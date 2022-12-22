Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня

Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат

Отправляемся в гастрономическое путешествие по лучшим винным и коньячным заводам Армении: вас ждут увлекательные экскурсии по старинным производствам и дегустации не только напитков, но и вкуснейшей национальной кухни.

Вы увидите древние храмы, будто выросшие прямо из земли, побываете на шумном ереванском рынке, где есть сухофрукты даже из помидоров, и прогуляетесь по колоритным улочкам столицы.

За 4 дня мы побываем у подножия Арарата, заглянем в «Пещеру Птиц» и попробуем коньяк 10-ти летней выдержки.
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Ближайшие даты:
21
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно только с 18 лет.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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