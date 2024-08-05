Святыни Гарни и Гегард, Симфония Камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Прикоснуться к духовному, культурному, природному наследиям Армении и увезти профессиональные снимки
Вы полюбуетесь Араратом и необычными базальтовыми столбами. Посетите единственный языческий храм в регионе и увидите древний менгир. В монастыре Гегард познакомитесь с ярким образцом национального храмового зодчества. Поучаствуете в мастер-классе по выпечке лаваша.
И всё это — в сопровождении фотографа, который запечатлеет ваши эмоции, и гида, который увлечёт рассказами.
Арка Чаренца. Находится недалеко от Еревана, между языческим храмом Гарни и христианским монастырским комплексом Гегард. С площадки внутри арки вы откроете одну из лучших панорам Арарата.
Храм Гарни. Армянский Акрополь расположен в красивом месте на берегу реки Азат. Вы познакомитесь с образцом эллинистической архитектуры и услышите о судьбе сооружения после христианизации Армении. А осматривая вишапакар, каменное изваяние бронзового века, узнаете об этой разновидности мегалитов.
Симфония Камней. Также вы увидите необычный скальный массив с базальтовыми столбами до 300 м, которые образовались из магмы.
Пещерный монастырь Гегард. Мы расскажем о богатом и изменчивом прошлом святыни, спрятавшейся в ущелье речки Гохт. Вы побываете в месте, которое почиталось ещё в языческие времена. В ансамбль входят церкви, кельи, пещеры и гробницы, высеченные в скале.
Мастер-класс по выпечке лаваша. Приготовление, значение и внешний вид традиционного армянского хлеба входят в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вы освоите древнюю технику выпечки лаваша в тандыре и, конечно, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром.
Организационные детали
Поездка проходит на минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion
Вас будут сопровождать водитель, русскоязычный гид и профессиональный фотограф из нашей команды
Дополнительные расходы: билет в храм Гарни — 1500 драмов (~€3,5), посещение Симфонии Камней — 200 драмов (~€0,5)
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 3280 туристов
Добрый день! Наша компания занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении много лет. Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Б
Балбаленкова
5 авг 2024
Сегодня мы прекрасно провели время, всей семьей, прогулялись по красивейшием места Армении, прикоснулись к истории. И все это всего в 30 мин от г. Еревана на комфортном микроавтобусе. Гид Кристина читать дальше
очень интересно рассказывала, было очень познавательно, красиво и интересно, мы очень рекомендуем данную экскурсию с детьми и без. Ребята организаторы и исполнители молодцы!! Ещё мы сами испекли тонкий Армянский лаваш и получили отличные фото от фотографа Ани, которая нас сопровождала в этом путешествии. Получили огромный заряд позитивной энергии!