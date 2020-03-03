24 отзыва оставили туристы

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Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин

Прогуляться по историческому центру и побывать в духовной столице страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

€9068 за экскурсиюскидка25%

У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Ашот
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ашот – представитель в Ереване
С радостью берусь показать вам настоящий Ереван и помочь впитать его колорит за один день.

Вы увидите город 🏙️ во всей красоте и разнообразии красок, вкусов и сюжетов.

Экскурсия ⛳ состоит из двух частей.

В первой прогуляемся по главным достопримечательностям: я расскажу об архитектуре Еревана и о ереванцах, посоветую вкусные места.

А после отправимся в Эчмиадзин, чьи святыни перенесут в далёкие времена развития христианства в Армении.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин

Что вас ожидает

Главное в Ереване и о нём
Пешеходная часть прогулки — это знакомство с историческим центром города. Вы пройдёте по Северному проспекту — улице, созданной в 21 веке, через площадь Республики с неоклассической архитектурой, мимо Театра оперы и балета — одного из символов Еревана. А затем взглянете на все достопримечательности и полюбуетесь горным пейзажем с вершины Каскада — комплекса из пяти террас. Я расскажу о проекте города, об особенностях архитектуры и о туфе — вулканическом камне, из которого строятся дома в Ереване.

Прочувствовать и полюбить Ереван
Одна из целей моей прогулки — показать вам настоящий Ереван, помочь погрузиться в его колорит. Вы услышите об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, как живут и любят отдыхать ереванцы, о менталитете и брендах Армении. Кстати, по желанию вы побываете на ереванском коньячном заводе, где продегустируете армянский коньяк. Поговорим и о национальной кухне во время обеда в уютном ресторане. А ещё я, конечно, подскажу вкусные заведения и места для шопинга.

Эчмиадзин — место поклонения первых христиан
Во второй части экскурсии за полчаса доберёмся до духовной столицы армян всего мира и резиденции католикоса — патриарха армянской церкви. Здесь, у древних стен Эчмиадзинского кафедрального собора, вы погрузитесь в историю христианства Армении и увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни.

Проводить день предлагаю, погрузившись в вечернюю жизнь столицы, за бокалом коньяка или вина в одном из понравившихся вам заведений.

Организационные детали

  • Для 1 ребёнка до 10 лет экскурсия бесплатна
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Комфортабельный транспорт для любого количества человек включен в стоимость
  • Посещение музеев внутри и ресторанов/кафе по желанию и оплачивается дополнительно
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 17). Доплата за каждого 35€ (но не более 300€)
  • Экскурсию можно начать во второй половине дня
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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24 отзыва оставили туристы

3 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Ашот очень душевный человек, помимо интересной экскурсии много рассказал об Армении и Ереване, также помог с выбором кафе, советовал различные национальные блюда. Мы остались довольны, всем будем советовать и эту экскурсию, и конечно Ашота.
13 января 2020
Всем доброго дня! Организация экскурсии прошла очень оперативно, буквально за 2 часа нам предоставили гида и авто. Экскурсия проходила с гидом по имени Ева. Невероятно профессиональный гид. Огромное количество познавательной информации в адаптированном виде, особенно для подрощенных детей. Это кладезь исторических фактов, о которых не все в курсе. Она живет историей Армении и готова поделиться всем, что знает). Честно говоря, я не особый любитель экскурсий, данная экскурсия была организована мной для ребенка, но Ева смогла заинтересовать и меня и дочку! Огромное ей за это спасибо! В следующий раз по Армении только с ней! С уважением, Алла.
10 января 2020
Ашот провел для нас очень увлекательную экскурсию, много рассказывал об истории страны. Сначала он отвез нас на машине в Эчмиадзин. К сожалению из-за праздников закрыто было всё, и музей, и сам храм. Потом провел пешеходную экскурсию по Еревану, где подробно рассказывал обо всём, что мы видели. Спасибо ему!
29 декабря 2019
Экскурсия была с гидом Лилит. Очень нам понравилась. Компания у нас была разнообразная, от 7 до 60 лет и все были просто очарованы ей. Живая, весёлая и самое главное влюблена в свою страну. С Ашотом решали все организационные вопросы. Всё очень оперативно и легко. Всем рекомендую.
25 ноября 2019
Все было отлично! Очень рекомендую Ашота!))
11 ноября 2019
Это был невероятный день! Мы в первый раз в Армении и с самых первых минут почувствовали тепло и заботу замечательных людей. Ашот прекрасный знаток истории страны, очень образованный, владеющий великолепным классическим русским языком гид! Где мы только не побывали: все большие и маленькие достопримечательности и уголки гостеприимной страны будем долго вспоминать и делиться с друзьями. Обязательно прислушайтесь к советам Ашота и попробуйте кулинарные деликатесы и посетите заветные местечки))
25 октября 2019
Потрясающая познавательная экскурсия, продуманный маршрут. Образованный гид, Правильное построение речи, глобальные познания истории не только своей страны. Если вы хотите погрузиться с душой в путешествие по городу и достопримечательностям страны Армении, рекомендую обращаться и удовольствие от путешествия гарантировано
11 октября 2019
Эксккрсию проводил Арег. Все прекрасно организовано, интересно. Спасибо
7 октября 2019
Очень удачно подобранный маршрут экскурсии. Мы побывали в Эчмиадзине, а затем прошлись по центральной части города. И все это в прекрасной компании нашего гида! Наше путешествие было очень комфортабельным, а общение - приятным. Отличная подача материала - не сухие факты и цифры, а интересные рассказы и древние легенды. Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторана - было замечательно!
6 сентября 2019
Отличная экскурсия. Нам все понравилось. Выбрали именно ее, т. к. можно совместить обязательный к посещению Эчмиадзин и обзорную по Еревану. Рекомендую.
Ещё 14 отзывов

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