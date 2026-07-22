в четверг и воскресенье в 09:00 и 12:00

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В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану

Познакомиться с армянскими традициями, погулять по колоритным улочкам столицы, а заодно спасти мир
Когда-то давно Ной (тот самый), спускаясь с горы Арарат, спрятал волшебные обереги. Спрятал — да и позабыл, где. Попадут сокровища не в те руки — и миру грозит катастрофа.

Вместе с посланником Ноя отправляйтесь в экспедицию по городу, чтобы успеть отыскать обереги первыми и предотвратить беду. По пути узнавая об истории этих земель, армянских обычаях и традициях гостеприимства.
5
66 отзывов
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану

Описание квеста

Отыскать спрятанные сокровища

Впервые в Армении профессиональные гиды и актеры объединились для создания иммерсивного квеста, где каждый участник становится героем захватывающей истории. В Армении существует легенда, согласно которой Ной, спустившись с горы Арарат, спрятал где-то в округе магические обереги. Спрятал, да и сам позабыл, где. Если они попадут не в те руки — ждать беды. Ваша миссия — найти спрятанные сокровища, чтобы спасти мир от катастрофы. На пути вам будет помогать специальный посланник Ноя, а волшебный мешочек кладоискателя подтолкнет к разгадке.

Увидеть Ереван

Во время прохождения квеста вы познакомитесь с армянскими легендами, традициями и обычаями. Узнаете, почему гора Арарат — главный символ Армении, разгадаете, как Ереван получил свое имя. Прогуляетесь по историческому центру и самым колоритным улицам столицы. А кроме того, вам станет понятно:

  • Почему всё в мире придумали армяне?
  • Как быстро стать своим в Ереване?
  • Почему советский Ереван не похож ни на одну столицу бывшего СССР?
  • И какие фразы надо использовать, чтобы быстро обармяниться?

Если группа большая, то мы разобьём ее на две команды. В финале участники награждаются памятными призами.

Организационные детали

  • На маршруте нет дополнительных расходов
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь. Квест проходит под открытым небом на улицах города под наблюдением местных экспертов.
  • Набор заданий и вопросов адаптируется в зависимости от возраста участников

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€25
Стандартный билет€46
Дети до 7 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центра «Дом Москвы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лусине
Лусине — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 757 туристов
Меня зовут Лусине. Две мои главные любви — искусство и Ереван. В прошлом я преподаватель истории искусства в Академии хореографии при Большом театре. Последние несколько лет работаю гидом: влюблять в
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Армению стало моей второй профессией. Раскрывать неожиданные и скрытые от глаз грани Еревана — это благодарный и благородный труд. Каждый новый выход к гостям всегда волнителен как в первый раз, но сколько счастья он дарит в итоге!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нина
Это просто фантастика. Потрясающий квест для абсолютно всех возрастов, большое внимание уделяется деталям, что дает возможно запомнить всю информацию, а не получить кашу.
Были впятером, 2 взрослых и дети 12 и 4 лет. Все довольны, Лусине влюбила в Ереван, в себя и в жителей.
Квест подготовлен творчески и профессионально.
Настоятельно рекомендую
Это просто фантастика. Потрясающий квест для абсолютно всех возрастов, большое внимание уделяется деталям, что дает возможно
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Юлия
Это было потрясающее приключение! Никогда ранее не участвовала в подобных экскурсиях. И хочу отменить, что информация полученная путем собственных усилий, запоминается гораздо лучше! Программа построена очень удобно и увлекательно, 2 часа пролетели на одном дыхании, узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций! Спасибо Лусине за воплощение в жизнь такой идеи и за впечатления! Рекомендую!
Это было потрясающее приключение! Никогда ранее не участвовала в подобных экскурсиях. И хочу отменить, что информация
Это было потрясающее приключение! Никогда ранее не участвовала в подобных экскурсиях. И хочу отменить, что информация
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Владислав
Впечатлений после экскурсии море! Лусине великолепна, интересно составлен квест, идеально подобрано время. нам все очень понравилось!
Впечатлений после экскурсии море! Лусине великолепна, интересно составлен квест, идеально подобрано время. нам все очень понравилось!
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Е
Дата посещения: 25 сен 2025
Добрый день! Мы заказали этот квест в качестве подарка на день рождения дочери. Немного переживали о доступности маршрута по городу, т.к. дочка была на инвалидной коляске. Но все прошло замечательно!
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Лусине (организатор) учла наши пожелания! Вопросы и задания квеста были очень познавательными и мы много узнали об истории Еревана и его известных людях. Лусине очень любит свой город и заряжает этой любовью всех участников квеста. Спасибо большое! Всем рекомендуем участвовать лично (и взрослым, и детям) :)

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Т
Прекрасный квест-экскурсия,все организовано до мельчайших деталей,как будто находишься в каком то детективном фильме! Прекрасная гид Лусине,очень тепло относится к участникам квеста,интересно и доступно рассказывает про Ереван,когда мы параллельно проходим квест Видно,что квест организован со всей душой,необычные задания,связанные с культурой и историей Армении, очень рекомендую и взрослым и детям! Спасибо ❤️
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антонина
квест очень понравился. Чувствовалось как наш гид любит и гордится своим городом и страной. Нам рассказали интересные обычии. объясняли не понятное и все шло в форме диалога. дети в восторге искали шкатулки письма и отгадывали загадки. единственный минус дети теперь требуют все экскурсии виде квеста 🤣🤣🤣. спасибо большое
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