Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В комфортабельном отеле «Holiday Inn Express» в Ереване с видом на зелёный бульвар (2 ночи). На выезде в отеле «Горис» 4* в горах и в настоящем домике хоббита в Дилижане или колоритном экоотеле «Лаваш» на Севане на ваш выбор. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.