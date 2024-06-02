Интересные программы мастер-классы Еревана

Найдено 20 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Ереване, цены от €10, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Индивидуальная
3 часа
182 отзыва
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за всё до 2 чел.
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 14 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Гастро-историческое путешествие по Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 216 за всё до 6 чел.
Керамический мастер-класс
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
35 за человека
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить
Начало: У центрального рынка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 2 чел.
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
75 за человека
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
39 за человека
Мастер-класс по армянскому танцу
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 13091 за всё до 15 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
скидка
70%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Мастер-классы в Ереване: Приготовь свой сувенир
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Мастер-классы в Ереване: Приготовь свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
10070 за человека
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Сити-тур по городу и мастер-класс ковроткачества
Индивидуальная
5 часов
Сити-тур по городу и мастер-класс ковроткачества
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $186 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3310 за человека
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
скидка
69%
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Расписать шоппер в домашней обстановке, чтобы подарить его себе или близким
Начало: В районе Давташен
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
10 июня в 13:00
3912 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Селестина
    2 июня 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень всеОчень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по
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    домашнему! Гату даже довезла из путешествия домой, у всех восторг. Обязательно повторю, буду готовить и вспоминать Ереван. Всем рекомендую к посещению)

    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумноОгромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно
  • A
    Aleksandra
    23 мая 2024
    Мастер-классы в Ереване: Приготовь свой сувенир
    Осталась очень довольная этим потрясающим мастер-классом по швейному делу и гидом Ашотом. На швейной мастерской работают лучшие мастерицы Армении, которые
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    шьют национальные костюмы для всей страны. Было очень интересно наблюдать за их работой. Отдельно отмечу доброжелательность Ашота: так получилось, что экскурсию я зарезервировала очень поздно ночью, Ашот сразу со мной связался, уточнил все детали и постарался все организовать сразу на следующий день.

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
    Получилась супер красивая, комфортная и насыщенная поездка на 3 дня! Были: Хор-Вирап - Нораванк - Джермук - Хндзореск - Татев -
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    Сюник, посмотрели водопады, город Воротнаванк и церковь затопленную в Толорсе. Максимальный комфорт, отлично поданная информация без лишнего перегруза, возможность насладиться красотами Армении.

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
    Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
    Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы
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    с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую!

  • Я
    Яна
    14 мая 2024
    Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
    Очень понравилась экскурсия на озеро Севан. Интересный, содержательный рассказ экскурсовода. Из минусов. В программе были заявлены горячие источники, про которые не
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    было сказано ни слова. И общая продолжительность экскурсии указана 11-12 часов, на деле ровно половина. Стоимость при такой разнице во времени должна быть другой.

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Гастро-историческое путешествие по Армении
    Отличная экскурсия. Выбрали за оригинальность и за то, что сразу несколько мастер-классов: можно попробовать разное. Ожидания полностью оправдались. Отличный концерт
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    и мастер-класс по дудуку и другим духовым, купили даже инструмент, рады знакомству с уважаемым Мастером Кареном. Поиграли также на смычковом каманче. Великолепный мастер-класс камнерезный по хачкарам. Очень информативно про церкви и алфавит, интересно было увидеть аистов. Арам - отличный организатор и рассказчик, откликался на наши потребности и сделал поездку насыщенной и яркой, всё успели, столько всего видели! Маршрут составлен удачно. Однозначно рекомендуем!

  • В
    Виолетта
    8 мая 2024
    Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
    От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍 Ирина, я очень рада, что встретила вас, и рекомендую всем пройти ваши замечательные мастер-классы. Я очень-очень вам благодарна! Кукла получилась чудесная
    От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Вино и горы: день чудесный
  2. Мастер-класс по десертам армянской кухни
  3. Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
  4. Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
  5. Гастро-историческое путешествие по Армении
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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