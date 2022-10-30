Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отыскать спрятанные сокровища
Впервые в Армении профессиональные гиды и актеры объединились для создания иммерсивного квеста, где каждый участник становится героем захватывающей истории. В Армении существует легенда, согласно которой Ной, спустившись с горы Арарат, спрятал где-то в округе магические обереги. Спрятал, да и сам позабыл, где. Если они попадут не в те руки — ждать беды. Ваша миссия — найти спрятанные сокровища, чтобы спасти мир от катастрофы. На пути вам будет помогать специальный посланник Ноя, а волшебный мешочек кладоискателя подтолкнет к разгадке.
Познакомиться с Ереваном
Во время прохождения квеста вы познакомитесь с армянскими легендами, традициями и обычаями. Узнаете, почему гора Арарат — главный символ Армении, разгадаете, как Ереван получил свое имя. Прогуляетесь по историческому центру и самым колоритным улицам столицы. А кроме того, вам станет понятно:
Почему гость у армян сидит на голове у хозяина?
Как армянин будет доказывать, что он очень культурный?
Что делает большинство ереванцев по утрам?
И как местные демонстрируют свое уважение к гостю?
Если группа большая, то мы разобьем ее на две команды. В финале участники команды, показавшей наилучший результат, награждаются памятными призами.
Организационные детали
На маршруте нет дополнительных расходов
Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь. Квест проходит под открытым небом на улицах города под наблюдением местных экспертов.
Набор заданий и вопросов адаптируется в зависимости от возраста участников
Минимальное количество участников — 3 человека
в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у центра «Дом Москвы»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лусине — ваша команда гидов в Ереване
Меня зовут Лусине. Две мои главные любви — искусство и Ереван. В прошлом я преподаватель истории искусства в Академии хореографии при Большом театре. Последние несколько лет работаю гидом: влюблять в Армению стало моей второй профессией. Раскрывать неожиданные и скрытые от глаз грани Еревана — это благодарный и благородный труд. Каждый новый выход к гостям всегда волнителен как в первый раз, но сколько счастья он дарит в итоге!