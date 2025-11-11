Мои заказы

Влюбиться в природу Южной Америки: большое активное путешествие в Патагонию с треккингами и круизом

Увидеть магеллановых пингвинов, дойти до лагуны Эсмеральда и подняться к башням Торрес
Этот маршрут откроет вам настоящую Патагонию — суровую, разнообразную и величественную.

Путешествие проведёт вас по самым захватывающим ландшафтам Южной Америки — от шумных улиц Буэнос-Айреса до ледников Патагонии и водопадов Игуасу.

Вы
окажетесь в самом южном городе планеты, прогуляетесь вдоль канала Бигль и встретите магеллановых пингвинов у маяка Лес-Эклайрерс.

Пройдёте пешком к бирюзовой лагуне Эсмеральда и увидите, как обрушиваются гигантские льдины с ледника Перито-Морено. Исследуете национальный парк «Торрес-дель-Пайне» и подниметесь к его символу — башням Торрес. В Аргентине вас ждут выходы к вершинам Фицрой и Серро-Торре.

Отправитесь на лодочную прогулку по дельте реки Парана, а при желании продлите программу и поедете к водопадам Игуасу.

Влюбиться в природу Южной Америки: большое активное путешествие в Патагонию с треккингами и круизом
Ближайшие даты:
23
фев
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для поездки в Патагонию виза и прививки не нужны; достаточно заграничного паспорта и удобной одежды для разных погодных условий.

Это треккинговый маршрут, поэтому важно иметь комфортную одежду и хорошую физическую форму.

Стоимость тура включает багаж на внутренних перелётах, но за превышение веса (более 15 кг + 5 кг ручной клади) может потребоваться доплата.

Автобусы для передвижения будут только в несколько дней не только для нашей группы, с нами будут другие люди на рейсовых автобусах.
Рекомендуем взять туристический рюкзак для удобства.

Питание. В стоимость входят завтраки в некоторых отелях. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн, такси, лодки, корабли, паромы. В какие-то дни будем передвигаться на автобусе (с нами будут другие люди).

Возраст участников. 18–75.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Это трекинговый маршрут, поэтому важно иметь комфортную одежду и хорошую физическую форму. В программе запланированы несколько продолжительных треккингов:
— Трек к Лагуне Эсмеральда протяжённостью около 10 км с незначительным перепадом высот; — Маршрут к башням Торрес — один из самых сложных, составляет 21 км в обе стороны с набором высоты до 900 метров;
— Подъём к подножью горы Фицрой — около 22 км с суммарным перепадом до 750 метров; —— — Маршрут к Серро-Торре — около 20 км с умеренным подъёмом.
Все треккинги проходят по горной или пересечённой местности: лесные тропы, болота, каменистые участки. Тур не подходит людям с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы и тем, кто не готов к длительным нагрузкам.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Аргентину

Добро пожаловать в столицу Аргентины. Вас встретят в аэропорту и доставят в отель, где будет возможность отдохнуть. При желании можно совершить первую прогулку по городу и познакомиться с аргентинской кухней в одном из местных ресторанов.

Прибытие в Аргентину
2 день

Ушуая и Огненная Земля - край света

Утром отправимся в Ушуаю — самый южный город на планете. До Антарктиды отсюда менее 900 км по воде. Заселившись в отель, направимся в национальный парк Огненной Земли — «Тьерра-дель-Фуэго». Прогуляемся 5 км вдоль живописного канала Бигль, где можно встретить тюленей, пингвинов, а особо смелые смогут искупаться в ледяной воде.

Ушуая и Огненная Земля - край светаУшуая и Огненная Земля - край светаУшуая и Огненная Земля - край света
3 день

Пингвины и маяк Лес-Эклайрерс

Нас ждёт морская экспедиция к острову с колонией магеллановых пингвинов. Мы совершим прогулку на катере по каналу Бигль, которая займёт около 5–6 часов. В пути увидим бакланов, морских львов и легендарный маяк Лес-Эклайрерс. Если повезёт — даже китов. Вечером прогуляемся по главной улице Ушуаи, заглянем в лучшие рестораны и отправим открытку с края света.

Пингвины и маяк Лес-ЭклайрерсПингвины и маяк Лес-Эклайрерс
4 день

Лагуна Эсмеральда - треккинг к горному озеру

После завтрака нас ждёт поездка к началу маршрута и 10-километровый треккинг к живописной лагуне Эсмеральда. Путь пройдёт через торфяные болота, леса и ледниковые реки. По дороге встретим бобровые плотины и полюбуемся панорамами. Устроим фотопаузу у бирюзового озера. Вечер свободен — можно исследовать Ушуаю или отдохнуть.

Лагуна Эсмеральда - треккинг к горному озеруЛагуна Эсмеральда - треккинг к горному озеру
5 день

Эль-Калафате - ворота в Патагонию

Сегодня состоится короткий перелёт в Эль-Калафате — город на берегу озера и ворота к патагонским ледникам. Заселимся в отель и отправимся на прогулку по уютным улочкам. Вечером поужинаем в одном из мясных ресторанов и подготовимся к встрече с ледником Перито-Морено.

Эль-Калафате - ворота в ПатагониюЭль-Калафате - ворота в Патагонию
6 день

Ледник Перито-Морено

Этот день посвящён знакомству с одним из самых впечатляющих ледников мира. Нас ждёт 2-часовая прогулка на корабле по озеру к Перито-Морено. Мы увидим, как массивы льда обрушиваются в воду. Желающие смогут отправиться в круиз на весь день, чтобы увидеть ещё 2 ледника.

Ледник Перито-МореноЛедник Перито-МореноЛедник Перито-МореноЛедник Перито-МореноЛедник Перито-Морено
7 день

Национальный парк «Торрес-дель-Пайне»

Ранним утром выезжаем на автомобиле в сторону Чили, быстро пересекаем границу и направляемся в знаменитый парк «Торрес-дель-Пайне». Здесь нас ждёт радиальная прогулка среди озёр и ледников. Посетим смотровые площадки Мирадор Куэрнос и Мирадор Кондор. Пообедаем в ресторане с видом на гору Куэрнос.

Ночь проведём в уютном гостевом доме рядом с парком.

Национальный парк «Торрес-дель-Пайне»Национальный парк «Торрес-дель-Пайне»
8 день

Башни Торрес - символ Патагонии

Сегодня нам предстоит 21-километровый треккинг к знаковым вершинам — башням Торрес. Это испытание будет вознаграждено невероятными видами. По пути сделаем остановки для перекуса. К вечеру вернёмся в отель, где нас ждут ужин и отдых.

Башни Торрес - символ ПатагонииБашни Торрес - символ Патагонии
9 день

Эль-Чалтен, возвращение в Аргентину

Мы вернёмся в Аргентину и направимся в Эль-Чалтен — альпинистскую столицу региона. По пути сделаем несколько остановок на смотровых площадках. Эль-Чалтен расположен на территории национального парка «Лос-Гласьярес», у подножья гор Серро-Торре и Фицрой. После заселения поужинаем в местном ресторане.

Эль-Чалтен, возвращение в АргентинуЭль-Чалтен, возвращение в АргентинуЭль-Чалтен, возвращение в Аргентину
10 день

Гора Фицрой

После завтрака начнётся 22-километровый треккинг с живописными видами на массив Фицрой и бирюзовое озеро. По пути сделаем привал для перекуса. Вечером вернёмся в Эль-Чалтен на ночлег.

Гора ФицройГора ФицройГора Фицрой
11 день

Серро-Торре

Сегодня отправимся на маршрут длиной 20 км к вершине Серро-Торре — одной из самых живописных в Патагонии. Это идеальное место для фотографий. После возвращения переедем в Эль-Калафате, где проведём ночь.

Серро-ТорреСерро-ТорреСерро-Торре
12 день

Буэнос-Айрес: прогулка по столице

Утром перелетаем в Буэнос-Айрес. После заселения в отель нас ждёт пешеходная экскурсия: центральная площадь Мая, розовый Дворец Президента, атмосферный район Сан-Тельмо и современный квартал Пуэрто-Мадеро. Вечером — по желанию — можно присоединиться к мастер-классу по танго.

Буэнос-Айрес: прогулка по столицеБуэнос-Айрес: прогулка по столице
13 день

Дельта реки Парана (Тигре) и завершение тура

Завершим основную часть путешествия прогулкой на лодке по дельте реки Парана в районе Тигре. Здесь, среди живописных каналов и тропической зелени, почувствуем расслабление после насыщенного маршрута. Вечером — прощальный ужин и трансфер в аэропорт.

Для желающих — продолжение путешествия к водопадам Игуасу. Вечером 13-го дня перелетаем в Пуэрто-Игуасу. Ночуем в отеле, а утром следующего дня отправимся исследовать аргентинскую сторону водопадов — десятки смотровых площадок подарят впечатляющие виды.

Вечером переезжаем в Бразилию (в пути около часа, виза для граждан РФ не требуется). Размещаемся в отеле с бассейном. На следующий день — прогулка вдоль водопадов со стороны Бразилии, посещение парка птиц, возможность прокатиться на лодке к каскадам или полетать на вертолёте (по желанию).

После обеда — отдых у бассейна, а вечером возможен вылет из аэропорта Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро. Мы можем помочь организовать продолжение маршрута.

Дельта реки Парана (Тигре) и завершение тураДельта реки Парана (Тигре) и завершение тураДельта реки Парана (Тигре) и завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет360 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (в некоторых отелях)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • 3 внутренних перелёта с багажом 15 кг с посещением водопадов Игуасу - 5 перелётов с багажом 15 кг
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Морской круиз
Что не входит в цену
  • Перелёт до Буэнос-Айреса и обратно
  • Остальное питание (около $50 в день)
  • Доп. экскурсии, развлечения и активности (в том числе на водопады Игуасу)
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Динар
Динар — Организатор в Буэнос-Айресе
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

