Вы полюбуетесь Араратом и необычными базальтовыми столбами. Посетите единственный языческий храм в регионе и увидите древний менгир. В монастыре Гегард познакомитесь с ярким образцом национального храмового зодчества. Поучаствуете в мастер-классе по выпечке лаваша. И всё это — в сопровождении фотографа, который запечатлеет ваши эмоции, и гида, который увлечёт рассказами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Арка Чаренца. Находится недалеко от Еревана, между языческим храмом Гарни и христианским монастырским комплексом Гегард. С площадки внутри арки вы откроете одну из лучших панорам Арарата.

Храм Гарни. Армянский Акрополь расположен в красивом месте на берегу реки Азат. Вы познакомитесь с образцом эллинистической архитектуры и услышите о судьбе сооружения после христианизации Армении. А осматривая вишапакар, каменное изваяние бронзового века, узнаете об этой разновидности мегалитов.

Симфония Камней. Также вы увидите необычный скальный массив с базальтовыми столбами до 300 м, которые образовались из магмы.

Пещерный монастырь Гегард. Мы расскажем о богатом и изменчивом прошлом святыни, спрятавшейся в ущелье речки Гохт. Вы побываете в месте, которое почиталось ещё в языческие времена. В ансамбль входят церкви, кельи, пещеры и гробницы, высеченные в скале.

Мастер-класс по выпечке лаваша. Приготовление, значение и внешний вид традиционного армянского хлеба входят в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вы освоите древнюю технику выпечки лаваша в тандыре и, конечно, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром.

Организационные детали