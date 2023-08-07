Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Хор Вирап 7 века, что расположился у самого подножия Арарата. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни, а желающие смогут спустимся в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.

Здесь вы во всей красе увидите жемчужину Армению — гордую вершину Арарат в белоснежной шапке.

Следующая точка маршрута — село Арени, славящееся на всю страну своими винами. Посетим местный винный завод, узнаем тонкости производства и распробуем напиток на дегустации. Спешить не будем и проследим, как букет ароматов и вкусов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятный шлейф.

Дальше отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад.

Посетим монастырский комплекс Нораванк 13 века. Святыня будто выросла из скалы на самом краю извилистого ущелья у реки Арпа. Перед вами предстанет церковь Святой Богородицы с круговой колоннадой и необычным куполом в виде конуса на фоне отвесных красных скал, нависающих над монастырём. По легенде, когда-то здесь хранилась частица креста со следами крови Христа, купленная монахами у неизвестного странника.

Вечером вернёмся в Ереван.