От Буэнос-Айреса до края света: большой фототур по знаковым локациям Аргентины и Чили в мини-группе

Посетить водопады Игуасу и Ушуайю, прогуляться по Каналу Бигля и увидеть разных животных
Вперёд, вкушать контрасты Южной Америки: городские кварталы Буэнос-Айреса, ледяные просторы Перито-Морено, горы Торрес-дель-Пайне и тропические водопады Игуасу.

Путешествие пройдёт через Ушуайю, национальный парк Огненной Земли и канал Бигля, где живут пингвины и стоит маяк Лес-Эклайрерс. Каждый день откроет новый мир — от блеска столицы до тишины горных долин.
Описание тура

Организационные детали

Тур проводится без участия детей.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Буэнос-Айрес

Добро пожаловать в Аргентину! Нас встречает Буэнос-Айрес — город, где величие старинных кварталов соседствует с блеском современных небоскрёбов.

Вечером запланирован общий ужин (за доплату), за которым вы попробуюте настоящее аргентинское мясо на гриле и отправитесь на вечер танго. Яркое шоу с живой музыкой и страстными танцами погружает в атмосферу Буэнос-Айреса уже в первый вечер.

Ночёвка в Буэнос-Айресе.

2 день

Вкус и ритм Буэнос-Айреса, Ушуайя

Утро пройдёт в спокойном ритме — аромат кофе и первые впечатления от города. Прогулка по Сан-Тельмо подарит встречу с антикварными лавками и уличными кафе, где пахнет жареным мясом с рынка Меркадо Сан-Тельмо. Атмосфера старого Буэнос-Айреса здесь особенно ощутима.

Далее маршрут ведёт в Ла-Боку — квартал, где пёстрые дома, уличные музыканты и танцоры превращают улицы в живую сцену.

Затем состоится мастер-класс аргентинской кухни: приготовление эмпанадас, альфахорес и традиционного мате. Всё созданное можно будет продегустировать.

К вечеру запланирован перелёт в Ушуайю — жару сменит прохлада, а городской шум — тишина и свежий воздух южных широт. Ужин у воды с блюдами из свежей рыбы и вечерняя прогулка по набережной завершат день.

Ночёвка в Ушуайе.

3 день

Парк Огненной Земли и пингвины

Утро начнётся с поездки на легендарном поезде «Конец света». Медленный ход, старые рельсы, панорамы долины и гор — всё вокруг наполнено ощущением простора.

Далее группа отправится в национальный парк Огненной Земли. Прогулка по тропе к лагуне Верде, посещение озера Рока и залива Лапатайя, где Панамериканское шоссе упирается прямо в океан, производят особое впечатление — за этим горизонтом только ветер и бескрайняя вода.

После обеда запланирована конная прогулка вдоль залива. Спокойный темп, горные пейзажи и чистый воздух позволяют почувствовать свободу.

Вечером — ужин в уютном ресторане Ушуайи.

4 день

Пингвины, морские львы и маяк

Сегодня запланирован выход в море. Прогулка вдоль островов позволит увидеть колонии морских львов и бакланов. В воздухе — запах соли и крики птиц. Судно остановится у маяка Лес-Эклайрерс — красно-белая башня на фоне волн выглядит как декорация к фильму и идеально подходит для фотографий.

Далее маршрут ведёт на остров Мартильо, где живут пингвины. Их неуклюжие шаги, прыжки в воду и короткие пробежки по камням неизменно вызывают улыбку.

Следующая остановка — остров Бридж. Небольшая прогулка позволит насладиться панорамой канала Бигля.
К вечеру состоится перелёт в Эль-Калафате — впереди новые впечатления и ледники Патагонии.

Ночёвка в Эль-Калафате.

5 день

Ледник Перито-Морено

День посвящён знакомству с одним из главных чудес Патагонии — ледником Перито-Морено. Гигантская ледяная стена издаёт громкие трески и сбрасывает в озеро огромные куски льда. Наблюдать это зрелище можно с многочисленных смотровых площадок, расположенных на разных уровнях.

Позже группа отправится на лодке к самому подножию ледника, чтобы рассмотреть массив льда с минимального расстояния.

Вечером в Эль-Калафате — ужин с шоу, музыка и танцы создают праздничное завершение насыщенного дня.

Ночёвка в Эль-Калафате.

6 день

Фицрой и лагуна Капри

Сегодня путь лежит к подножию величественного Фицроя — символа Патагонии. По дороге — остановка в Эль-Чальтен, известном как столица треккинга. Вместо пешего маршрута у нас запланирована велопрогулка к лагуне Капри. Тропа проходит через лес и ручьи, а впереди постепенно открываются вершины Анд и сам Фицрой.

После возвращения — визит на ферму, где живут гаучо, аргентинские ковбои. Они покажут хозяйство, расскажут о традициях и угостят блюдами местной кухни, включая редкие деликатесы.

К вечеру — возвращение в Эль-Калафате.

7 день

Национальный парк «Торрес-дель-Пайне», Чили

Сегодня предстоит пересечение границы с Чили и знакомство с одним из самых впечатляющих парков Южной Америки — «Торрес-дель-Пайне». Пейзажи сменяются один за другим: горы, водопады, озёра и долины.

Во время остановок можно будет увидеть лагуну с отражающимися в ней башнями Торрес, пройти короткий трек к водопаду и посетить смотровые площадки с видами на вершины.

Финальная точка маршрута — озеро с плавающими айсбергами, где куски льда дрейфуют прямо у берега.

Вечером — возвращение в Эль-Калафате и дружеские посиделки.

8 день

Эль-Калафате: фламинго, лёд и шоппинг

Утро начинается с прогулки по заповеднику «Лагуна Нимез», расположенному прямо в городе. Среди степных пейзажей можно разглядеть фламинго, чёрных лебедей и других редких птиц — удивительное зрелище для этого климата.

Следующий пункт — музей льда «Гласиариум». Здесь с помощью интерактивных экспозиций рассказывается о формировании и жизни ледников. В ледяном баре напитки подаются в ледяных бокалах при температуре –10 °C.

После — свободное время в Эль-Калафате. Можно пройтись по улице Calle Libertador, заглянуть в магазины с изделиями из альпаки, выбрать сувениры и попробовать мороженое со вкусом ягоды калафате — символа города.

Вечером — перелёт в Буэнос-Айрес.

9 день

Буэнос-Айрес

После завтрака запланирована прогулка по Пуэрто-Мадеро — бывшему порту, превратившемуся в современный район с небоскрёбами и ресторанами.

Посещение старого кафе позволит ощутить атмосферу Буэнос-Айреса начала века, а подъём на крышу исторического здания подарит вид на панораму города — старые фасады, переплетённые с новыми башнями.

После обеда предусмотрено свободное время. Можно прогуляться по магазинам, посидеть в уличном кафе или просто пройтись по тенистым аллеям.

На закате — ужин на крыше с видом на вечерний город.

10 день

Водопады Игуасу: бразильская сторона

Утром совершим перелёт в Пуэрто-Игуасу. После прибытия окунёмся в тропический климат: густую зелень, влажный воздух, голоса экзотических птиц.

Далее вас ждёт поездка к водопадам Игуасу с бразильской стороны. С обзорных площадок открывается вид на десятки каскадов, грохот воды и радужные брызги.

После обеда — знакомство с бразильской кухней: блюда из мяса с пряностями и яркими соусами.

Затем посетим место, где сходятся границы трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая.

Ночёвка в Пуэрто-Игуасу.

11 день

Водопады Игуасу: аргентинская сторона

Сегодня осмотр водопадов продолжится, но уже с аргентинской стороны. Первой точкой станет Глотка Дьявола — место, где ревущий поток обрушивается с оглушающей силой.

Далее прогуляемся по мосткам и тропам, позволяющим увидеть водопады сверху, снизу и почти вплотную. После обеда на скоростной лодке подойдём почти к самому основанию водопадов. Волны поднимаются высоко, а брызги накрывают с головой.

Вечером — прощальный ужин, вино, тёплые разговоры и воспоминания о пережитом.

12 день

Окончание тура

Финальный день посвящён прощанию. В памяти останутся запах океана, гуанако, переходящие дорогу в Чили, и огни Буэнос-Айреса.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$5450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по маршруту, включая внутренние перелёты
  • Услуги гида
  • Конная прогулка
  • Посещение платных национальных парков по маршруту
  • Посещение платных смотровых площадок и водопадов
  • Морская прогулка по каналу Бигля
  • Кулинарный мастер-класс в Буэнос-Айресе
  • Билет на теплоход к подножию ледника Перито-Морено
  • Фотосопровождение
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Аргентины и обратно (от $1300)
  • Питание (примерно $35 в день)
  • 1-местное размещение
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Буэнос-Айрес, точное место - по договорённости, 13:00 (или любое время в течение дня)
Завершение: Игуасу, 13:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я опытный путешественник с количеством посещённых стран, перевалившим за 30, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия. Моя цель — объединить интересных путешественников возрастом от 18 до 38 лет, которым надоели
пакетные и тюленьи направления, тех, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения. Со мной можно отправиться в Исландию, США, на о. Мадейра, Тенерифе и Бали, в Марокко, ЮАР, Мадагаскар.

