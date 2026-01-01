Путешествие пройдёт через Ушуайю, национальный парк Огненной Земли и канал Бигля, где живут пингвины и стоит маяк Лес-Эклайрерс. Каждый день откроет новый мир — от блеска столицы до тишины горных долин.
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится без участия детей.
Программа тура по дням
Привет, Буэнос-Айрес
Добро пожаловать в Аргентину! Нас встречает Буэнос-Айрес — город, где величие старинных кварталов соседствует с блеском современных небоскрёбов.
Вечером запланирован общий ужин (за доплату), за которым вы попробуюте настоящее аргентинское мясо на гриле и отправитесь на вечер танго. Яркое шоу с живой музыкой и страстными танцами погружает в атмосферу Буэнос-Айреса уже в первый вечер.
Ночёвка в Буэнос-Айресе.
Вкус и ритм Буэнос-Айреса, Ушуайя
Утро пройдёт в спокойном ритме — аромат кофе и первые впечатления от города. Прогулка по Сан-Тельмо подарит встречу с антикварными лавками и уличными кафе, где пахнет жареным мясом с рынка Меркадо Сан-Тельмо. Атмосфера старого Буэнос-Айреса здесь особенно ощутима.
Далее маршрут ведёт в Ла-Боку — квартал, где пёстрые дома, уличные музыканты и танцоры превращают улицы в живую сцену.
Затем состоится мастер-класс аргентинской кухни: приготовление эмпанадас, альфахорес и традиционного мате. Всё созданное можно будет продегустировать.
К вечеру запланирован перелёт в Ушуайю — жару сменит прохлада, а городской шум — тишина и свежий воздух южных широт. Ужин у воды с блюдами из свежей рыбы и вечерняя прогулка по набережной завершат день.
Ночёвка в Ушуайе.
Парк Огненной Земли и пингвины
Утро начнётся с поездки на легендарном поезде «Конец света». Медленный ход, старые рельсы, панорамы долины и гор — всё вокруг наполнено ощущением простора.
Далее группа отправится в национальный парк Огненной Земли. Прогулка по тропе к лагуне Верде, посещение озера Рока и залива Лапатайя, где Панамериканское шоссе упирается прямо в океан, производят особое впечатление — за этим горизонтом только ветер и бескрайняя вода.
После обеда запланирована конная прогулка вдоль залива. Спокойный темп, горные пейзажи и чистый воздух позволяют почувствовать свободу.
Вечером — ужин в уютном ресторане Ушуайи.
Пингвины, морские львы и маяк
Сегодня запланирован выход в море. Прогулка вдоль островов позволит увидеть колонии морских львов и бакланов. В воздухе — запах соли и крики птиц. Судно остановится у маяка Лес-Эклайрерс — красно-белая башня на фоне волн выглядит как декорация к фильму и идеально подходит для фотографий.
Далее маршрут ведёт на остров Мартильо, где живут пингвины. Их неуклюжие шаги, прыжки в воду и короткие пробежки по камням неизменно вызывают улыбку.
Следующая остановка — остров Бридж. Небольшая прогулка позволит насладиться панорамой канала Бигля.
К вечеру состоится перелёт в Эль-Калафате — впереди новые впечатления и ледники Патагонии.
Ночёвка в Эль-Калафате.
Ледник Перито-Морено
День посвящён знакомству с одним из главных чудес Патагонии — ледником Перито-Морено. Гигантская ледяная стена издаёт громкие трески и сбрасывает в озеро огромные куски льда. Наблюдать это зрелище можно с многочисленных смотровых площадок, расположенных на разных уровнях.
Позже группа отправится на лодке к самому подножию ледника, чтобы рассмотреть массив льда с минимального расстояния.
Вечером в Эль-Калафате — ужин с шоу, музыка и танцы создают праздничное завершение насыщенного дня.
Ночёвка в Эль-Калафате.
Фицрой и лагуна Капри
Сегодня путь лежит к подножию величественного Фицроя — символа Патагонии. По дороге — остановка в Эль-Чальтен, известном как столица треккинга. Вместо пешего маршрута у нас запланирована велопрогулка к лагуне Капри. Тропа проходит через лес и ручьи, а впереди постепенно открываются вершины Анд и сам Фицрой.
После возвращения — визит на ферму, где живут гаучо, аргентинские ковбои. Они покажут хозяйство, расскажут о традициях и угостят блюдами местной кухни, включая редкие деликатесы.
К вечеру — возвращение в Эль-Калафате.
Национальный парк «Торрес-дель-Пайне», Чили
Сегодня предстоит пересечение границы с Чили и знакомство с одним из самых впечатляющих парков Южной Америки — «Торрес-дель-Пайне». Пейзажи сменяются один за другим: горы, водопады, озёра и долины.
Во время остановок можно будет увидеть лагуну с отражающимися в ней башнями Торрес, пройти короткий трек к водопаду и посетить смотровые площадки с видами на вершины.
Финальная точка маршрута — озеро с плавающими айсбергами, где куски льда дрейфуют прямо у берега.
Вечером — возвращение в Эль-Калафате и дружеские посиделки.
Эль-Калафате: фламинго, лёд и шоппинг
Утро начинается с прогулки по заповеднику «Лагуна Нимез», расположенному прямо в городе. Среди степных пейзажей можно разглядеть фламинго, чёрных лебедей и других редких птиц — удивительное зрелище для этого климата.
Следующий пункт — музей льда «Гласиариум». Здесь с помощью интерактивных экспозиций рассказывается о формировании и жизни ледников. В ледяном баре напитки подаются в ледяных бокалах при температуре –10 °C.
После — свободное время в Эль-Калафате. Можно пройтись по улице Calle Libertador, заглянуть в магазины с изделиями из альпаки, выбрать сувениры и попробовать мороженое со вкусом ягоды калафате — символа города.
Вечером — перелёт в Буэнос-Айрес.
Буэнос-Айрес
После завтрака запланирована прогулка по Пуэрто-Мадеро — бывшему порту, превратившемуся в современный район с небоскрёбами и ресторанами.
Посещение старого кафе позволит ощутить атмосферу Буэнос-Айреса начала века, а подъём на крышу исторического здания подарит вид на панораму города — старые фасады, переплетённые с новыми башнями.
После обеда предусмотрено свободное время. Можно прогуляться по магазинам, посидеть в уличном кафе или просто пройтись по тенистым аллеям.
На закате — ужин на крыше с видом на вечерний город.
Водопады Игуасу: бразильская сторона
Утром совершим перелёт в Пуэрто-Игуасу. После прибытия окунёмся в тропический климат: густую зелень, влажный воздух, голоса экзотических птиц.
Далее вас ждёт поездка к водопадам Игуасу с бразильской стороны. С обзорных площадок открывается вид на десятки каскадов, грохот воды и радужные брызги.
После обеда — знакомство с бразильской кухней: блюда из мяса с пряностями и яркими соусами.
Затем посетим место, где сходятся границы трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая.
Ночёвка в Пуэрто-Игуасу.
Водопады Игуасу: аргентинская сторона
Сегодня осмотр водопадов продолжится, но уже с аргентинской стороны. Первой точкой станет Глотка Дьявола — место, где ревущий поток обрушивается с оглушающей силой.
Далее прогуляемся по мосткам и тропам, позволяющим увидеть водопады сверху, снизу и почти вплотную. После обеда на скоростной лодке подойдём почти к самому основанию водопадов. Волны поднимаются высоко, а брызги накрывают с головой.
Вечером — прощальный ужин, вино, тёплые разговоры и воспоминания о пережитом.
Окончание тура
Финальный день посвящён прощанию. В памяти останутся запах океана, гуанако, переходящие дорогу в Чили, и огни Буэнос-Айреса.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$5450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по маршруту, включая внутренние перелёты
- Услуги гида
- Конная прогулка
- Посещение платных национальных парков по маршруту
- Посещение платных смотровых площадок и водопадов
- Морская прогулка по каналу Бигля
- Кулинарный мастер-класс в Буэнос-Айресе
- Билет на теплоход к подножию ледника Перито-Морено
- Фотосопровождение
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Аргентины и обратно (от $1300)
- Питание (примерно $35 в день)
- 1-местное размещение
- Медицинская страховка