площадках. Эль-Чалтен расположен на территории национального парка «Лос-Гласьярес», у подножья гор Серро-Торре и Фицрой. После заселения поужинаем в местном ресторане.
Гора Фицрой
После завтрака начнётся 22-километровый треккинг с живописными видами на массив Фицрой и бирюзовое озеро. По пути сделаем привал для перекуса. Вечером вернёмся в Эль-Чалтен на ночлег.
Серро-Торре
Сегодня отправимся на маршрут длиной 20 км к вершине Серро-Торре — одной из самых живописных в Патагонии. Это идеальное место для фотографий. После возвращения переедем в Эль-Калафате, где проведём ночь.
Буэнос-Айрес: прогулка по столице
Утром перелетаем в Буэнос-Айрес. После заселения в отель нас ждёт пешеходная экскурсия: центральная площадь Мая, розовый Дворец Президента, атмосферный район Сан-Тельмо и современный квартал Пуэрто-Мадеро. Вечером — по желанию — можно присоединиться к мастер-классу по танго.
Дельта реки Парана (Тигре) и завершение тура
Завершим основную часть путешествия прогулкой на лодке по дельте реки Парана в районе Тигре. Здесь, среди живописных каналов и тропической зелени, почувствуем расслабление после насыщенного маршрута. Вечером — прощальный ужин и трансфер в аэропорт.
Для желающих — продолжение путешествия к водопадам Игуасу. Вечером 13-го дня перелетаем в Пуэрто-Игуасу. Ночуем в отеле, а утром следующего дня отправимся исследовать аргентинскую сторону водопадов — десятки смотровых площадок подарят впечатляющие виды.
Вечером переезжаем в Бразилию (в пути около часа, виза для граждан РФ не требуется). Размещаемся в отеле с бассейном. На следующий день — прогулка вдоль водопадов со стороны Бразилии, посещение парка птиц, возможность прокатиться на лодке к каскадам или полетать на вертолёте (по желанию).
После обеда — отдых у бассейна, а вечером возможен вылет из аэропорта Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро. Мы можем помочь организовать продолжение маршрута.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|360 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (в некоторых отелях)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- 3 внутренних перелёта с багажом 15 кг с посещением водопадов Игуасу - 5 перелётов с багажом 15 кг
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Морской круиз
Что не входит в цену
- Перелёт до Буэнос-Айреса и обратно
- Остальное питание (около $50 в день)
- Доп. экскурсии, развлечения и активности (в том числе на водопады Игуасу)
- Страховка