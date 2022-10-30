в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00

Когда-то давно Ной (тот самый), спускаясь с горы Арарат, спрятал волшебные обереги. Спрятал — да и позабыл, где. Попадут сокровища не в те руки — и миру грозит катастрофа. Вместе с посланником Ноя отправляйтесь в экспедицию по городу, чтобы успеть отыскать обереги первыми и предотвратить беду. По пути узнавая об истории этих земель, армянских обычаях и традициях гостеприимства.

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Описание

Что вас ожидает

Отыскать спрятанные сокровища

Впервые в Армении профессиональные гиды и актеры объединились для создания иммерсивного квеста, где каждый участник становится героем захватывающей истории. В Армении существует легенда, согласно которой Ной, спустившись с горы Арарат, спрятал где-то в округе магические обереги. Спрятал, да и сам позабыл, где. Если они попадут не в те руки — ждать беды. Ваша миссия — найти спрятанные сокровища, чтобы спасти мир от катастрофы. На пути вам будет помогать специальный посланник Ноя, а волшебный мешочек кладоискателя подтолкнет к разгадке.

Познакомиться с Ереваном

Во время прохождения квеста вы познакомитесь с армянскими легендами, традициями и обычаями. Узнаете, почему гора Арарат — главный символ Армении, разгадаете, как Ереван получил свое имя. Прогуляетесь по историческому центру и самым колоритным улицам столицы. А кроме того, вам станет понятно:

Почему гость у армян сидит на голове у хозяина?

Как армянин будет доказывать, что он очень культурный?

Что делает большинство ереванцев по утрам?

И как местные демонстрируют свое уважение к гостю?

Если группа большая, то мы разобьем ее на две команды. В финале участники команды, показавшей наилучший результат, награждаются памятными призами.

Организационные детали