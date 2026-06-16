Мы выходим из городского порта и берём курс на Бигль — исторический пролив, по которому в 1832 году прошёл молодой Чарльз Дарвин. За три часа вы увидите горбатых китов и дельфинов Пеале в естественной среде, отвесные скалы Анд и панорамы Ушуайи, где сходятся два океана.

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Описание экскурсии

В водах пролива Бигль регулярно встречаются горбатые киты и дельфины Пеале. Мы войдём в зону их активной кормёжки — здесь холодные и богатые кислородом антарктические воды привлекают морских гигантов. Команда поможет заметить фонтаны и хвосты прямо у борта.

Парусно-моторная лодка, оснащённая новейшими технологиями безопасности и системами связи, которые гарантируют защиту во время каждого плавания. Прочная конструкция стального корпуса и теплоизоляция делают судно идеальным для сурового климата.

Урок географии под парусами: во время прогулки расскажу о природе канала Бигль, местных млекопитающих и современной жизни Ушуайи.

Организационные детали