Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Вы увидите всё то, чем славится эта страна: древние монастыри и священный Арарат, Симфонию камней и курортный город Дилижан, Севан и Ереван. Попробуете местное вино, шашлык на тандыре и севанскую форель. Мы прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге и погуляем по армянскому Стоунхеджу. А ещё у вас будет возможность переночевать в домике хоббита.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 800 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В комфортабельном отеле «Holiday Inn Express» в Ереване с видом на зелёный бульвар (2 ночи). На выезде в отеле «Горис» 4* в горах и в настоящем домике хоббита в Дилижане или колоритном экоотеле «Лаваш» на Севане на ваш выбор. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по вечернему Еревану
Встречаемся и после размещения в отеле прогуляемся по вечерней столице Армении, древнейшему городу мира. Пройдёмся по зелёному бульвару до главного архитектурного комплекса — площади Республики. По современному пешеходному Северному проспекту дойдём до театра оперы и балета и окажемся у подножия Каскада — огромной лестницы, визитной карточки Еревана. Посмотрим на необычные скульптуры, при желании заглянем в кафе, чтобы посидеть за чашкой кофе или бокалом вина. Самые активные могут подняться на верх и полюбоваться «Розовым городом» с высоты 840 ступенек. А завершим день в атмосферном ресторане недалеко от отеля.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне, армянский Стоунхендж или водопад Шаки
В первой половине дня вас ждёт знакомство со знаменитыми древними монастырями. У подножия священной горы Арарат посетим Хор Вирап и полюбуемся Нораванком на фоне отвесных красноватых скал — жемчужиной армянской архитектуры 13-го века.
Затем заедем на винодельню Арени. Вы узнаете секреты производства и хранения вин и тонкости дегустации. Пообедав, побываем в мегалитическом комплексе Караундж на горном плато, который называют армянским Стоунхенджем: здесь, на огромной территории, расположены камни неизвестного происхождения. Или, по желанию, посетим живописный водопад Шаки.
На ночь остановимся в отеле в горах в местечке Горис.
Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», Севан
Сегодня после завтрака посетим Хндзореск — комплекс древних построек, вырубленных в скалах, в которых менее 100 лет назад ещё жили люди. Пройдём по подвесному мосту, чтобы посмотреть на пещерный город, будто повисший на отвесных склонах глубокого ущелья.
Затем переедем в деревню Татев, где прокатимся по самой длинной канатной дороге в мире, протянувшейся над ущельем реки Воротан. Увидим ещё один монастырь — Татев — построенный на краю обрыва, и спустимся вниз по захватывающему дух горному серпантину. В 500-метровом ущелье полюбуемся уникальной природной достопримечательностью — Чёртовым мостом. Самые смелые смогут залезть внутрь и рассмотреть сталактиты.
После проедем через Селимский перевал по живописной горной дороге. К озеру Севан прибудем уже в сумерках, а на ночь остановимся в Дилижане в настоящем домике хоббита. Можно также остаться в отеле у Севана.
Дилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камней
Утром погуляем по курортному Дилижану, который за живописность называют армянской Швейцарией. Увидим памятник персонажам фильма «Мимино» и монастырь Агарцин. Затем вернёмся к Севану и посмотрим на монастырь Севанаванк на его берегу и чудо советского модернизма — Дом отдыха Союза писателей Армении.
После направимся обратно в Ереван, по пути пообедав в атмосферном ресторане на воде. Остановимся у единственного уцелевшего в Армении дохристианского языческого храма Гарни и полюбуемся уникальными базальтовыми столбами — Симфонией камней. К вечеру приедем в город и разместимся в отеле.
Свободный день
На этот день не запланировано экскурсий, чтобы вы смогли спокойно улететь домой. Если до вашего рейса будет время, можно посетить музей художника Сарьяна, кинорежиссера Параджанова или сходить на старый рынок и купить фрукты, сыры и вино. Открытый рынок с украшениями и сувенирами ручной работы находится в 15 минутах ходьбы от отеля. Любители коньяка могут предварительно заказать экскурсию и дегустацию на коньячном заводе «Ной» или «Арарат».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все экскурсии по программе и трансферы
- Все входные билеты
- Услуги опытного гида-водителя по маршруту
- Дегустация вина на винодельне
- Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Обеды и ужины (оплачиваются на месте)
- Страховка
- Доплата за одноместный номер при необходимости - 11 000 руб
- Дети 7-11 лет могут ночевать на дополнительной кровати с небольшой доплатой
- Возможно проведение тура индивидуально. Доплата - 3000 руб. с человека
- Организация тура возможна в любые удобные для вас даты при условии раннего бронирования