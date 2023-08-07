Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Вы увидите древние храмы, будто выросшие прямо из земли, побываете на шумном ереванском рынке, где есть сухофрукты даже из помидоров, и прогуляетесь по колоритным улочкам столицы.
За 4 дня мы побываем у подножия Арарата, заглянем в «Пещеру Птиц» и попробуем коньяк 10-ти летней выдержки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 500 ₽
Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно только с 18 лет.
При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.
При бронировании тура на 4-х и более человек, действует гибкая система скидок.
Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле 3* в Ереване, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Еревану и коньячный завод «Арарат»
Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское. Полюбуемся многочисленными фонтанами, аллеями и пройдёмся по атмосферным улочкам.
Посетим Большой Каскад — преодолеем 522 ступеньки 500-метровой лестницы, украшенной фонтанами и цветочными клумбами. Пройдёмся по музею под открытым небом и рассмотрим скульптуры современных армянских мастеров. Ещё отсюда открывается головокружительный вид на Ереван.
Сделаем эффектные фотографии и поедем на коньячный завод «Арарат», где уже почти 130 лет производят напиток, завоевавший любовь во всём мире. На экскурсии вы узнаете секреты изготовления настоящего армянского коньяка, познакомитесь со старинными традициями завода и продегустируете 3 вида напитка: «Ахтамар», «Наири» и «Двин».
Постараемся не потерять голову от вкусов и отправимся заселяться в отель.
Монастырь Хор Вирап, винный завод «Арени» и комплекс Нораванк
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Хор Вирап 7 века, что расположился у самого подножия Арарата. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни, а желающие смогут спустимся в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.
Здесь вы во всей красе увидите жемчужину Армению — гордую вершину Арарат в белоснежной шапке.
Следующая точка маршрута — село Арени, славящееся на всю страну своими винами. Посетим местный винный завод, узнаем тонкости производства и распробуем напиток на дегустации. Спешить не будем и проследим, как букет ароматов и вкусов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятный шлейф.
Дальше отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад.
Посетим монастырский комплекс Нораванк 13 века. Святыня будто выросла из скалы на самом краю извилистого ущелья у реки Арпа. Перед вами предстанет церковь Святой Богородицы с круговой колоннадой и необычным куполом в виде конуса на фоне отвесных красных скал, нависающих над монастырём. По легенде, когда-то здесь хранилась частица креста со следами крови Христа, купленная монахами у неизвестного странника.
Вечером вернёмся в Ереван.
«Ной», храм Гарни и мастер-класс по выпечке лаваша
После завтрака прочувствуем атмосферу города на Центральном рынке, где можно найти сухофрукты на любой вкус: их делают из арбузов, дыни и даже из помидоров!
Дальше по плану Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Ной», расположенный на месте бывшей Эриваньской крепости 6 века. Благородные напитки здесь производят с конца 19 века. После экскурсии по заводу и погребам вас ждёт дегустация коллекционного вина и коньяка 5 и 10-ти летней выдержки с фруктами и шоколадом.
Заедем к языческому храму Гарни 1 века, посвящённому богу солнца Михре. По легенде, святыню армянский царь Трдат I возвёл на деньги римского императора Нерона. Покажется, будто из Армении мы перенеслись в Афины, а перед нами Акрополь. Храм построен по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Отсюда открывается завораживающий вид на ущелье реки Азат с базальтовыми столбами и виноградники.
Посетим мастер-класс по выпечке традиционного армянского лаваша, включённого в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Побываем в монастырском комплексе Гегард 4 века, где, по легенде, хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса.
Вечером вернёмся в Ереван.
Эчмиадзин, завод «Армения Вайн» и отъезд
Позавтракаем в отеле и отправимся в «Вернисаж» — рынок изделий народного творчества. Здесь вы сможете пополнить запас сувениров или просто полюбоваться необычными изделиями: сделанные вручную шахматы и нарды из дерева, предметы из керамики в национальном стиле, украшения handmade, традиционные музыкальные инструменты, украшения из серебра, картины и многое другое.
Затем посетим Эчмиадзин — центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Заглянем в Эчмиадзинский кафедральный собор 4 века, считающийся одним из древнейших христианских храмов в мире. Согласно легенде, место для строительства было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом.
Увидим развалины храма Звартноц 7 века, разрушенного землетрясением, а затем поедем на винный завод «Армения Вайн». Вы побываете на семейном предприятии, зародившемся в 2006 году с закладки первого виноградника, а сегодня ставшем символом современного виноделия в Армении.
На экскурсии вы узнаете историю производства, спуститесь в подвалы и полюбуетесь стройными рядами винограда, а затем продегустируете 3 вида коньяка. После — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустации коньяка и вина
- Бутилированная вода
- Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 42 000 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 87 500 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Несмотря на изнуряющую жару в начале августа (37-38 градусов), все 4 дня пролетели на "одном дыхании" без малейшего соблазна сократить программу. Отдельная благодарность гиду Эдварду, который не только насытил нас интереснейшей информацией о стране, но и активно решал все организационные вопросы, связанные как с организацией нашего свободного времени (включая бронирование лучших кафе и ресторанов Еревана), а также с решением личных проблем, возникших у туристов и не связанных непосредственно с программой тура.
Безусловно рекомендуем данный тур всем, кто интересуется древней историей Армении, ее прошлым и настоящим, а также любителям хорошего коньяка и прекрасной национальной кухни.