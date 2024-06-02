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А Александр Мастер-класс по десертам армянской кухни Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.

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A Aleksandra Мастер-классы в Ереване: Приготовь свой сувенир читать дальше шьют национальные костюмы для всей страны. Было очень интересно наблюдать за их работой. Отдельно отмечу доброжелательность Ашота: так получилось, что экскурсию я зарезервировала очень поздно ночью, Ашот сразу со мной связался, уточнил все детали и постарался все организовать сразу на следующий день. Осталась очень довольная этим потрясающим мастер-классом по швейному делу и гидом Ашотом. На швейной мастерской работают лучшие мастерицы Армении, которые

Ю Юлия Красота и древность южной Армении в монастыре Татев читать дальше Сюник, посмотрели водопады, город Воротнаванк и церковь затопленную в Толорсе. Максимальный комфорт, отлично поданная информация без лишнего перегруза, возможность насладиться красотами Армении. Получилась супер красивая, комфортная и насыщенная поездка на 3 дня! Были: Хор-Вирап - Нораванк - Джермук - Хндзореск - Татев -

Н Наталья Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!

А Анна Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване читать дальше с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую! Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы

Я Яна Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы читать дальше было сказано ни слова. И общая продолжительность экскурсии указана 11-12 часов, на деле ровно половина. Стоимость при такой разнице во времени должна быть другой. Очень понравилась экскурсия на озеро Севан. Интересный, содержательный рассказ экскурсовода. Из минусов. В программе были заявлены горячие источники, про которые не

А Анна Гастро-историческое путешествие по Армении читать дальше и мастер-класс по дудуку и другим духовым, купили даже инструмент, рады знакомству с уважаемым Мастером Кареном. Поиграли также на смычковом каманче. Великолепный мастер-класс камнерезный по хачкарам. Очень информативно про церкви и алфавит, интересно было увидеть аистов. Арам - отличный организатор и рассказчик, откликался на наши потребности и сделал поездку насыщенной и яркой, всё успели, столько всего видели! Маршрут составлен удачно. Однозначно рекомендуем! Отличная экскурсия. Выбрали за оригинальность и за то, что сразу несколько мастер-классов: можно попробовать разное. Ожидания полностью оправдались. Отличный концерт