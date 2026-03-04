24 отзыва оставили туристы

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Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин

Познакомиться с символами города, окунуться в мир духовный жизни и прогуляться по Красному мосту
Мы с радостью покажем вам настоящий Ереван и поможем впитать его колорит за один день! Вы увидите город во всей красе и разнообразии красок, вкусов и сюжетов. Экскурсия состоит из
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двух частей.

В первой отправимся в Эчмиадзин и поговорим о развитии христианства в Армении и изучим древние храмы, а во второй мы прогуляемся по главным достопримечательностям центра и посетим неизведанный уголок города - Красный мост

5
86 отзывов
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин

Описание экскурсии

Эчмиадзин — место поклонения первых христиан

Отправимся навстречу древности: впереди Эчмиадзин — духовное сердце Армении. Мы посетим Кафедральный собор, вновь распахнувший свои двери перед посетителями после тщательной реставрации. Здесь вы погрузитесь в историю христианства Армении и по-возможности увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни.

После неспешной прогулки по монастырскому комплексу и небольшого отдыха возвращаемся в Ереван — город, в котором древность и современность идут рука об руку.

Исторический Красный мост

Мы отправимся к таинственному уголку города — Красному мосту в ущелье реки Раздан. Это место спрятано от туристской суеты, и когда вы подходите ближе, мост словно возникает из скалы: красноватый туф, арочные конструкции, древняя кладка. Здесь хорошо слышен шум реки, ощущается прохлада ущелья, а город над головой кажется совсем другим — более древним и глубоким.

Здесь мы расскажем про историю моста, об архитектуре, а также о бывалой стратегической и экономической значимости моста. С Красного моста открываются удивительные виды на каньон и старые промышленные здания, которые в золотых отблесках солнца выглядят мистически.

Пешеходная часть экскурсии — центр города

Мы пройдём по Северному проспекту — улице, созданной в 21 веке, через площадь Республики с неоклассической архитектурой, мимо Театра оперы и балета — одного из символов Еревана.

Полюбуетесь скульптурами современного искусства у подножья «Каскада» — комплекса из пяти террас. Мы расскажем о проекте города, особенностях его архитектуры и о туфе — вулканическом камне, из которого здесь строят дома.

А ещё вы услышите об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, как живут и любят отдыхать ереванцы, о менталитете и символах Армении.

По вашему желанию мы вам поможем побывать на ереванском коньячном заводе, попасть в музеи, в театр или на концерт.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение музеев и ресторанов/кафе
  • Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) — 15 000 драмов/€34
  • Услуги профессионального фотографа и видеографа. С каждой локации вы получите порядка 5 фотографий и маленькое видео. Стоимость — 60 000 драмов/€134
  • Посещение самого старого района Конд — 25 000 драмов
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 17). За каждого дополнительного участника — 15 000 драмов/€35

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4405 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
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в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем. А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском. Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
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Ирина
У Ашота интеллигентнвя подача, грамотная речь, полноценный в плане исторической ретроспективы и достоверности фактов рассказ. И он действительно вовлечен в историю родной страны, что отражает название его экскурсии. Ашот полностью подстроился под мои пожелания и ограничения. Очень благодарна за такое душевное знакомство с Ереваном.
У Ашота интеллигентнвя подача, грамотная речь, полноценный в плане исторической ретроспективы и достоверности фактов рассказ. И
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Елена
Спасибо всей команде! нашим гидом была Кайя. Все спокойно, последовательно, интересно и с душой рассказывала. Помогала выбрать сувениры, торговалась с продавцами))) и дала очень нужные советы. Пошли нам навстречу и
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соединили экскурсию с поездкой в Хор Вирап. Через день съездили в Гарни и Герард. Помогли нам забронировать экскурсию на завод Ной и столик в Кавказской пленнице (очень рекомендую). Мы приезжали в Армению всего на три дня и два из них провели с Кайей и водителями. Кстати, машины чистые, вождение аккуратное. Все было на высоте и оставило только прекрасные эмоции! спасибо! очень рекомендуем!

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Г
Были практически на всех экскурсиях Ашота и его команды. Все проходило безупречно: организация экскурсий, безопасность, прекрасное знание материала. Особенно хотим отметить Геворга, с которым были на двух экскурсиях. Настоятельно рекомендуем Ашота всем, кто хочет ознакомится с жемчужинами Армении.
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НатальЯ
Огромная благодарность Еве за знакомство с Арменией. 2 января были проездом с длительной пересадкой в Ереване и решили не терять время, и впервые увидеть эти сказочные места… Мы потрясающе провели
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целый день: прогулялись по городу, согрелись в "сладкоежке"; успели посетить монастырь Гегард, увидеть Арарат - погода благоволила нам; побывали в многих "потаённых" и необычных местах, как храм Гарни и симфония камней. И вновь, вернувшись в Ереван уже после захода солнца, мы насладились новогодним настроением столицы Армении.

Ева, наш персональный и замечательный гид, прекрасная юная хрупкая девушка, с огромным добрым сердцем, любящая свою страну и свой город так, что невозможно не влюбиться ни в неё, ни в Армению. Наши искренние рекомендации.

Организаторы продумали всё до мелочей, чтобы гостям было удобно и ничего не отвлекало нас от новых ярких впечатлений об Армении. В 10 утра нас забрали на комфортабельном авто из аэропорта с 4 чемоданами! весь день катали, рассказывали и показывали красоты Армении, угощали национальными блюдами и наивкуснейшим вином. И уже ближе к 21 часу нас привезли обратно в аэропорт, где мы продолжили свое новогоднее путешествие. .

Огромная благодарность Еве за знакомство с Арменией. 2 января были проездом с длительной пересадкой в Ереване
Огромная благодарность Еве за знакомство с Арменией. 2 января были проездом с длительной пересадкой в Ереване
Огромная благодарность Еве за знакомство с Арменией. 2 января были проездом с длительной пересадкой в Ереване
Огромная благодарность Еве за знакомство с Арменией. 2 января были проездом с длительной пересадкой в Ереване
Огромная благодарность Еве за знакомство с Арменией. 2 января были проездом с длительной пересадкой в Ереване
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А
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Еревану и остались в полном восторге! Гид Сара 🔥 – настоящий профессионал, который не только показала главные достопримечательности, но и с любовью рассказала об истории, культуре и традициях Армении!

Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет познакомиться с Ереваном глубже и получить массу положительных эмоций!

И обязательно закажите фотосъемку!!! 👌
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Еревану и остались в полном восторге! Гид Сара 🔥 –
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Еревану и остались в полном восторге! Гид Сара 🔥 –
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Еревану и остались в полном восторге! Гид Сара 🔥 –
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Еревану и остались в полном восторге! Гид Сара 🔥 –
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Еревану и остались в полном восторге! Гид Сара 🔥 –
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Еревану и остались в полном восторге! Гид Сара 🔥 –
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В
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал нас из аэропорта, пропел удивительную экскурсию за городом, пообедали, погуляли по городу и вернулись в аэропорт. Вся экскурсия заняла 7,5 часов. Ашот развеял несколько мифов про Армению)) Спасибо, рекомендую гида!
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал
Очень понравилась экскурсия проведенная Ашотом. У нас была длинная пересадка в Ереване, выбрали экскурсию. Гид забрал
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