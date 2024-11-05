Нескучный квест по Еревану (10+)

Найти сердце столицы Армении и полакомиться местными пышками и мороженым (в группе)
С помощью загадок вы найдёте скрытые локации города и раскроете их секреты. Получите мешочек с вопросами и, внимательно следуя подсказкам, отправитесь исследовать Ереван.

Мы расскажем интересные истории о достопримечательностях, а вы увидите самую большую кошку города, совершите путешествие в 5 век и отыщете розового слона.
Нескучный квест по Еревану (10+)
Нескучный квест по Еревану (10+)
Нескучный квест по Еревану (10+)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00

Описание квеста

  • Вы найдёте сердце Еревана и самую современную часть города. А ещё — загадочный парк, где спрятан памятник известному человеку.
  • Пройдёте по улице армянского художника и поищете ароматные пышки-пончики. Если найдёте — они ваши!
  • Увидите самую большую кошку Еревана и два культовых сооружения Еревана. Подсказка — одно из них связано с оперой.
  • Переместитесь в 5 век, когда был создан армянский алфавит. А потом найдёте розового слонёнка и получите в подарок вкуснейшее мороженое!

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям от 10 лет и взрослым.
  • Пончики и мороженое включены в стоимость.
  • Квест можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник в 10:00, в пятницу в 15:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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