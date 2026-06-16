Мы выходим из городского порта и берём курс на Бигль — исторический пролив, по которому в 1832 году прошёл молодой Чарльз Дарвин.
За три часа вы увидите горбатых китов и дельфинов Пеале в естественной среде, отвесные скалы Анд и панорамы Ушуайи, где сходятся два океана.
За три часа вы увидите горбатых китов и дельфинов Пеале в естественной среде, отвесные скалы Анд и панорамы Ушуайи, где сходятся два океана.
Описание экскурсии
В водах пролива Бигль регулярно встречаются горбатые киты и дельфины Пеале. Мы войдём в зону их активной кормёжки — здесь холодные и богатые кислородом антарктические воды привлекают морских гигантов. Команда поможет заметить фонтаны и хвосты прямо у борта.
Парусно-моторная лодка, оснащённая новейшими технологиями безопасности и системами связи, которые гарантируют защиту во время каждого плавания. Прочная конструкция стального корпуса и теплоизоляция делают судно идеальным для сурового климата.
Урок географии под парусами: во время прогулки расскажу о природе канала Бигль, местных млекопитающих и современной жизни Ушуайи.
Организационные детали
- В стоимость включены прогулка по каналу и спасательное снаряжение. Перед плаванием — обязательный инструктаж
- Максимальный вес одного пассажира — 120 кг. Людям с серьёзными заболеваниями сердца или вестибулярного аппарата рекомендую проконсультироваться с врачом перед поездкой
- Прогулка может быть отменена или перенесена из-за штормового ветра, густого тумана, высоких волн или запретов береговой охраны Аргентины/Чили. В случае отмены предложу перенос на другую дату
- Для прогулки рекомендую тёплую одежду с мембраной Gore-Tex — даже в летний сезон на канале Бигль дует холодный ветер. Обязательно возьмите шапку, солнцезащитные очки. На борт можно взять небольшой рюкзак или сумку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ушуой
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
Живу в Ушуайе с 2023 года. Пересёк Атлантический океан на парусной лодке, из Марокко в Южную Америку. Всю жизнь занимался активным туризмом и всем тем, что связано с горами: горные
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