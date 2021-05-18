Полезная информация о Кордове

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Местное время в Кордове
17:1342
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаКордова
По-английскиCordoba
Столица регионаКордова является столицей региона
Население города1 428 214 чел.
АэропортПахас-Бланкас COR
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота395 м. от уровня моря

Где находится Кордова на карте

Кордова фото города
Кордова

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