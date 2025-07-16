Побывать на двух винодельнях, продегустировать вино и влюбиться в мальбек
После поездки в Мендосу вы уже никогда не станете прежним. Вино — это не просто напиток.
Это люди, история, процессы — целая отдельная вселенная! Я хочу погрузить вас в этот удивительный мир, стать вашим проводником. Я расскажу всё простым языком, чтобы у вас возникло желание возвращаться сюда снова и снова. А может, вы даже решите связать свою жизнь с вином;)
Сначала заглянем на самую первую биодинамическую винодельню в Аргентине. Побывать тут — равно погружению в атмосферу биодинамики. Прогуляемся, посмотрим на коров, овечек, курочек. Разберёмся, как устроен процесс производства и завершим дегустацией с красивым видом на Анды.
Путешествие в бокале
Затем пообедаем в ресторане среди виноградников и отправимся дегустировать премиальные мальбеки на винодельне в исторической зоне Лухан де Куйо. Это проект одного из легендарных виноделов Мендосы — здесь вы не только попробуете мальбеки с разных терруаров, но и почувствуете их отличия!
А ещё…
Вы познакомитесь с историей главного мигранта страны — француза мальбека
Узнаете, чем уникально аргентинское вино
Поймёте, что такое биодинамическое вино и почему это важно
Увидите процессы производства вина (а во время сбора урожая ещё и попробуете виноград с лоз)
Я отвечу на любой (даже каверзный!) вопрос о вине
Примерный тайминг
9:00–9:30 — выезд из отеля 10:00 — посещение первой винодельни, дегустация, прогулка, покупка вина 12:00 — выезд в ресторан 12:30 — обед в ресторане 15:00 — посещение второй винодельни, дегустация 16:30–17:00 — выезд в отель
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном пикапе Fiat Toro, в машине есть вода. Если вы путешествуете с детьми, предупредите об этом заранее
Если вас больше — за доплату я организую поездку на Mercedes Vito (до 6 чел.) или Mercedes Sprinter (до 13 чел.) с профессиональным водителем. Детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
Дегустации: на первой винодельне — $40, на второй — $55 (обычно на дегустацию ставят 4–5 вин)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Мендосе
Привет, путешественники и гедонисты! Приглашаю вас наслаждаться вином, гастрономией, Мендосой и жизнью вместе!
Я — Натали, родилась в Иркутске, выросла в Челябинске, училась в Санкт-Петербурге и Англии, жила в Кейптауне, ЮАР читать дальше
и с 2023 года обрела свой дом в Мендосе, Аргентина. В 2014 году первый раз побывала на виноградниках Крыма, бросила работу в банке и посвятила свою жизнь путешествиям, вину и гастрономии.
С 2017 года организую винные и гастрономические туры. Первое винное образование получила в России, затем получила диплом WSET3 (Британская винная школа) в ЮАР, а сейчас получаю WSET4 в Бразилии. Говорю на русском, английском, испанском и французском языках.
Гастрономия, вино, рестораны, винодельни, виноградники — моя жизнь. Мендоса — мой дом. Я не люблю слова «турист» или «клиент», ко мне приезжают в гости! Все мои знакомые — ваши знакомые, все мои любимые места — ваши новые находки:)
Жду вас в гости, знакомиться и изучать Мендосу вместе, гастрономическую столицу Аргентины!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Иван
16 июл 2025
Потрясающе. Точка. P.S. Наталья - прекрасный гид. Внимательный, тонкий, влюбленный в вино и в свой край человек, который щедро делился с нами, неучами, волшебством познания вина. Есть с чем сравнить, читать дальше
но тут - маст хэв. Даже то, что мы накануне, посреди ночи были вынуждены срочно поменять место встречи, ее не остановило в неумолимом желании причинить нам добро. Прошло уже несколько часов после экскурсии, а мы все до сих пор под впечатлением. Не знаю, сколько должно длиться послевкусие аргентинского мальбека, но послевкусие сегодняшнего дня будет с нами еще долго. Обязательно вернёмся!