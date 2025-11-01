Индивидуальная
до 20 чел.
Ушуайя: самый южный город на Земле
Секретные дворики, нескучные истории, антарктический бриз и призраки прошлого
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от $250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Погрузиться в местную жизнь и подружиться с удивительными птицами на экскурсии из Ушуайи
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от $650 за человека
Индивидуальная
Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе
Отправиться из Ушуайи в поход в окружении гор и суровой красоты Патагонии
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
от $150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ушуой в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ушуой
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ушуой в сентябре 2025
Сейчас в Ушуой в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 650. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ушуой (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 7 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь