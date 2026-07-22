в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00

В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
Познакомиться с армянскими традициями, погулять по колоритным улочкам столицы, а заодно спасти мир
Когда-то давно Ной (тот самый), спускаясь с горы Арарат, спрятал волшебные обереги. Спрятал — да и позабыл, где. Попадут сокровища не в те руки — и миру грозит катастрофа.
Вместе с посланником Ноя отправляйтесь в экспедицию по городу, чтобы успеть отыскать обереги первыми и предотвратить беду. По пути узнавая об истории этих земель, армянских обычаях и традициях гостеприимства.
Впервые в Армении профессиональные гиды и актеры объединились для создания иммерсивного квеста, где каждый участник становится героем захватывающей истории. В Армении существует легенда, согласно которой Ной, спустившись с горы Арарат, спрятал где-то в округе магические обереги. Спрятал, да и сам позабыл, где. Если они попадут не в те руки — ждать беды. Ваша миссия — найти спрятанные сокровища, чтобы спасти мир от катастрофы. На пути вам будет помогать специальный посланник Ноя, а волшебный мешочек кладоискателя подтолкнет к разгадке.
Увидеть Ереван
Во время прохождения квеста вы познакомитесь с армянскими легендами, традициями и обычаями. Узнаете, почему гора Арарат — главный символ Армении, разгадаете, как Ереван получил свое имя. Прогуляетесь по историческому центру и самым колоритным улицам столицы. А кроме того, вам станет понятно:
Почему всё в мире придумали армяне?
Как быстро стать своим в Ереване?
Почему советский Ереван не похож ни на одну столицу бывшего СССР?
И какие фразы надо использовать, чтобы быстро обармяниться?
Если группа большая, то мы разобьём ее на две команды. В финале участники награждаются памятными призами.
Организационные детали
На маршруте нет дополнительных расходов
Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь. Квест проходит под открытым небом на улицах города под наблюдением местных экспертов.
Набор заданий и вопросов адаптируется в зависимости от возраста участников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
€25
Стандартный билет
€46
Дети до 7 лет
€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центра «Дом Москвы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лусине — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 757 туристов
Меня зовут Лусине. Две мои главные любви — искусство и Ереван. В прошлом я преподаватель истории искусства в Академии хореографии при Большом театре. Последние несколько лет работаю гидом: влюблять в читать дальшеуменьшить
Армению стало моей второй профессией. Раскрывать неожиданные и скрытые от глаз грани Еревана — это благодарный и благородный труд. Каждый новый выход к гостям всегда волнителен как в первый раз, но сколько счастья он дарит в итоге!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нина
Это просто фантастика. Потрясающий квест для абсолютно всех возрастов, большое внимание уделяется деталям, что дает возможно запомнить всю информацию, а не получить кашу. Были впятером, 2 взрослых и дети 12 и 4 лет. Все довольны, Лусине влюбила в Ереван, в себя и в жителей. Квест подготовлен творчески и профессионально. Настоятельно рекомендую
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Юлия
Это было потрясающее приключение! Никогда ранее не участвовала в подобных экскурсиях. И хочу отменить, что информация полученная путем собственных усилий, запоминается гораздо лучше! Программа построена очень удобно и увлекательно, 2 часа пролетели на одном дыхании, узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций! Спасибо Лусине за воплощение в жизнь такой идеи и за впечатления! Рекомендую!
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Владислав
Впечатлений после экскурсии море! Лусине великолепна, интересно составлен квест, идеально подобрано время. нам все очень понравилось!
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Е
Елена
Дата посещения: 25 сен 2025
Добрый день! Мы заказали этот квест в качестве подарка на день рождения дочери. Немного переживали о доступности маршрута по городу, т.к. дочка была на инвалидной коляске. Но все прошло замечательно! читать дальшеуменьшить
Лусине (организатор) учла наши пожелания! Вопросы и задания квеста были очень познавательными и мы много узнали об истории Еревана и его известных людях. Лусине очень любит свой город и заряжает этой любовью всех участников квеста. Спасибо большое! Всем рекомендуем участвовать лично (и взрослым, и детям) :)
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Т
Тарон
Прекрасный квест-экскурсия,все организовано до мельчайших деталей,как будто находишься в каком то детективном фильме! Прекрасная гид Лусине,очень тепло относится к участникам квеста,интересно и доступно рассказывает про Ереван,когда мы параллельно проходим квест Видно,что квест организован со всей душой,необычные задания,связанные с культурой и историей Армении, очень рекомендую и взрослым и детям! Спасибо ❤️
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антонина
квест очень понравился. Чувствовалось как наш гид любит и гордится своим городом и страной. Нам рассказали интересные обычии. объясняли не понятное и все шло в форме диалога. дети в восторге искали шкатулки письма и отгадывали загадки. единственный минус дети теперь требуют все экскурсии виде квеста 🤣🤣🤣. спасибо большое
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