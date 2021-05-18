Полезная информация о Неукене

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Местное время в Неукене
17:1354
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаНеукен
По-английскиNeuquen
Столица регионаНеукен является столицей региона
Население города242 092 чел.
АэропортНеукен NQN
Часовой поясAmerica/Argentina/Salta
Средняя высота281 м. от уровня моря

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