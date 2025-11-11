Мои заказы

Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес

Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Наш тур — не просто путешествие, а настоящее приключение, в котором каждый день наполнен движением, открытиями, целым калейдоскопом впечатлений! Перед нами во всей красе предстанет яркий и шумный Буэнос-Айрес и
суровые пейзажи ветреной Патагонии, мы увидим огромные айсберги и проплывём прямо под освежающими струями водопадов Игуасу.

Прогуляемся налегке к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес — дорога будет непростая, но открывающиеся виды стоят каждого шага! Ещё вы пройдёте по мостикам среди джунглей к самой Глотке Дьявола, увидите водопады с воды и суши, а также сможете попробовать патагонского ягнёнка и чилийские морепродукты.

Неприступные горы, лазурные озёра, густые леса, фьорды и живописные долины — красивые снимки из поездки вам обеспечены.

Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Ближайшие даты:
4
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ для въезда в Аргентину до 90 дней не требуется виза (в остальных случаях организатор предоставит информацию о получении визы).
Для посещения Аргентины не требуются специальные прививки или сертификаты.
В Аргентине практически везде принимают международные банковские карты, а также наличные аргентинские песо. Обменять наличные доллары на песо мы вам поможем в течение тура.
В Аргентине достаточно безопасно, не стоит переживать. Тем более вы всегда будете передвигаться в составе группы и получать различные рекомендации.

Питание. Включены завтраки. Обеды, ужины и перекусы во время треккингов оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Микроавтобус Ford или Mercedes-Benz Sprinter, такси и международный автобус. Будем кататься на лодке к водопадам Игуасу, билеты покупаем в кассе (включены в стоимость).

Возраст участников. 18+.

Уровень сложности. Средний. Тур с прогулками средней сложности без больших рюкзаков и палаток. Перед выходом на маршрут проводится инструктаж по технике безопасности, хайкинг проводят местные профессиональные и лицензированные гиды. Мы предоставим палки и групповую аптечку. В туре с вами будут 2-3 гида, поэтому вы сможете вернуться с маршрута в отель вместе с одним из них.

  • Треккинг к Лагуне Торрес. 18-20 км в обе стороны, время в пути 7-9 часов, набор высоты 900 м. В этот день будет альтернативная прогулка до смотровых площадок с видами на Фицрой для тех, кто предпочитает более спокойный темп.
  • Треккинг к Лагуна-де-лос-Трес. 20-22 км в обе стороны, набор высоты около 1200 метров, время в пути 8-10 часов.

Виза. Для граждан РФ для въезда в Аргентину до 90 дней не требуется виза (в остальных случаях организатор предоставит информацию о получении визы).

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Буэнос-Айресе и знакомство за ужином

Вы прибудете в Буэнос-Айрес — энергичный и многогранный мегаполис, с которого начнётся наше путешествие по Аргентине. Этот день пройдёт в спокойном ритме: мы разместимся в отеле, немного отдохнём после перелёта и познакомимся друг с другом.

Вечером соберёмся всей группой за уютным ужином. За столом прозвучат первые истории, тосты и смех — в воздухе уже витает предвкушение новых открытий.

Встреча в Буэнос-Айресе и знакомство за ужином
2 день

Перелёт в Эль-Калафате, размещение в столице треккинга - Эль-Чалтене и пейзажи Патагонии

Сегодня начнётся настоящее погружение в Патагонию. Утром мы перелетим в Эль-Калафате — город, который называют вратами в самую дикую и живописную часть Аргентины. Отсюда на частном трансфере отправимся в Эль-Чалтен — небольшой горный городок, признанный столицей треккинга в стране.

По пути будем любоваться пейзажами Патагонии: широкие степи, острые вершины гор и захватывающие виды. По прибытии заселимся в отель, немного отдохнём и вечером соберёмся на общий ужин, чтобы обсудить планы на предстоящие дни и поделиться первыми эмоциями от увиденного.

Перелёт в Эль-Калафате, размещение в столице треккинга - Эль-Чалтене и пейзажи Патагонии
3 день

Треккинг к Лагуне-де-лос-Трес или прогулка до смотровых площадок с видами на горы Фицрой

Сегодня нас ждёт треккинг к знаменитой Лагуне-де-лос-Трес у подножия величественной горы Фицрой. Мы рано проснёмся и отправимся в путь по маршруту протяжённостью 22 км (в обе стороны), проходящему среди ледников, живописных долин и бирюзовых озёр. Финальный подъём к лагуне — крутой и потребует немного усилий, но открывающийся вид стоит каждого шага.

Для тех, кто предпочитает более спокойный темп, будет доступна альтернативная прогулка до панорамных смотровых площадок с видами на массив Фицрой и водопады по пути. Этот день целиком посвящён горам, свободе и потрясающим пейзажам — всему, ради чего стоит приехать в Патагонию.

Треккинг к Лагуне-де-лос-Трес или прогулка до смотровых площадок с видами на горы Фицрой
4 день

Отдых, прогулка по Эль-Калафате и местный деликатес на ужин

После насыщенного трека — время отдыха. Утро будет свободным: можно выспаться, прогуляться по уютным улочкам или просто неспешно выпить кофе, любуясь горами.

После обеда отправимся в Эль-Калафате. Вечером пройдёмся по центру города, заглянем в сувенирные лавки и ремесленные магазины.

Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов. Будем пробовать знаменитого патагонского ягнёнка, приготовленного на открытом огне, — традиционное блюдо, особенно вкусное с бокалом местного красного вина.

Отдых, прогулка по Эль-Калафате и местный деликатес на ужин
5 день

Национальный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-Морено - встреча с великой стихией

Сегодня мы отправимся в южную часть национального парка «Лос-Гласьярес», чтобы увидеть одно из главных чудес Патагонии — ледник Перито-Морено. Утром нас ждёт прогулка на катамаране: с воды откроется захватывающий вид на огромную ледяную стену, уходящую в небо.

После — совместный обед с панорамным видом на ледниковое плато. А затем — неспешная прогулка по оборудованным смотровым площадкам: будем наблюдать, как глыбы льда с треском откалываются и падают в воду, создавая новые айсберги, и, конечно, сделаем памятные снимки на фоне этой ледяной громады.

Для тех, кто захочет получить ещё больше впечатлений, можно будет отдельно организовать хайкинг по самому леднику — это по-настоящему уникальный опыт.

Национальный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-Морено - встреча с великой стихией
6 день

Переезд в Пуэрто-Наталес

Пересечём границу и продолжим путешествие уже на территории Чили. Наш путь лежит в Пуэрто-Наталес — уютный городок на берегу фьорда, служащий вратами к национальному парку «Торрес-дель-Пайне».

Переезд пройдёт в комфортном автобусе, а за окнами будут сменяться живописные пейзажи Патагонии. По дороге сделаем остановку для лёгкого перекуса.

По прибытии разместимся в отеле, отдохнём и прогуляемся по набережной — воздух здесь насыщен солью, прохладой южных ветров и ароматами океана. Вечером соберёмся за ужином, чтобы попробовать свежие морепродукты и поделиться ожиданиями от предстоящих дней.

Переезд в Пуэрто-Наталес
7 день

Экскурсия по нацпарку «Торрес-дель-Пайне» и смотровая площадка Cuernos del Paine

Отправимся в национальный парк «Торрес-дель-Пайне». Нас ждёт обзорная экскурсия на микроавтобусе с остановками у живописных озёр, мощных водопадов и панорамных точек.

Акцент дня — короткий трек к смотровой площадке Cuernos del Paine, откуда открывается завораживающий вид на горные пики и бескрайние патагонские пейзажи.

Вечером вернёмся в Пуэрто-Наталес. Ужин пройдёт в свободном формате — каждый сможет выбрать, чем завершить день: сочным мясом, свежими морепродуктами или бокалом вина в тёплой атмосфере местного паба у воды.

Экскурсия по нацпарку «Торрес-дель-Пайне» и смотровая площадка Cuernos del Paine
8 день

Треккинг к башням Торрес

Сегодня нас ждёт треккинг к легендарным башням Торрес. Это насыщенный день, полный впечатлений и вызовов: мы проведём 9–10 часов в пути, проходя по живописной долине вдоль рек, через леса и среди суровых горных ландшафтов.

Финальный подъём к озеру у подножия башен непростой, но вид, открывающийся наверху, стоит всех усилий! Вечером соберёмся всей командой на ужин. Обсудим впечатления, посмотрим фотографии и видео, вспомним яркие моменты дня.

Треккинг к башням Торрес
9 день

Возвращение в Буэнос-Айрес

Возвращаемся в Аргентину. Утром выезжаем из Пуэрто-Наталеса и направляемся в Эль-Калафате. Вечером нас ждёт перелёт в уже знакомый Буэнос-Айрес. Всего за несколько часов мы вновь меняем всё: климат, ритм, атмосферу. Из ветреной и суровой Патагонии — в тёплый, оживлённый, многоликий мегаполис.

Впереди — новая глава нашего путешествия.

Возвращение в Буэнос-Айрес
10 день

Экскурсия по Буэнос-Айресу

Будем знакомиться с Буэнос-Айресом. Вас ждёт пешая экскурсия с местным гидом. Он проведёт нас как по знаковым местам, так и по укромным уголкам, не попадающим в путеводители. Прогуляемся по элегантному району Реколета, увидим уличное искусство в Ла-Боке, заглянем в атмосферные кафе и тихие дворы, хранящие историю города.

Вечером каждый сможет выбрать занятие по настроению: отправиться на танго-шоу с живой музыкой и страстью аргентинского танца или насладиться ужином в одном из легендарных стейк-хаусов.

Экскурсия по Буэнос-Айресу
11 день

Водопады Игуасу, прогулка и катание на лодке

Финальный аккорд нашего большого путешествия — грандиозные водопады Игуасу. Утром мы перелетим в этот тропический уголок — мир, совсем не похожий на ветреную и суровую Патагонию. Сегодня исследуем бразильскую сторону водопадов: нас ждут захватывающие панорамы, грохочущие каскады, радуги в брызгах воды и ощущение вау-эффекта на каждом повороте тропы.

Главное приключение дня — поездка на лодке, которая заходит прямо под водопады. Да, мы промокнем до нитки, но эмоции и восторг будут зашкаливать!

Вечером соберёмся всей группой на ужин. Будем вспоминать лучшие моменты и делиться историями.

Водопады Игуасу, прогулка и катание на лодке
12 день

Аргентинская сторона водопадов Игуасу, Глотка Дьявола и перелёт в Буэнос-Айрес

Пересечём границу по мосту и отправимся исследовать аргентинскую сторону водопадов Игуасу. Этот день подарит совершенно иной взгляд на водную стихию: маршруты проложены прямо по кромке водопадов, а деревянные мостики ведут сквозь тропический лес к самым мощным потокам воды.

Кульминацией станет встреча с Глоткой Дьявола — гигантским водопадом, к которому можно подойти почти вплотную. Вечером нас ждёт перелёт в Буэнос-Айрес. А для тех, кто не готов завершать своё путешествие, будет возможность продолжить маршрут — вылететь из Бразилии в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу или выбрать любое другое направление для новых открытий.

Аргентинская сторона водопадов Игуасу, Глотка Дьявола и перелёт в Буэнос-Айрес
13 день

Завершение путешествия

Сегодня — свободный день в Буэнос-Айресе, чтобы неспешно прогуляться по знакомым улочкам, заглянуть в любимое кафе, докупить подарки и сувениры, насладиться последним кофе в тени деревьев и просто перевести дыхание перед возвращением домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт Буэнос-Айреса под рекомендованный рейс
  • Услуги лицензированных гидов во время треккингов
  • Сопровождение русскоязычным гидом в течение всего тура
  • Катание на лодке
  • Туристическая страховка
  • Входные билеты
  • Активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Буэнос-Айреса и обратно
  • Внутренние перелёты - ок. $500
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Привет, меня зовут Дмитрий. В Мендосе живу с 2015 года и знаю все её уголки. Обожаю всем сердцем и душой город и его окрестности. Люблю виноделие, посетил более 100 виноделен
— знаю самые вкусные. Являюсь профессиональным винным гидом и с радостью поделюсь с вами знаниями в этой прекрасной сфере. Гедонист. С командой мы создаём самые вкусные и уникальные экскурсии по Мендосе и Аргентине.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Буэнос-Айреса

