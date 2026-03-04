24 отзыва оставили туристы

Мы с радостью покажем вам настоящий Ереван и поможем впитать его колорит за один день! Вы увидите город во всей красе и разнообразии красок, вкусов и сюжетов. Экскурсия состоит из

двух частей. В первой отправимся в Эчмиадзин и поговорим о развитии христианства в Армении и изучим древние храмы, а во второй мы прогуляемся по главным достопримечательностям центра и посетим неизведанный уголок города - Красный мост

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эчмиадзин — место поклонения первых христиан

Отправимся навстречу древности: впереди Эчмиадзин — духовное сердце Армении. Мы посетим Кафедральный собор, вновь распахнувший свои двери перед посетителями после тщательной реставрации. Здесь вы погрузитесь в историю христианства Армении и по-возможности увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни.

После неспешной прогулки по монастырскому комплексу и небольшого отдыха возвращаемся в Ереван — город, в котором древность и современность идут рука об руку.

Исторический Красный мост

Мы отправимся к таинственному уголку города — Красному мосту в ущелье реки Раздан. Это место спрятано от туристской суеты, и когда вы подходите ближе, мост словно возникает из скалы: красноватый туф, арочные конструкции, древняя кладка. Здесь хорошо слышен шум реки, ощущается прохлада ущелья, а город над головой кажется совсем другим — более древним и глубоким.

Здесь мы расскажем про историю моста, об архитектуре, а также о бывалой стратегической и экономической значимости моста. С Красного моста открываются удивительные виды на каньон и старые промышленные здания, которые в золотых отблесках солнца выглядят мистически.

Пешеходная часть экскурсии — центр города

Мы пройдём по Северному проспекту — улице, созданной в 21 веке, через площадь Республики с неоклассической архитектурой, мимо Театра оперы и балета — одного из символов Еревана.

Полюбуетесь скульптурами современного искусства у подножья «Каскада» — комплекса из пяти террас. Мы расскажем о проекте города, особенностях его архитектуры и о туфе — вулканическом камне, из которого здесь строят дома.

А ещё вы услышите об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, как живут и любят отдыхать ереванцы, о менталитете и символах Армении.

По вашему желанию мы вам поможем побывать на ереванском коньячном заводе, попасть в музеи, в театр или на концерт.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)