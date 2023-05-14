Отправляемся в Армению на 5 дней, чтобы увидеть древние храмы, будто выросшие из скал, насладиться бирюзой самого большого озера на Кавказе и побывать в атмосферном городке Дилижан с аутентичной архитектурой конца 19 века. Увидим Арарат и заполним память смартфона эффектными кадрами горных массивов, посетим институт рукописей и рассмотрим клинописные таблички эпохи Урарту, продегустируем винно на заводе «Арени» и узнаем секреты приготовления легендарного напитка.

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Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

При бронировании тура на 4х и более человек, действует гибкая система скидок.

При необходимости, программа может быть скорректирована под авиаперелёты.