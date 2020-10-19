Как добраться до Ларнаки на самолёте
В Ларнаке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Larnaca International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ларнаки
- Ларнака LCALarnaca International Airport
Самые дешёвые билеты в Ларнаку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|906
|2ч
|16.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 315
|1ч 40м
|17.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 452
|3ч 5м
|07.03.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|1 544
|2ч 10м
|24.03.2021
|из 🇮🇹Милана
|1 805
|3ч 35м
|31.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 920
|20ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 064
|27ч (⇵1)
|18.04.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|2 207
|3ч 45м
|15.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|2 261
|2ч 30м
|31.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 497
|4ч 40м
|23.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 506
|52ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 771
|32ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 816
|28ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 841
|18ч 40м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 940
|10ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 998
|22ч 35м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 056
|13ч 5м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 089
|41ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|3 186
|25ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 342
|24ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 356
|41ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 507
|28ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|3 526
|1ч 20м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 532
|24ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 587
|12ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 608
|20ч 25м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 683
|50ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|3 724
|17ч 15м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 733
|14ч (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 762
|17ч 55м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 780
|27ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|3 839
|7ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|3 847
|23ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|3 997
|37ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|4 048
|6ч 50м (⇵1)
|10.04.2021
|из 🇮🇹Палермо
|4 050
|13ч 40м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|4 163
|26ч 50м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 177
|25ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|4 440
|33ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 464
|41ч 35м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇧🇬Софии
|4 473
|2ч 10м
|08.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|4 602
|20ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 620
|37ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 634
|34ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|4 723
|36ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|4 730
|48ч 30м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 731
|36ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 741
|35ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|4 771
|31ч 45м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|4 785
|36ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|4 825
|32ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|4 887
|15ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|4 888
|41ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|5 144
|32ч 50м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|5 426
|33ч 55м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 426
|15ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|5 451
|21ч 45м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇴Бой Маре
|5 461
|7ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|5 475
|38ч (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 804
|34ч 40м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 824
|44ч 20м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|5 826
|17ч 40м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|5 961
|55ч 45м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 961
|44ч 55м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|5 976
|18ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|6 011
|47ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇮Лаппеэнранты
|6 149
|23ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 222
|15ч 25м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 395
|48ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|6 547
|33ч 10м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 547
|17ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 632
|25ч 15м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇹🇷Кайсери
|6 753
|15ч 35м (⇵2)
|28.07.2021
|из 🇪🇸Аликанте
|6 812
|28ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇬🇷Янины
|6 906
|22ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|7 100
|45ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|7 128
|41ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 160
|54ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|7 278
|26ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|7 634
|18ч 25м (⇵1)
|14.01.2021
|из Ялты
|7 688
|21ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Кефалинии
|7 720
|20ч 20м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 748
|10ч 15м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Уфы
|7 782
|27ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|7 826
|24ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|8 106
|24ч 25м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|8 112
|58ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Карлсруэ
|8 204
|50ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|8 214
|52ч 10м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|8 468
|40ч 15м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|8 846
|39ч 5м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|9 020
|38ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|9 108
|48ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|9 183
|34ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|9 471
|17ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇳🇱Роттердама
|9 639
|42ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|9 772
|51ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|10 192
|26ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|10 400
|18ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|10 540
|13ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ларнаки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ларнаки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Дубай, Эйндховен, Стамбул и Санкт-Петербург
- 26.10.202021.12.2020
- 11.12.202001.01.2021
- 20.11.202023.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону