Полезная информация о Кордове
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Местное время в Кордове
17:1342
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Кордова
|По-английски
|Cordoba
|Столица региона
|Кордова является столицей региона
|Население города
|1 428 214 чел.
|Аэропорт
|Пахас-Бланкас COR
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|395 м. от уровня моря
Где находится Кордова на карте
Кордова