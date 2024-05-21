Фотосессии в Ереване с личным фотографом

Найдено 14 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Ереване, цены от €86, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по солнечному Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Начало: Памятник Александра Таманяна
«Завершится фотопрогулка на колоритном блошином рынке Вернисаж, где местные мастера выставляют свои произведения и изделия»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
99 за всё до 5 чел.
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
🚶 Пешая
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
4 отзыва
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
«Комплекс из нескольких террас, объединённых огромной лестницей, как будто создан для фотосессий»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 9086 за всё до 9 чел.
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
3 отзыва
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
«Перед фотосессией я расскажу об истории храмового комплекса, объясню, как он получил название и почему Тамерлан так хотел попасть в этот монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300270 за всё до 6 чел.
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
6 отзывов
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
«Продолжим фотопрогулку на улице Абовяна, где сконцентрированы здания темно-коричневого и бархатно-красного цветов — идеальный фон для фото»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
«Поездка с профессиональным фотографом»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 299 за всё до 7 чел.
Величественный Ереван
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
23 отзыва
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«С окраины парка,откуда открывается удивительный пейзаж на Ереван и гору Арарат,у вас будет прекрасная возможность сделать восхитительные фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Фотопрогулка
8 часов
12 отзывов
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«А в конце Монастыря вы увидите легендарное ореховое дерево, которому насчитывается более 1000 лет, возле которого у вас будет прекрасная возможность сделать красивые фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
«Будем фотографироваться, наслаждаясь моментом и природой вокруг»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320288 за всё до 6 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Окружен территорией для пеших увлекательных прогулок и массивными хребтами с фантастическим пейзажем, где вы сможете сделать удивительные фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
1 отзыв
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
«Это великолепный объект для фотосессии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180162 за всё до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Парк влюблённых — идеальное место для фотосессии love story»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
89 за всё до 2 чел.
Восхождение на гору Еранос с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
«Подскажу, где искать завораживающие панорамы и лучшие точки для фотосессии»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
92 за всё до 2 чел.
Знакомство с Арменией: озеро Севан и Дилижан
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Знакомство с Арменией: озеро Севан и Дилижан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии осенью»
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 190$171 за всё до 3 чел.
Аллея армянского алфавита и монастырь Сагмосаванк с дегустациями
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Аллея армянского алфавита и монастырь Сагмосаванк с дегустациями
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Там у вас могут получиться отличные фотографии со статными каменными буквами»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    С бокалом вина - в фототур на юг Армении
    Ездили с Арташем на юг Армении в мае 2024 г. Это была наша первая экскурсия в Армении, поэтому практически вся
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    получаемая во время экскурсии информация была для нас новой. Арташ - отличный гид, с любовью рассказывающий о своей стране, а также немного психолог, умеющий подстроиться под запросы туристов. Автомобиль - праворульный минивен, комфортный, чистый, без посторонних запахов. Дорожная обстановка на обратном пути была настоящим испытанием (ночь, ливень, серпантин), Арташ проявил себя отличным водителем. Сознательно не рассказываю о подробностях экскурсии - не хочу спойлерить. Наша поездка длилась 15 часов, вернулись мы немного уставшие, но очень довольные. Армения прекрасна: вино, еда, пейзажи, объекты культурного наследия и современные высокотехнологичные решения - всё вместилось в эту поездку. Очень всем рекомендую и экскурсию, и гида. Арташ, спасибо)))

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по Еревану
    Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵
    Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵
  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Величественный Ереван
    Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
  • О
    Оксана
    3 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по Еревану
    Спасибо Артёму за качественную фотосессию! Фото, как на обложку журнала получились. Фотограф хорошо знает город и красивые локации. Мы остались довольны и прогулкой, и результатом.
  • Р
    Руслан
    30 апреля 2024
    Фотосессия и прогулка по Еревану
    Очень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированы.
    Очень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированы
  • Н
    Наири
    29 апреля 2024
    С бокалом вина - в фототур на юг Армении
    Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не видели, так сильно любящего
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    свою работу. Советую всем экскурсии именно с этим гидом, вы не пожалеете. Очень добрый, заботливый. Показал самые красивые места, даже те которые не были запланированы в экскурсии. А там где мы кричали «красиво» он останавливался и фоткал нас, снимал на свой дрон. Рассказал очень интересные истории и про саму Армении и про её красивейшие храмы,просто огромнейшее спасибо!!!

    Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу неТур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не
  • А
    Айкануш
    27 апреля 2024
    Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
    И,здравствуйте! Были в Армении девичником,большой и дружной компанией знакомились с Ереваном. Соединили фотосессию с экскурсией. Фотограф Римма - отдельная любовь и благодарность от
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    всех девушек группы. Яркие кадры,помощь с позированием - все в восторге. Ашоту благодарность за познавательную экскурсию,за теплую и легкую атмосферу. Сложилось впечатление,будто все мы друг друга знаем много - много лет. От прогулки остались самые лучшие воспоминания!

  • Я
    Яна (Поддержка Трипстера)
    24 марта 2024
    Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Арташ - профессионал своего дела, очень интересно рассказал нам про все достопримечательности, которые мы посетили. После поездки остались очень приятные воспоминания и яркие эмоции. Отдельное спасибо Арташу за отличные фотографии.
  • М
    Максим
    23 марта 2024
    Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
    Интересно, динамично и очень прям все для нас идеально - рекомендую!
  • А
    Алла
    20 марта 2024
    Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
    Очень хорошая экскурсия! Много интересной информации и о Ереване, и об Армении. Арташ очень увлечен историей своей страны, города, народа,
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    и это вызывает уважение. Общаться во время экскурсии было очень приятно, всем нашим пожеланиям Арташ шел навстречу. Очень рекомендую данную экскурсию и гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фотопрогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Фотопрогулка по солнечному Еревану
  2. Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
  3. Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
  4. Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
  5. Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 86 до 380 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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