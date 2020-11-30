Как добраться до Неукена на самолёте
В Неукене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Presidente Peron International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Неукена
- Неукен NQNPresidente Peron International Airport
Самые дешёвые билеты в Неукен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из 🇦🇷Эль Паломара
|1 615
|1ч 55м
|21.11.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|4 408
|1ч 55м
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|48 641
|53ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Неукена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Неукена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Брюссель и Темуко
- 01.03.202101.04.2021
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