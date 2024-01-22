«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Индивидуальный тур в Ереване

Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином

Приглашаем вас на знакомство с главными достопримечательностями Айастана.

Всего за 5 дней мы успеем осмотреть удивительные храмы и монастыри, полюбоваться Севаном, прогуляться среди Симфонии камней и заглянуть в легендарный Дилижан.

Увидим, где «живёт» армянский алфавит, побываем на границе с Турцией и окажемся среди марсианских пейзажей у Нораванка. При желании посетим шоколадную фабрику. Добро пожаловать в Армению!
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Ближайшие даты:
22
янв
27
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
Ещё
даты

Описание

Организационные детали

Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

Встретим вас в аэропорту или заберём из любой точки Еревана и доставим до отеля, чтобы вы смогли разместиться в комнате и оставить вещи. Если вы прилетаете рано, устроим пешую экскурсию по столице. Пройдемся по уютным улочкам, посетим Каскад, площадь Республики и другие достопримечательности.

Прибытие в ЕреванПрибытие в ЕреванПрибытие в ЕреванПрибытие в Ереван
2 день

Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард и Азатское водохранилище

Начинаем исследовать самые удивительные локации! Первым делом отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, но его восстановили в 1966-1976 годах. Памятник архитектуры расположился в невероятно живописном месте.

Пообедаем в таверне с видом на храм и горы. Далее проследуем к одноимённому ущелью, где полюбуемся настоящим природным чудом — Симфонией камней. Эта достопримечательность завораживает. Базальтовые скальные образования своей формой напоминают орган.

Затем посетим монастырь Гегард, частично вырубленный в скале. Погуляем внутри и узнаем его историю. После этого переместимся к Азатскому водохранилищу — крупнейшему источнику воды для Араратской долины. Насладимся местными пейзажами и вернёмся в Ереван.

Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард и Азатское водохранилищеХрам Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард и Азатское водохранилищеХрам Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард и Азатское водохранилищеХрам Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард и Азатское водохранилище
3 день

Хор Вирап, Птичья пещера, Нораванк и винная дегустация

Начнём день с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. После этого заглянем на небольшую винодельню, где вас ждёт дегустация напитка.

Затем побываем в монастыре XIII века Нораванк, построенном на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Хор Вирап, Птичья пещера, Нораванк и винная дегустацияХор Вирап, Птичья пещера, Нораванк и винная дегустацияХор Вирап, Птичья пещера, Нораванк и винная дегустацияХор Вирап, Птичья пещера, Нораванк и винная дегустация
4 день

Севан и Севанаванк, Дилижан, Агарцин и олений заказник

В этот день в первую очередь направимся к «голубой жемчужине Армении» — озеру Севан. Около водоёма расположился монастырь Севанаванк. Отсюда открываются потрясающие виды на озеро и горы.

Следующая остановка — Дилижан. Здесь, прогуливаясь по уютным улочкам, вспомним фильм «Мимино», благодаря которому город получил широкую известность. Вы также осмотрите один из самых известных, ценных памятников армянской средневековой архитектуры, монастырь Агарцин. Мы расскажем о прошлом монастырского комплекса IX-X вв. и его святынях.

Завершим экскурсию посещением оленьего заказника, где вы сможете покормить обитателей.

Предусмотрен обед на выбор: на озере Севан (полакомимся местной рыбкой) или в Дилижане.

Севан и Севанаванк, Дилижан, Агарцин и олений заказникСеван и Севанаванк, Дилижан, Агарцин и олений заказникСеван и Севанаванк, Дилижан, Агарцин и олений заказникСеван и Севанаванк, Дилижан, Агарцин и олений заказник
5 день

Сагмосаванк, памятник "Аллея букв", винодельня или шоколадная фабрика "Гурме Дурме"

Выезжаем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны, Арагац.

Затем, исходя из ваших пожеланий, заглянем на винодельню или побываем на шоколадной фабрике «Гурме Дурме».

После этого вернёмся в Ереван или доставим вас в аэропорт. Пришло время прощаться, но надеемся, что ненадолго. До новых встреч!

Сагмосаванк, памятник "Аллея букв", винодельня или шоколадная фабрика "Гурме Дурме"Сагмосаванк, памятник "Аллея букв", винодельня или шоколадная фабрика "Гурме Дурме"Сагмосаванк, памятник "Аллея букв", винодельня или шоколадная фабрика "Гурме Дурме"Сагмосаванк, памятник "Аллея букв", винодельня или шоколадная фабрика "Гурме Дурме"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ереван / аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМногодневные туры5-дневные турыК оленямЖивотные

Похожие туры из Еревана

Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
21 янв
22 янв
23 янв
24 янв
5300047 700 за всё до 14 чел.
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
21 янв
22 янв
23 янв
24 янв
3600032 400 за всё до 12 чел.
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
21 янв
22 янв
23 янв
24 янв
5900053 100 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ