Утро пройдёт в спокойном ритме — аромат кофе и первые впечатления от города. Прогулка по Сан-Тельмо подарит встречу с антикварными лавками и уличными кафе, где пахнет жареным мясом с рынка Меркадо Сан-Тельмо. Атмосфера старого Буэнос-Айреса здесь особенно ощутима.

Далее маршрут ведёт в Ла-Боку — квартал, где пёстрые дома, уличные музыканты и танцоры превращают улицы в живую сцену.

Затем состоится мастер-класс аргентинской кухни: приготовление эмпанадас, альфахорес и традиционного мате. Всё созданное можно будет продегустировать.

К вечеру запланирован перелёт в Ушуайю — жару сменит прохлада, а городской шум — тишина и свежий воздух южных широт. Ужин у воды с блюдами из свежей рыбы и вечерняя прогулка по набережной завершат день.

Ночёвка в Ушуайе.