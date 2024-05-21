1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Начало: Памятник Александра Таманяна
«Завершится фотопрогулка на колоритном блошином рынке Вернисаж, где местные мастера выставляют свои произведения и изделия»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
«Комплекс из нескольких террас, объединённых огромной лестницей, как будто создан для фотосессий»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 90€86 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
«Перед фотосессией я расскажу об истории храмового комплекса, объясню, как он получил название и почему Тамерлан так хотел попасть в этот монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300€270 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
«Продолжим фотопрогулку на улице Абовяна, где сконцентрированы здания темно-коричневого и бархатно-красного цветов — идеальный фон для фото»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
«Поездка с профессиональным фотографом»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €299 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«С окраины парка,откуда открывается удивительный пейзаж на Ереван и гору Арарат,у вас будет прекрасная возможность сделать восхитительные фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«А в конце Монастыря вы увидите легендарное ореховое дерево, которому насчитывается более 1000 лет, возле которого у вас будет прекрасная возможность сделать красивые фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
«Будем фотографироваться, наслаждаясь моментом и природой вокруг»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320€288 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Окружен территорией для пеших увлекательных прогулок и массивными хребтами с фантастическим пейзажем, где вы сможете сделать удивительные фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
«Это великолепный объект для фотосессии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180€162 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Парк влюблённых — идеальное место для фотосессии love story»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
€89 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
«Подскажу, где искать завораживающие панорамы и лучшие точки для фотосессии»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€92 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Знакомство с Арменией: озеро Севан и Дилижан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии осенью»
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 190$171 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Аллея армянского алфавита и монастырь Сагмосаванк с дегустациями
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Там у вас могут получиться отличные фотографии со статными каменными буквами»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь21 мая 2024Ездили с Арташем на юг Армении в мае 2024 г. Это была наша первая экскурсия в Армении, поэтому практически вся
- ААнна16 мая 2024Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо
- ЛЛилия9 мая 2024Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
- ООксана3 мая 2024Спасибо Артёму за качественную фотосессию! Фото, как на обложку журнала получились. Фотограф хорошо знает город и красивые локации. Мы остались довольны и прогулкой, и результатом.
- РРуслан30 апреля 2024Очень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированы.
- ННаири29 апреля 2024Тур был просто замечательный! Мы много где были на экскурсиях, но такого гида ни разу не видели, так сильно любящего
- ААйкануш27 апреля 2024И,здравствуйте! Были в Армении девичником,большой и дружной компанией знакомились с Ереваном. Соединили фотосессию с экскурсией. Фотограф Римма - отдельная любовь и благодарность от
- ЯЯна (Поддержка Трипстера)24 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия. Арташ - профессионал своего дела, очень интересно рассказал нам про все достопримечательности, которые мы посетили. После поездки остались очень приятные воспоминания и яркие эмоции. Отдельное спасибо Арташу за отличные фотографии.
- ММаксим23 марта 2024Интересно, динамично и очень прям все для нас идеально - рекомендую!
- ААлла20 марта 2024Очень хорошая экскурсия! Много интересной информации и о Ереване, и об Армении. Арташ очень увлечен историей своей страны, города, народа,
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фотопрогулки»
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Сейчас в Ереване в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 86 до 380 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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