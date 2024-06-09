Мы проедем на машине по горам и окрестностям Мендосы. Я расскажу об истории, культуре и жизни в этой части света. Предложу трекинг разного уровня сложности. Отвезу вас за границу цивилизации на встречу с дикой природой.
И покажу виды, от которых захватывает дух! Маршрут поездки гибкий — подстроим его под ваши пожелания и физическую подготовку.
И покажу виды, от которых захватывает дух! Маршрут поездки гибкий — подстроим его под ваши пожелания и физическую подготовку.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Регион у подножия Анд
Многие путешественники приезжают в Мендосу, чтобы узнать о вине и погулять по местным винодельням. Но я хочу показать вам край и с другой стороны. Мы выедем из города, чтобы полюбоваться невероятной природой, горами, парящими в ущелье кондорами.
В пути я расскажу о культуре и традициях Аргентины. О том, как здесь сформировался центр освобождения от колонизаторов и почему именно отсюда выдвинулась армия, которая освободила Чили.
В нашей программе:
- Водохранилище Портерильос в охранной зоне предгорья. При желании здесь можно искупаться или устроить пикник
- Три трекинга по горам на выбор. От самого простого варианта рядом с водохранилищем, до среднего и самого сложного по нагрузке маршрута. Если вы выберете сложный — сообщите, пожалуйста, заранее
- Семицветная гора — на обзорной площадке сосчитаем, точно ли цветов только семь?
- Старый телеграф — доберёмся до него по серпантину, а затем отправимся к краю ущелья — делать фотографии и любоваться видами
- Флора и фауна. Скорее всего по дороге мы встретим гуанако, кондоров и лис, которые с удовольствием фотографируются, но близко к людям не подходят
Примерный тайминг экскурсии:
- 1 час — дорога от Мендосы до водохранилища
- 3–5 часов — трекинг (время зависит от выбранного маршрута)
- 40 мин. — дорога от водохранилища до Семицветной горы
- 2,5–4 часа — обратная дорога по серпантину. Доедем до телеграфа, а также сделаем остановки в горах для фото
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Peugeot. Детское кресло по запросу
- По желанию можем посетить парк Villavicencio Natural Reserve и организовать традиционный аргентинский ужин — подробности уточняйте в переписке
- Даже если вы откажетесь от трекинга, всё равно нужно надеть удобную обувь и тёплую одежду, из-за перепада высоты и температуры
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Мендосе
Живу в Аргентине с 2023 года — осознанно сбежал подальше от больших городов и суеты. С первого взгляда влюбился в Мендосу и с радостью покажу её такой, какой вижу сам.Задать вопрос