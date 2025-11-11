апр
Описание тура
Организационные детали
Для граждан РФ для въезда в Аргентину до 90 дней не требуется виза (в остальных случаях организатор предоставит информацию о получении визы).
Для посещения Аргентины не требуются специальные прививки или сертификаты.
В Аргентине практически везде принимают международные банковские карты, а также наличные аргентинские песо. Обменять наличные доллары на песо мы вам поможем в течение тура.
В Аргентине достаточно безопасно, не стоит переживать. Тем более вы всегда будете передвигаться в составе группы и получать различные рекомендации.
Питание. Включены завтраки. Обеды, ужины и перекусы во время треккингов оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Микроавтобус Ford или Mercedes-Benz Sprinter, такси и международный автобус. Будем кататься на лодке к водопадам Игуасу, билеты покупаем в кассе (включены в стоимость).
Возраст участников. 18+.
Уровень сложности. Средний. Тур с прогулками средней сложности без больших рюкзаков и палаток. Перед выходом на маршрут проводится инструктаж по технике безопасности, хайкинг проводят местные профессиональные и лицензированные гиды. Мы предоставим палки и групповую аптечку. В туре с вами будут 2-3 гида, поэтому вы сможете вернуться с маршрута в отель вместе с одним из них.
- Треккинг к Лагуне Торрес. 18-20 км в обе стороны, время в пути 7-9 часов, набор высоты 900 м. В этот день будет альтернативная прогулка до смотровых площадок с видами на Фицрой для тех, кто предпочитает более спокойный темп.
- Треккинг к Лагуна-де-лос-Трес. 20-22 км в обе стороны, набор высоты около 1200 метров, время в пути 8-10 часов.
Программа тура по дням
Встреча в Буэнос-Айресе и знакомство за ужином
Вы прибудете в Буэнос-Айрес — энергичный и многогранный мегаполис, с которого начнётся наше путешествие по Аргентине. Этот день пройдёт в спокойном ритме: мы разместимся в отеле, немного отдохнём после перелёта и познакомимся друг с другом.
Вечером соберёмся всей группой за уютным ужином. За столом прозвучат первые истории, тосты и смех — в воздухе уже витает предвкушение новых открытий.
Перелёт в Эль-Калафате, размещение в столице треккинга - Эль-Чалтене и пейзажи Патагонии
Сегодня начнётся настоящее погружение в Патагонию. Утром мы перелетим в Эль-Калафате — город, который называют вратами в самую дикую и живописную часть Аргентины. Отсюда на частном трансфере отправимся в Эль-Чалтен — небольшой горный городок, признанный столицей треккинга в стране.
По пути будем любоваться пейзажами Патагонии: широкие степи, острые вершины гор и захватывающие виды. По прибытии заселимся в отель, немного отдохнём и вечером соберёмся на общий ужин, чтобы обсудить планы на предстоящие дни и поделиться первыми эмоциями от увиденного.
Треккинг к Лагуне-де-лос-Трес или прогулка до смотровых площадок с видами на горы Фицрой
Сегодня нас ждёт треккинг к знаменитой Лагуне-де-лос-Трес у подножия величественной горы Фицрой. Мы рано проснёмся и отправимся в путь по маршруту протяжённостью 22 км (в обе стороны), проходящему среди ледников, живописных долин и бирюзовых озёр. Финальный подъём к лагуне — крутой и потребует немного усилий, но открывающийся вид стоит каждого шага.
Для тех, кто предпочитает более спокойный темп, будет доступна альтернативная прогулка до панорамных смотровых площадок с видами на массив Фицрой и водопады по пути. Этот день целиком посвящён горам, свободе и потрясающим пейзажам — всему, ради чего стоит приехать в Патагонию.
Отдых, прогулка по Эль-Калафате и местный деликатес на ужин
После насыщенного трека — время отдыха. Утро будет свободным: можно выспаться, прогуляться по уютным улочкам или просто неспешно выпить кофе, любуясь горами.
После обеда отправимся в Эль-Калафате. Вечером пройдёмся по центру города, заглянем в сувенирные лавки и ремесленные магазины.
Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов. Будем пробовать знаменитого патагонского ягнёнка, приготовленного на открытом огне, — традиционное блюдо, особенно вкусное с бокалом местного красного вина.
Национальный парк «Лос-Гласьярес» и ледник Перито-Морено - встреча с великой стихией
Сегодня мы отправимся в южную часть национального парка «Лос-Гласьярес», чтобы увидеть одно из главных чудес Патагонии — ледник Перито-Морено. Утром нас ждёт прогулка на катамаране: с воды откроется захватывающий вид на огромную ледяную стену, уходящую в небо.
После — совместный обед с панорамным видом на ледниковое плато. А затем — неспешная прогулка по оборудованным смотровым площадкам: будем наблюдать, как глыбы льда с треском откалываются и падают в воду, создавая новые айсберги, и, конечно, сделаем памятные снимки на фоне этой ледяной громады.
Для тех, кто захочет получить ещё больше впечатлений, можно будет отдельно организовать хайкинг по самому леднику — это по-настоящему уникальный опыт.
Переезд в Пуэрто-Наталес
Пересечём границу и продолжим путешествие уже на территории Чили. Наш путь лежит в Пуэрто-Наталес — уютный городок на берегу фьорда, служащий вратами к национальному парку «Торрес-дель-Пайне».
Переезд пройдёт в комфортном автобусе, а за окнами будут сменяться живописные пейзажи Патагонии. По дороге сделаем остановку для лёгкого перекуса.
По прибытии разместимся в отеле, отдохнём и прогуляемся по набережной — воздух здесь насыщен солью, прохладой южных ветров и ароматами океана. Вечером соберёмся за ужином, чтобы попробовать свежие морепродукты и поделиться ожиданиями от предстоящих дней.
Экскурсия по нацпарку «Торрес-дель-Пайне» и смотровая площадка Cuernos del Paine
Отправимся в национальный парк «Торрес-дель-Пайне». Нас ждёт обзорная экскурсия на микроавтобусе с остановками у живописных озёр, мощных водопадов и панорамных точек.
Акцент дня — короткий трек к смотровой площадке Cuernos del Paine, откуда открывается завораживающий вид на горные пики и бескрайние патагонские пейзажи.
Вечером вернёмся в Пуэрто-Наталес. Ужин пройдёт в свободном формате — каждый сможет выбрать, чем завершить день: сочным мясом, свежими морепродуктами или бокалом вина в тёплой атмосфере местного паба у воды.
Треккинг к башням Торрес
Сегодня нас ждёт треккинг к легендарным башням Торрес. Это насыщенный день, полный впечатлений и вызовов: мы проведём 9–10 часов в пути, проходя по живописной долине вдоль рек, через леса и среди суровых горных ландшафтов.
Финальный подъём к озеру у подножия башен непростой, но вид, открывающийся наверху, стоит всех усилий! Вечером соберёмся всей командой на ужин. Обсудим впечатления, посмотрим фотографии и видео, вспомним яркие моменты дня.
Возвращение в Буэнос-Айрес
Возвращаемся в Аргентину. Утром выезжаем из Пуэрто-Наталеса и направляемся в Эль-Калафате. Вечером нас ждёт перелёт в уже знакомый Буэнос-Айрес. Всего за несколько часов мы вновь меняем всё: климат, ритм, атмосферу. Из ветреной и суровой Патагонии — в тёплый, оживлённый, многоликий мегаполис.
Впереди — новая глава нашего путешествия.
Экскурсия по Буэнос-Айресу
Будем знакомиться с Буэнос-Айресом. Вас ждёт пешая экскурсия с местным гидом. Он проведёт нас как по знаковым местам, так и по укромным уголкам, не попадающим в путеводители. Прогуляемся по элегантному району Реколета, увидим уличное искусство в Ла-Боке, заглянем в атмосферные кафе и тихие дворы, хранящие историю города.
Вечером каждый сможет выбрать занятие по настроению: отправиться на танго-шоу с живой музыкой и страстью аргентинского танца или насладиться ужином в одном из легендарных стейк-хаусов.
Водопады Игуасу, прогулка и катание на лодке
Финальный аккорд нашего большого путешествия — грандиозные водопады Игуасу. Утром мы перелетим в этот тропический уголок — мир, совсем не похожий на ветреную и суровую Патагонию. Сегодня исследуем бразильскую сторону водопадов: нас ждут захватывающие панорамы, грохочущие каскады, радуги в брызгах воды и ощущение вау-эффекта на каждом повороте тропы.
Главное приключение дня — поездка на лодке, которая заходит прямо под водопады. Да, мы промокнем до нитки, но эмоции и восторг будут зашкаливать!
Вечером соберёмся всей группой на ужин. Будем вспоминать лучшие моменты и делиться историями.
Аргентинская сторона водопадов Игуасу, Глотка Дьявола и перелёт в Буэнос-Айрес
Пересечём границу по мосту и отправимся исследовать аргентинскую сторону водопадов Игуасу. Этот день подарит совершенно иной взгляд на водную стихию: маршруты проложены прямо по кромке водопадов, а деревянные мостики ведут сквозь тропический лес к самым мощным потокам воды.
Кульминацией станет встреча с Глоткой Дьявола — гигантским водопадом, к которому можно подойти почти вплотную. Вечером нас ждёт перелёт в Буэнос-Айрес. А для тех, кто не готов завершать своё путешествие, будет возможность продолжить маршрут — вылететь из Бразилии в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу или выбрать любое другое направление для новых открытий.
Завершение путешествия
Сегодня — свободный день в Буэнос-Айресе, чтобы неспешно прогуляться по знакомым улочкам, заглянуть в любимое кафе, докупить подарки и сувениры, насладиться последним кофе в тени деревьев и просто перевести дыхание перед возвращением домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт Буэнос-Айреса под рекомендованный рейс
- Услуги лицензированных гидов во время треккингов
- Сопровождение русскоязычным гидом в течение всего тура
- Катание на лодке
- Туристическая страховка
- Входные билеты
- Активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Буэнос-Айреса и обратно
- Внутренние перелёты - ок. $500
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Дополнительные развлечения