После поездки в Мендосу вы уже никогда не станете прежним. Вино — это не просто напиток. Это люди, история, процессы — целая отдельная вселенная! Я хочу погрузить вас в этот удивительный мир, стать вашим проводником. Я расскажу всё простым языком, чтобы у вас возникло желание возвращаться сюда снова и снова. А может, вы даже решите связать свою жизнь с вином;)

Описание экскурсии

Много красоты, гор и вина

Сначала заглянем на самую первую биодинамическую винодельню в Аргентине. Побывать тут — равно погружению в атмосферу биодинамики. Прогуляемся, посмотрим на коров, овечек, курочек. Разберёмся, как устроен процесс производства и завершим дегустацией с красивым видом на Анды.

Путешествие в бокале

Затем пообедаем в ресторане среди виноградников и отправимся дегустировать премиальные мальбеки на винодельне в исторической зоне Лухан де Куйо. Это проект одного из легендарных виноделов Мендосы — здесь вы не только попробуете мальбеки с разных терруаров, но и почувствуете их отличия!

А ещё…

Вы познакомитесь с историей главного мигранта страны — француза мальбека

Узнаете, чем уникально аргентинское вино

Поймёте, что такое биодинамическое вино и почему это важно

Увидите процессы производства вина (а во время сбора урожая ещё и попробуете виноград с лоз)

Я отвечу на любой (даже каверзный!) вопрос о вине

Примерный тайминг

9:00–9:30 — выезд из отеля

10:00 — посещение первой винодельни, дегустация, прогулка, покупка вина

12:00 — выезд в ресторан

12:30 — обед в ресторане

15:00 — посещение второй винодельни, дегустация

16:30–17:00 — выезд в отель

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном пикапе Fiat Toro, в машине есть вода. Если вы путешествуете с детьми, предупредите об этом заранее

Если вас больше — за доплату я организую поездку на Mercedes Vito (до 6 чел.) или Mercedes Sprinter (до 13 чел.) с профессиональным водителем. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы