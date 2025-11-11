Для граждан РФ для въезда в Аргентину до 90 дней не требуется виза (в остальных случаях организатор предоставит информацию о получении визы).

Для посещения Аргентины не требуются специальные прививки или сертификаты.

В Аргентине практически везде принимают международные банковские карты, а также наличные аргентинские песо. Обменять наличные доллары на песо мы вам поможем в течение тура.

В Аргентине достаточно безопасно, не стоит переживать. Тем более вы всегда будете передвигаться в составе группы и получать различные рекомендации.

Питание. Включены завтраки. Обеды, ужины и перекусы во время треккингов оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Микроавтобус Ford или Mercedes-Benz Sprinter, такси и международный автобус. Будем кататься на лодке к водопадам Игуасу, билеты покупаем в кассе (включены в стоимость).

Возраст участников. 18+.

Уровень сложности. Средний. Тур с прогулками средней сложности без больших рюкзаков и палаток. Перед выходом на маршрут проводится инструктаж по технике безопасности, хайкинг проводят местные профессиональные и лицензированные гиды. Мы предоставим палки и групповую аптечку. В туре с вами будут 2-3 гида, поэтому вы сможете вернуться с маршрута в отель вместе с одним из них.

Треккинг к Лагуне Торрес. 18-20 км в обе стороны, время в пути 7-9 часов, набор высоты 900 м. В этот день будет альтернативная прогулка до смотровых площадок с видами на Фицрой для тех, кто предпочитает более спокойный темп.

Треккинг к Лагуна-де-лос-Трес. 20-22 км в обе стороны, набор высоты около 1200 метров, время в пути 8-10 часов.

