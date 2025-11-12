Погрузись в историю и природу Армении! Посети языческий храм Гарни и высеченный в скале монастырь Гегард (ЮНЕСКО). Полюбуйся величественной "Симфонией камней" в ущелье реки Азат.
Освой традиции на мастер-классе по выпечке лаваша и увези с собой не только впечатления, но и профессиональные фотографии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание фото-прогулкиЭкскурсия начнется с посещения величественного храма Гарни — единственного языческого храма на территории Армении, расположенного среди живописных гор. Далее вас ждет монастырь Гегард, вырезанный в скале, который является одной из главных святынь страны и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальная природная формация —"Симфония камней", удивит вас своими геологическими чудесами. Завершением экскурсии станет участие в традиционном мастер-классе по выпечке армянского лаваша, где вы не только научитесь готовить, но и почувствуете связь с культурой и традициями страны. Все моменты будут запечатлены на профессиональных фотографиях, которые позволят увезти домой не только воспоминания, но и яркие снимки. Гарни и Гегард: духовное наследие, природные чудеса и кулинарные традиции. Отправься в путешествие по ключевым достопримечательностям Армении и увези с собой яркие впечатления и профессиональные фотографии. Тебя ждут величественные виды на Арарат, уникальные природные формы, древние храмы и участие в традиционном кулинарном мастер-классе. Арка Чаренца: Находится в 30 минутах езды от Еревана, между храмом Гарни и монастырём Гегард. Построена в 1957 году в честь выдающегося армянского поэта Егише Чаренца. На арке выгравированы его знаменитые строки: «Кто раз увидит Арарат, тот навсегда полюбит Армению». Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на долину и гору Арарат священный символ армянского народа. Идеальное место для памятных фотографий. Храм Гарни: Единственный в Армении и на всём Кавказе сохранившийся языческий храм, построенный в I веке н. э. при царе Трдате I. Посвящён богу солнца Митре и выполнен в стиле эллинистической архитектуры: 24 колонны ионического ордера, строгие геометрические линии. После принятия христианства храм не был разрушен благодаря его роли как царской летней резиденции. Рядом с храмом находятся: Руины царского дворца и бани III века с уникальной мозаикой. Древние вишапакары – каменные изваяния в форме драконов, относящиеся к бронзовому веку и связаные с культом воды. Храм расположен на краю живописного ущелья реки Азат, откуда открывается панорамный вид на горы. Симфония камней: Уникальное природное явление в Гарнийском ущелье, расположенное недалеко от храма Гарни. Это скальный массив, состоящий из вертикальных базальтовых колонн высотой до 300 метров. Колонны образовались из-за застывания вулканической лавы, принимая форму гигантских шестигранных труб – их часто называют «органными трубами». Входит в состав государственного заповедника «Азатское ущелье», признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Место привлекает не только туристов, но и фотографов и любителей геологических феноменов. Монастырь Гегард: Древний монастырский комплекс, значительная часть которого высечена в скале. Основан в IV веке на месте священного источника, почитавшегося ещё в языческие времена. Название "Гегард" переводится как «копьё» – здесь хранилось копьё Лонгина, которым, по преданию, пронзили распятого Христа. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной архитектуре и историческому значению. Мастер-класс по выпечке лаваша: Лаваш – традиционный армянский хлеб, который с 2014 года включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вы примете участие в процессе приготовления: Замешивание теста и формирование тонкой лепёшки. Дегустация свежего лаваша с ароматной зеленью и местным сыром. Мастер-класс проходит в уютной и тёплой атмосфере, давая возможность не только узнать кулинарные традиции, но и попробовать себя в роли пекаря. Важная информация: Включена профессиональная фотосъёмка.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности экскурсии:
- Храм Гарни - единственный языческий храм в Армении, расположенный в живописной горной местности
- Монастырь Гегард - уникальный монастырь, высеченный в скале, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Симфония камней - природная формация, впечатляющая геологическими структурами, похожими на органные трубы
- Мастер-класс по выпечке лаваша - уникальная возможность познакомиться с армянскими кулинарными традициями и приготовить традиционный хлеб
- Каждая из этих достопримечательностей раскрывает уникальные аспекты армянской культуры, истории и природы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тур начинается и заканчивается по адресу, который вы указали при бронировании
Завершение: Указанный вами адрес в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 55 чел.
Важная информация
- Включена профессиональная фотосъёмка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
