Мы проедем на машине по горам и окрестностям Мендосы. Я расскажу об истории, культуре и жизни в этой части света. Предложу трекинг разного уровня сложности. Отвезу вас за границу цивилизации на встречу с дикой природой. И покажу виды, от которых захватывает дух! Маршрут поездки гибкий — подстроим его под ваши пожелания и физическую подготовку.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Регион у подножия Анд

Многие путешественники приезжают в Мендосу, чтобы узнать о вине и погулять по местным винодельням. Но я хочу показать вам край и с другой стороны. Мы выедем из города, чтобы полюбоваться невероятной природой, горами, парящими в ущелье кондорами.

В пути я расскажу о культуре и традициях Аргентины. О том, как здесь сформировался центр освобождения от колонизаторов и почему именно отсюда выдвинулась армия, которая освободила Чили.

В нашей программе:

Водохранилище Портерильос в охранной зоне предгорья. При желании здесь можно искупаться или устроить пикник

в охранной зоне предгорья. При желании здесь можно искупаться или устроить пикник Три трекинга по горам на выбор. От самого простого варианта рядом с водохранилищем, до среднего и самого сложного по нагрузке маршрута. Если вы выберете сложный — сообщите, пожалуйста, заранее

на выбор. От самого простого варианта рядом с водохранилищем, до среднего и самого сложного по нагрузке маршрута. Если вы выберете сложный — сообщите, пожалуйста, заранее Семицветная гора — на обзорной площадке сосчитаем, точно ли цветов только семь?

— на обзорной площадке сосчитаем, точно ли цветов только семь? Старый телеграф — доберёмся до него по серпантину, а затем отправимся к краю ущелья — делать фотографии и любоваться видами

— доберёмся до него по серпантину, а затем отправимся к краю ущелья — делать фотографии и любоваться видами Флора и фауна. Скорее всего по дороге мы встретим гуанако, кондоров и лис, которые с удовольствием фотографируются, но близко к людям не подходят

Примерный тайминг экскурсии:

1 час — дорога от Мендосы до водохранилища

3–5 часов — трекинг (время зависит от выбранного маршрута)

40 мин. — дорога от водохранилища до Семицветной горы

2,5–4 часа — обратная дорога по серпантину. Доедем до телеграфа, а также сделаем остановки в горах для фото

Организационные детали