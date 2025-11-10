Приготовьтесь увидеть лучшие пейзажи в окрестностях Мендосы! Гуляя по тропам и поднимаясь на смотровые площадки, вы полюбуетесь водохранилищем Потрерильос и услышите легенды о древнем Мосте Инков. Оцените фантастический вид на спящий вулкан Аконкагуа — вершину в самом сердце Анд. Встретите закат у Горы семи цветов. А по пути отведаете матэ и традиционные пирожки «эмпанадас».

Описание экскурсии

Смотровая площадка , с которой открывается потрясающий вид на лазурное водохранилище Потрерильос среди гор. Здесь мы поговорим о происхождении водоёма и попьём традиционный аргентинский напиток — мате

Кому подойдёт программа

Тем, кто впервые в Мендосе и хочет за один день увидеть главные природные достопримечательности за пределами города. Маршрут не требует специальной подготовки и отлично подойдёт для комфортной, насыщенной прогулки с красивыми остановками. Если вы предпочитаете активный отдых с треккингом и физической нагрузкой — у меня есть отдельные программы с акцентом на походы и горные маршруты.

Организационные детали