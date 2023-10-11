4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Авторский тур в Ереване

Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот

5
1 отзыв
В небольшой компании на комфортном минивэне мы проедем по солнечной Армении.

Вы увидите всё то, чем славится эта страна: древние монастыри и священный Арарат, Симфонию камней и курортный город Дилижан, Севан и Ереван. Попробуете местное вино, шашлык на тандыре и севанскую форель. Мы прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге и погуляем по армянскому Стоунхеджу. А ещё у вас будет возможность переночевать в домике хоббита.
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Ближайшие даты:
10
мая
17
мая
24
мая
31
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В комфортабельном отеле «Holiday Inn Express» в Ереване с видом на зелёный бульвар (2 ночи). На выезде в отеле «Горис» 4* в горах и в настоящем домике хоббита в Дилижане или колоритном экоотеле «Лаваш» на Севане на ваш выбор. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по вечернему Еревану

Встречаемся и после размещения в отеле прогуляемся по вечерней столице Армении, древнейшему городу мира. Пройдёмся по зелёному бульвару до главного архитектурного комплекса — площади Республики. По современному пешеходному Северному проспекту дойдём до театра оперы и балета и окажемся у подножия Каскада — огромной лестницы, визитной карточки Еревана. Посмотрим на необычные скульптуры, при желании заглянем в кафе, чтобы посидеть за чашкой кофе или бокалом вина. Самые активные могут подняться на верх и полюбоваться «Розовым городом» с высоты 840 ступенек. А завершим день в атмосферном ресторане недалеко от отеля.

Прогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему Еревану
2 день

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне, армянский Стоунхендж или водопад Шаки

В первой половине дня вас ждёт знакомство со знаменитыми древними монастырями. У подножия священной горы Арарат посетим Хор Вирап и полюбуемся Нораванком на фоне отвесных красноватых скал — жемчужиной армянской архитектуры 13-го века.

Затем заедем на винодельню Арени. Вы узнаете секреты производства и хранения вин и тонкости дегустации. Пообедав, побываем в мегалитическом комплексе Караундж на горном плато, который называют армянским Стоунхенджем: здесь, на огромной территории, расположены камни неизвестного происхождения. Или, по желанию, посетим живописный водопад Шаки.

На ночь остановимся в отеле в горах в местечке Горис.

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне, армянский Стоунхендж или водопад ШакиМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне, армянский Стоунхендж или водопад ШакиМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне, армянский Стоунхендж или водопад ШакиМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне, армянский Стоунхендж или водопад Шаки
3 день

Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», Севан

Сегодня после завтрака посетим Хндзореск — комплекс древних построек, вырубленных в скалах, в которых менее 100 лет назад ещё жили люди. Пройдём по подвесному мосту, чтобы посмотреть на пещерный город, будто повисший на отвесных склонах глубокого ущелья.

Затем переедем в деревню Татев, где прокатимся по самой длинной канатной дороге в мире, протянувшейся над ущельем реки Воротан. Увидим ещё один монастырь — Татев — построенный на краю обрыва, и спустимся вниз по захватывающему дух горному серпантину. В 500-метровом ущелье полюбуемся уникальной природной достопримечательностью — Чёртовым мостом. Самые смелые смогут залезть внутрь и рассмотреть сталактиты.

После проедем через Селимский перевал по живописной горной дороге. К озеру Севан прибудем уже в сумерках, а на ночь остановимся в Дилижане в настоящем домике хоббита. Можно также остаться в отеле у Севана.

Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева», Севан
4 день

Дилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камней

Утром погуляем по курортному Дилижану, который за живописность называют армянской Швейцарией. Увидим памятник персонажам фильма «Мимино» и монастырь Агарцин. Затем вернёмся к Севану и посмотрим на монастырь Севанаванк на его берегу и чудо советского модернизма — Дом отдыха Союза писателей Армении.

После направимся обратно в Ереван, по пути пообедав в атмосферном ресторане на воде. Остановимся у единственного уцелевшего в Армении дохристианского языческого храма Гарни и полюбуемся уникальными базальтовыми столбами — Симфонией камней. К вечеру приедем в город и разместимся в отеле.

Дилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камнейДилижан, монастыри Севанаванк и Агарцин, храм Гарни и Симфония камней
5 день

Свободный день

На этот день не запланировано экскурсий, чтобы вы смогли спокойно улететь домой. Если до вашего рейса будет время, можно посетить музей художника Сарьяна, кинорежиссера Параджанова или сходить на старый рынок и купить фрукты, сыры и вино. Открытый рынок с украшениями и сувенирами ручной работы находится в 15 минутах ходьбы от отеля. Любители коньяка могут предварительно заказать экскурсию и дегустацию на коньячном заводе «Ной» или «Арарат».

Свободный деньСвободный день

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все экскурсии по программе и трансферы
  • Все входные билеты
  • Услуги опытного гида-водителя по маршруту
  • Дегустация вина на винодельне
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины (оплачиваются на месте)
  • Страховка
  • Доплата за одноместный номер при необходимости - 11 000 руб
  • Дети 7-11 лет могут ночевать на дополнительной кровати с небольшой доплатой
  • Возможно проведение тура индивидуально. Доплата - 3000 руб. с человека
  • Организация тура возможна в любые удобные для вас даты при условии раннего бронирования
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
Завершение: Ереван, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
11 окт 2023
Нам все понравилось, красивая природа, интересные места. Отдельное спасибо Араику, мы очень удачно приезжали во все места до остальных групп:D))

Тур входит в следующие категории Еревана

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