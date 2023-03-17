Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔹 В начале маршрута вы подниметесь на смотровую площадку, к панорамам города с высоты — увидите старинные дома и новые кварталы. 🔹 Затем спуститесь по мраморным лестницам монументального ереванского Каскада, услышите историю восстановления легендарного памятника советской эпохи и познакомитесь с модернистскими скульптурами. 🔹 Отдельного внимания заслужит работа мастеров, которые продолжают традиции древних армянских зодчих и создают хачкары — традиционные скульптуры из камня с христианскими символами. 🔹 Далее вы исследуете Голубую мечеть, а после отдохнёте под деревом, где в некогда вели беседы великие армянские писатели и деятели искусства. 🔹 Прогулка завершится в старейшем храме Еревана — главном символе Армении. Вы насладитесь прохладой величественного здания и прикоснётесь к его истории, отыскав часть старой кладки сооружения.
📜 На аудиоэкскурсии вы проследите ключевые вехи из прошлого столицы и узнаете об известных армянских архитекторах, поэтах и учёных.
🎨 В программу также включено посещение первого в мире Музея детского творчества. Полвека он представляет детское искусство как часть мировой культуры. В экспозиции, среди прочего, выставлены книги, полностью иллюстрированные детьми.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Дополнительные расходы: билет в Музей детского творчества — 200 драм для детей до 9 лет и 800 драм для всех, кто старше.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Ереване
Провёл 2072 экскурсии для 2150 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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