С помощью загадок вы найдёте скрытые локации города и раскроете их секреты. Получите мешочек с вопросами и, внимательно следуя подсказкам, отправитесь исследовать Ереван.
Мы расскажем интересные истории о достопримечательностях, а вы увидите самую большую кошку города, совершите путешествие в 5 век и отыщете розового слона.
Мы расскажем интересные истории о достопримечательностях, а вы увидите самую большую кошку города, совершите путешествие в 5 век и отыщете розового слона.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание квеста
- Вы найдёте сердце Еревана и самую современную часть города. А ещё — загадочный парк, где спрятан памятник известному человеку.
- Пройдёте по улице армянского художника и поищете ароматные пышки-пончики. Если найдёте — они ваши!
- Увидите самую большую кошку Еревана и два культовых сооружения Еревана. Подсказка — одно из них связано с оперой.
- Переместитесь в 5 век, когда был создан армянский алфавит. А потом найдёте розового слонёнка и получите в подарок вкуснейшее мороженое!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 10 лет и взрослым.
- Пончики и мороженое включены в стоимость.
- Квест можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник в 10:00, в пятницу в 15:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 60 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
Входит в следующие категории Еревана
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