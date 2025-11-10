Дмитрий — ваша команда гидов в Мендосе

читать дальше — знаю самые вкусные. Являюсь профессиональным винным гидом и с радостью поделюсь с вами знаниями в этой прекрасной сфере. Гедонист. С командой мы создаём самые вкусные и уникальные экскурсии по Мендосе и Аргентине.

Привет, меня зовут Дмитрий. В Мендосе живу с 2015 года и знаю все её уголки. Обожаю всем сердцем и душой город и его окрестности. Люблю виноделие, посетил более 100 виноделен