В Армению за вином, горами и впечатлениями
Авторский тур в Ереване

Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан

5
1 отзыв
Отправляемся в Армению на 5 дней, чтобы увидеть древние храмы, будто выросшие из скал, насладиться бирюзой самого большого озера на Кавказе и побывать в атмосферном городке Дилижан с аутентичной архитектурой конца 19 века.

Увидим Арарат и заполним память смартфона эффектными кадрами горных массивов, посетим институт рукописей и рассмотрим клинописные таблички эпохи Урарту, продегустируем винно на заводе «Арени» и узнаем секреты приготовления легендарного напитка.
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Ближайшие даты:
2
мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

При бронировании тура на 4х и более человек, действует гибкая система скидок.

При необходимости, программа может быть скорректирована под авиаперелёты.

Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле 3* в центре Еревана, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Еревану

Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское. Полюбуемся многочисленными фонтанами, аллеями и пройдёмся по атмосферным улочкам.

Посетим Большой Каскад — преодолеем 522 ступеньки 500-метровой лестницы, украшенной фонтанами и цветочными клумбами. Пройдёмся по музею под открытым небом и рассмотрим скульптуры современных армянских мастеров. Ещё отсюда открывается головокружительный вид на Ереван, а внутри комплекса расположился Центр искусств Гафесчяна.

Вечером заселимся в отель.

Прогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по Еревану
2 день

Экскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс Гегард

После завтрака поедем в музей «Эребуни» на живописном холме Арин-Берд рядом с руинами древней крепости. Рассмотрим экспонаты эпохи Урарту: оружие, доспехи, украшения, посуда, печати и 23 клинописные таблички — главная ценность коллекции.

Дальше отправимся к языческому храму Гарни 1 века, посвящённому богу солнца Михре. По легенде, святыню армянский царь Трдат I возвёл на деньги римского императора Нерона. Покажется, будто из Армении мы перенеслись в Афины, а перед нами Акрополь. Храм построен по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Отсюда открывается завораживающий вид на ущелье реки Азат с базальтовыми столбами и виноградники.

Побываем в монастырском комплексе Гегард 4 века, где, по легенде, хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса.

Вечером вернёмся в Ереван.

Экскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс ГегардЭкскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс ГегардЭкскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс ГегардЭкскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс Гегард
3 день

Монастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация вина

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Хор Вирап 7 века, что расположился у самого подножия Арарата. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни, а желающие смогут спуститься в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.

Здесь вы во всей красе увидите жемчужину Армению — гордую вершину Арарат в белоснежной шапке.

Посетим монастырский комплекс Нораванк 13 века. Святыня будто выросла из скалы на самом краю извилистого ущелья у реки Арпа. Перед вами предстанет церковь Святой Богородицы с круговой колоннадой и необычным куполом в виде конуса на фоне отвесных красных скал, нависающих над монастырём. По легенде, когда-то здесь хранилась частица креста со следами крови Христа, купленная монахами у неизвестного странника.

Отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад.

Следующая точка маршрута — село Арени, славящееся на всю страну своими винами. Посетим местный винный завод, узнаем тонкости производства и распробуем напиток на дегустации. Спешить не будем и проследим, как букет ароматов и вкусов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятный шлейф.

Вечером вернёмся в Ереван.

Монастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация вина
4 день

Озеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин

После завтрака отправимся к озеру Севан — самому большому на Кавказе. Вы увидите визитную карточку Армении: бирюзовый водоём, в глади которого отражаются заснеженные горные вершины. Посетим монастырь Севанаванк 8 века у берегов озера на полуострове. Сооружение, основанное монахами-отшельниками, имеет необычный тёмный цвет из-за блоков неотполированного чёрного туфа — смотрится особенно интересно на контрасте с голубизной Севана.

Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем в курортный городок Дилижан на берегу Агстева. Здесь, в старом квартале, воссоздана старая застройка в стиле конца 19 века. Перенесёмся в прошлое и пройдёмся по атмосферным улочкам мимо домов с резными балконами и покатыми крышами.

Остановимся у монастыря Агарцин 11-13 веков. Название святыни на армянском означает «игра орлов» — образ птицы встречается в росписях на стенах и на куполе церкви Сурб Аствацин. Самая древняя постройка комплекса относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимся от преследования монахами.

Следующая точка маршрута — монастырский комплекс Гошаванк 12 века в селе Гош. Рассмотрим образец средневековой армянской архитектуры, бывший культурный и образовательный центр. Здесь хранились книги, люди занимались музыкой, изучали языки и переписывали рукописи.

Вечером вернёмся в Ереван.

Озеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинОзеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинОзеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинОзеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин
5 день

Институт древних рукописей, Эчмиадзин и отъезд

После завтрака побываем в институте древних рукописей Матендаран имени св. Месропа Маштоца. Самые древние экземпляры здесь датируются 5 веком и связаны с Месропом Маштоцем, создавшим армянскую письменность.

Затем посетим Эчмиадзин — центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Заглянем в Эчмиадзинский кафедральный собор 4 века, считающийся одним из древнейших христианских храмов в мире. Согласно легенде, место для строительства было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом.

Увидим развалины храма Звартноц 7 века, разрушенного землетрясением, и поедем в аэропорт.

Институт древних рукописей, Эчмиадзин и отъездИнститут древних рукописей, Эчмиадзин и отъездИнститут древних рукописей, Эчмиадзин и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в отель
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Бутилированная вода
  • Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 44 000 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 103 000 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
Завершение: Аэропорт Еревана, вылет после 18:0
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Ю
14 мая 2023
Добрый день! Поездка вышла замечательная. Мы были в Армении первый раз и совершенно восхищены красотой этой земли, ее историей, радушием жителей, а также, безукоризненной организацией самого путешествия. Большое спасибо Сергею, Владимиру и Армену за знакомство с прекрасной Арменией. Всем- удачи!

Тур входит в следующие категории Еревана

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