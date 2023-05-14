Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Увидим Арарат и заполним память смартфона эффектными кадрами горных массивов, посетим институт рукописей и рассмотрим клинописные таблички эпохи Урарту, продегустируем винно на заводе «Арени» и узнаем секреты приготовления легендарного напитка.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.
При бронировании тура на 4х и более человек, действует гибкая система скидок.
При необходимости, программа может быть скорректирована под авиаперелёты.
Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле 3* в центре Еревана, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Еревану
Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское. Полюбуемся многочисленными фонтанами, аллеями и пройдёмся по атмосферным улочкам.
Посетим Большой Каскад — преодолеем 522 ступеньки 500-метровой лестницы, украшенной фонтанами и цветочными клумбами. Пройдёмся по музею под открытым небом и рассмотрим скульптуры современных армянских мастеров. Ещё отсюда открывается головокружительный вид на Ереван, а внутри комплекса расположился Центр искусств Гафесчяна.
Вечером заселимся в отель.
Экскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс Гегард
После завтрака поедем в музей «Эребуни» на живописном холме Арин-Берд рядом с руинами древней крепости. Рассмотрим экспонаты эпохи Урарту: оружие, доспехи, украшения, посуда, печати и 23 клинописные таблички — главная ценность коллекции.
Дальше отправимся к языческому храму Гарни 1 века, посвящённому богу солнца Михре. По легенде, святыню армянский царь Трдат I возвёл на деньги римского императора Нерона. Покажется, будто из Армении мы перенеслись в Афины, а перед нами Акрополь. Храм построен по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Отсюда открывается завораживающий вид на ущелье реки Азат с базальтовыми столбами и виноградники.
Побываем в монастырском комплексе Гегард 4 века, где, по легенде, хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса.
Вечером вернёмся в Ереван.
Монастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация вина
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Хор Вирап 7 века, что расположился у самого подножия Арарата. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни, а желающие смогут спуститься в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.
Здесь вы во всей красе увидите жемчужину Армению — гордую вершину Арарат в белоснежной шапке.
Посетим монастырский комплекс Нораванк 13 века. Святыня будто выросла из скалы на самом краю извилистого ущелья у реки Арпа. Перед вами предстанет церковь Святой Богородицы с круговой колоннадой и необычным куполом в виде конуса на фоне отвесных красных скал, нависающих над монастырём. По легенде, когда-то здесь хранилась частица креста со следами крови Христа, купленная монахами у неизвестного странника.
Отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад.
Следующая точка маршрута — село Арени, славящееся на всю страну своими винами. Посетим местный винный завод, узнаем тонкости производства и распробуем напиток на дегустации. Спешить не будем и проследим, как букет ароматов и вкусов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятный шлейф.
Вечером вернёмся в Ереван.
Озеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин
После завтрака отправимся к озеру Севан — самому большому на Кавказе. Вы увидите визитную карточку Армении: бирюзовый водоём, в глади которого отражаются заснеженные горные вершины. Посетим монастырь Севанаванк 8 века у берегов озера на полуострове. Сооружение, основанное монахами-отшельниками, имеет необычный тёмный цвет из-за блоков неотполированного чёрного туфа — смотрится особенно интересно на контрасте с голубизной Севана.
Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем в курортный городок Дилижан на берегу Агстева. Здесь, в старом квартале, воссоздана старая застройка в стиле конца 19 века. Перенесёмся в прошлое и пройдёмся по атмосферным улочкам мимо домов с резными балконами и покатыми крышами.
Остановимся у монастыря Агарцин 11-13 веков. Название святыни на армянском означает «игра орлов» — образ птицы встречается в росписях на стенах и на куполе церкви Сурб Аствацин. Самая древняя постройка комплекса относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимся от преследования монахами.
Следующая точка маршрута — монастырский комплекс Гошаванк 12 века в селе Гош. Рассмотрим образец средневековой армянской архитектуры, бывший культурный и образовательный центр. Здесь хранились книги, люди занимались музыкой, изучали языки и переписывали рукописи.
Вечером вернёмся в Ереван.
Институт древних рукописей, Эчмиадзин и отъезд
После завтрака побываем в институте древних рукописей Матендаран имени св. Месропа Маштоца. Самые древние экземпляры здесь датируются 5 веком и связаны с Месропом Маштоцем, создавшим армянскую письменность.
Затем посетим Эчмиадзин — центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Заглянем в Эчмиадзинский кафедральный собор 4 века, считающийся одним из древнейших христианских храмов в мире. Согласно легенде, место для строительства было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом.
Увидим развалины храма Звартноц 7 века, разрушенного землетрясением, и поедем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в отель
- Сопровождение гидом
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Бутилированная вода
- Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 44 000 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 103 000 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины