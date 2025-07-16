Мои заказы

Вкус Мендосы: винное погружение

Побывать на двух винодельнях, продегустировать вино и влюбиться в мальбек
После поездки в Мендосу вы уже никогда не станете прежним. Вино — это не просто напиток.

Это люди, история, процессы — целая отдельная вселенная! Я хочу погрузить вас в этот удивительный мир, стать вашим проводником. Я расскажу всё простым языком, чтобы у вас возникло желание возвращаться сюда снова и снова. А может, вы даже решите связать свою жизнь с вином;)
1 отзыв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Много красоты, гор и вина

Сначала заглянем на самую первую биодинамическую винодельню в Аргентине. Побывать тут — равно погружению в атмосферу биодинамики. Прогуляемся, посмотрим на коров, овечек, курочек. Разберёмся, как устроен процесс производства и завершим дегустацией с красивым видом на Анды.

Путешествие в бокале

Затем пообедаем в ресторане среди виноградников и отправимся дегустировать премиальные мальбеки на винодельне в исторической зоне Лухан де Куйо. Это проект одного из легендарных виноделов Мендосы — здесь вы не только попробуете мальбеки с разных терруаров, но и почувствуете их отличия!

А ещё

  • Вы познакомитесь с историей главного мигранта страны — француза мальбека
  • Узнаете, чем уникально аргентинское вино
  • Поймёте, что такое биодинамическое вино и почему это важно
  • Увидите процессы производства вина (а во время сбора урожая ещё и попробуете виноград с лоз)
  • Я отвечу на любой (даже каверзный!) вопрос о вине

Примерный тайминг

9:00–9:30 — выезд из отеля
10:00 — посещение первой винодельни, дегустация, прогулка, покупка вина
12:00 — выезд в ресторан
12:30 — обед в ресторане
15:00 — посещение второй винодельни, дегустация
16:30–17:00 — выезд в отель

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном пикапе Fiat Toro, в машине есть вода. Если вы путешествуете с детьми, предупредите об этом заранее
  • Если вас больше — за доплату я организую поездку на Mercedes Vito (до 6 чел.) или Mercedes Sprinter (до 13 чел.) с профессиональным водителем. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Дегустации: на первой винодельне — $40, на второй — $55 (обычно на дегустацию ставят 4–5 вин)
  • Обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Мендосе
Привет, путешественники и гедонисты! Приглашаю вас наслаждаться вином, гастрономией, Мендосой и жизнью вместе! Я — Натали, родилась в Иркутске, выросла в Челябинске, училась в Санкт-Петербурге и Англии, жила в Кейптауне, ЮАР
читать дальше

и с 2023 года обрела свой дом в Мендосе, Аргентина. В 2014 году первый раз побывала на виноградниках Крыма, бросила работу в банке и посвятила свою жизнь путешествиям, вину и гастрономии. С 2017 года организую винные и гастрономические туры. Первое винное образование получила в России, затем получила диплом WSET3 (Британская винная школа) в ЮАР, а сейчас получаю WSET4 в Бразилии. Говорю на русском, английском, испанском и французском языках. Гастрономия, вино, рестораны, винодельни, виноградники — моя жизнь. Мендоса — мой дом. Я не люблю слова «турист» или «клиент», ко мне приезжают в гости! Все мои знакомые — ваши знакомые, все мои любимые места — ваши новые находки:) Жду вас в гости, знакомиться и изучать Мендосу вместе, гастрономическую столицу Аргентины!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
16 июл 2025
Потрясающе. Точка. P.S. Наталья - прекрасный гид. Внимательный, тонкий, влюбленный в вино и в свой край человек, который щедро делился с нами, неучами, волшебством познания вина. Есть с чем сравнить,
читать дальше

но тут - маст хэв. Даже то, что мы накануне, посреди ночи были вынуждены срочно поменять место встречи, ее не остановило в неумолимом желании причинить нам добро. Прошло уже несколько часов после экскурсии, а мы все до сих пор под впечатлением. Не знаю, сколько должно длиться послевкусие аргентинского мальбека, но послевкусие сегодняшнего дня будет с нами еще долго. Обязательно вернёмся!

