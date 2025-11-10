Мендоса — уникальное место, где можно познакомиться с игристыми и тихими винами, а также узнать о секретах производства оливкового масла.
Вы посетите виноградники, заглянете в залы с дубовыми бочками, узнаете о многообразии сортов и искусстве дегустации.
Описание экскурсии
Пристегните ремни, мы отправляемся за город! В программе:
10:00 — оливковое производство с большой историей
11:30 — шампанерия, знакомство с игристыми винами, произведёнными по классической технологии шампенуа
13:15 — обед среди виноградников в уютном ресторане под открытым небом
15:00 — дегустация вин сорта Мальбек и погружение в винные ароматы
17:30 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- Почему именно в этом регионе производят большую часть аргентинских вин
- Как развивалось виноделие в Аргентине — от аборигенов до наших дней
- Как производятся игристые вина и оливковое масло
- Почему вино одного сорта стоит по-разному
- Зачем вино выдерживают в дубе
- Как распознавать ароматы в бокале
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Honda CR-V, Toyota Corolla и другие. В салоне всегда есть питьевая вода
- Программа подойдёт участникам с 14 лет
- Отдельно оплачиваются дегустации — от $35 и обед на винодельне — от $70
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мендосе
Привет, меня зовут Дмитрий. В Мендосе живу с 2015 года и знаю все её уголки. Обожаю всем сердцем и душой город и его окрестности. Люблю виноделие, посетил более 100 виноделенЗадать вопрос
