в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00

В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану

Познакомиться с армянскими традициями, погулять по колоритным улочкам столицы, а заодно спасти мир

Когда-то давно Ной (тот самый), спускаясь с горы Арарат, спрятал волшебные обереги. Спрятал — да и позабыл, где. Попадут сокровища не в те руки — и миру грозит катастрофа.

Вместе с посланником Ноя отправляйтесь в экспедицию по городу, чтобы успеть отыскать обереги первыми и предотвратить беду. По пути узнавая об истории этих земель, армянских обычаях и традициях гостеприимства.
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Отыскать спрятанные сокровища

Впервые в Армении профессиональные гиды и актеры объединились для создания иммерсивного квеста, где каждый участник становится героем захватывающей истории. В Армении существует легенда, согласно которой Ной, спустившись с горы Арарат, спрятал где-то в округе магические обереги. Спрятал, да и сам позабыл, где. Если они попадут не в те руки — ждать беды. Ваша миссия — найти спрятанные сокровища, чтобы спасти мир от катастрофы. На пути вам будет помогать специальный посланник Ноя, а волшебный мешочек кладоискателя подтолкнет к разгадке.

Познакомиться с Ереваном

Во время прохождения квеста вы познакомитесь с армянскими легендами, традициями и обычаями. Узнаете, почему гора Арарат — главный символ Армении, разгадаете, как Ереван получил свое имя. Прогуляетесь по историческому центру и самым колоритным улицам столицы. А кроме того, вам станет понятно:

  • Почему гость у армян сидит на голове у хозяина?
  • Как армянин будет доказывать, что он очень культурный?
  • Что делает большинство ереванцев по утрам?
  • И как местные демонстрируют свое уважение к гостю?

Если группа большая, то мы разобьем ее на две команды. В финале участники команды, показавшей наилучший результат, награждаются памятными призами.

Организационные детали

  • На маршруте нет дополнительных расходов
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь. Квест проходит под открытым небом на улицах города под наблюдением местных экспертов.
  • Набор заданий и вопросов адаптируется в зависимости от возраста участников
  • Минимальное количество участников — 3 человека

в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центра «Дом Москвы»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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