Полезная информация о Неукене
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Местное время в Неукене
17:1354
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Неукен
|По-английски
|Neuquen
|Столица региона
|Неукен является столицей региона
|Население города
|242 092 чел.
|Аэропорт
|Неукен NQN
|Часовой пояс
|America/Argentina/Salta
|Средняя высота
|281 м. от уровня моря
Где находится Неукен на карте
Неукен