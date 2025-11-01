Большое латиноамериканское приключение: Аргентина, Чили, Бразилия
Ежедневно наблюдать смену ландшафтов, увидеть пингвинов, подобраться к Перито-Морено и Игуасу
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, за день до начала тура, по...
1 ноя в 10:00
$4500 за человека
Влюбиться в природу Южной Америки: большое активное путешествие в Патагонию с треккингами и круизом
Увидеть магеллановых пингвинов, дойти до лагуны Эсмеральда и подняться к башням Торрес
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от времени в...
2 ноя в 10:00
10 мар в 10:00
321 000 ₽ за человека
Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка
Устроить треккинг к разноцветной горе, погулять с ламами, посетить Буэнос-Айрес и деревню инков
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
9 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
€4000 за человека
