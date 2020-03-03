24 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Главное в Ереване и о нём

Пешеходная часть прогулки — это знакомство с историческим центром города. Вы пройдёте по Северному проспекту — улице, созданной в 21 веке, через площадь Республики с неоклассической архитектурой, мимо Театра оперы и балета — одного из символов Еревана. А затем взглянете на все достопримечательности и полюбуетесь горным пейзажем с вершины Каскада — комплекса из пяти террас. Я расскажу о проекте города, об особенностях архитектуры и о туфе — вулканическом камне, из которого строятся дома в Ереване.

Прочувствовать и полюбить Ереван

Одна из целей моей прогулки — показать вам настоящий Ереван, помочь погрузиться в его колорит. Вы услышите об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, как живут и любят отдыхать ереванцы, о менталитете и брендах Армении. Кстати, по желанию вы побываете на ереванском коньячном заводе, где продегустируете армянский коньяк. Поговорим и о национальной кухне во время обеда в уютном ресторане. А ещё я, конечно, подскажу вкусные заведения и места для шопинга.

Эчмиадзин — место поклонения первых христиан

Во второй части экскурсии за полчаса доберёмся до духовной столицы армян всего мира и резиденции католикоса — патриарха армянской церкви. Здесь, у древних стен Эчмиадзинского кафедрального собора, вы погрузитесь в историю христианства Армении и увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни.

Проводить день предлагаю, погрузившись в вечернюю жизнь столицы, за бокалом коньяка или вина в одном из понравившихся вам заведений.