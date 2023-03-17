Приложение на смартфоне проведёт вас по самым интересным местам в центре города. Вы рассмотрите персидские изразцы на фасаде Голубой мечети. Погрузитесь в атмосферу Старого Еревана и услышите его историю. Увидите знаменитый Каскад — яркий образец советской модернистской архитектуры. А также посетите старейший храм столицы и первый в мире Музей детского творчества, предмет особой гордости Армении.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔹 В начале маршрута вы подниметесь на смотровую площадку, к панорамам города с высоты — увидите старинные дома и новые кварталы.

🔹 Затем спуститесь по мраморным лестницам монументального ереванского Каскада, услышите историю восстановления легендарного памятника советской эпохи и познакомитесь с модернистскими скульптурами.

🔹 Отдельного внимания заслужит работа мастеров, которые продолжают традиции древних армянских зодчих и создают хачкары — традиционные скульптуры из камня с христианскими символами.

🔹 Далее вы исследуете Голубую мечеть, а после отдохнёте под деревом, где в некогда вели беседы великие армянские писатели и деятели искусства.

🔹 Прогулка завершится в старейшем храме Еревана — главном символе Армении. Вы насладитесь прохладой величественного здания и прикоснётесь к его истории, отыскав часть старой кладки сооружения.

📜 На аудиоэкскурсии вы проследите ключевые вехи из прошлого столицы и узнаете об известных армянских архитекторах, поэтах и учёных.

🎨 В программу также включено посещение первого в мире Музея детского творчества. Полвека он представляет детское искусство как часть мировой культуры. В экспозиции, среди прочего, выставлены книги, полностью иллюстрированные детьми.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения

Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Дополнительные расходы: билет в Музей детского творчества — 200 драм для детей до 9 лет и 800 драм для всех, кто старше.