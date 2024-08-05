Святыни Гарни и Гегард, Симфония Камней и мастер-класс по выпечке лаваша

Прикоснуться к духовному, культурному, природному наследиям Армении и увезти профессиональные снимки
Вы полюбуетесь Араратом и необычными базальтовыми столбами. Посетите единственный языческий храм в регионе и увидите древний менгир. В монастыре Гегард познакомитесь с ярким образцом национального храмового зодчества. Поучаствуете в мастер-классе по выпечке лаваша.

И всё это — в сопровождении фотографа, который запечатлеет ваши эмоции, и гида, который увлечёт рассказами.
5
1 отзыв
Святыни Гарни и Гегард, Симфония Камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Святыни Гарни и Гегард, Симфония Камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Святыни Гарни и Гегард, Симфония Камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание фото-прогулки

Арка Чаренца. Находится недалеко от Еревана, между языческим храмом Гарни и христианским монастырским комплексом Гегард. С площадки внутри арки вы откроете одну из лучших панорам Арарата.

Храм Гарни. Армянский Акрополь расположен в красивом месте на берегу реки Азат. Вы познакомитесь с образцом эллинистической архитектуры и услышите о судьбе сооружения после христианизации Армении. А осматривая вишапакар, каменное изваяние бронзового века, узнаете об этой разновидности мегалитов.

Симфония Камней. Также вы увидите необычный скальный массив с базальтовыми столбами до 300 м, которые образовались из магмы.

Пещерный монастырь Гегард. Мы расскажем о богатом и изменчивом прошлом святыни, спрятавшейся в ущелье речки Гохт. Вы побываете в месте, которое почиталось ещё в языческие времена. В ансамбль входят церкви, кельи, пещеры и гробницы, высеченные в скале.

Мастер-класс по выпечке лаваша. Приготовление, значение и внешний вид традиционного армянского хлеба входят в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вы освоите древнюю технику выпечки лаваша в тандыре и, конечно, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion
  • Вас будут сопровождать водитель, русскоязычный гид и профессиональный фотограф из нашей команды
  • Дополнительные расходы: билет в храм Гарни — 1500 драмов (~€3,5), посещение Симфонии Камней — 200 драмов (~€0,5)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5 авг 2024
Сегодня мы прекрасно провели время, всей семьей, прогулялись по красивейшием места Армении, прикоснулись к истории. И все это всего в 30 мин от г. Еревана на комфортном микроавтобусе. Гид Кристина
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очень интересно рассказывала, было очень познавательно, красиво и интересно, мы очень рекомендуем данную экскурсию с детьми и без. Ребята организаторы и исполнители молодцы!! Ещё мы сами испекли тонкий Армянский лаваш и получили отличные фото от фотографа Ани, которая нас сопровождала в этом путешествии. Получили огромный заряд позитивной энергии!

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