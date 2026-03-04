24 отзыва оставили туристы

Описание экскурсии
Эчмиадзин — место поклонения первых христиан
Отправимся навстречу древности: впереди Эчмиадзин — духовное сердце Армении. Мы посетим Кафедральный собор, вновь распахнувший свои двери перед посетителями после тщательной реставрации. Здесь вы погрузитесь в историю христианства Армении и по-возможности увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни.
После неспешной прогулки по монастырскому комплексу и небольшого отдыха возвращаемся в Ереван — город, в котором древность и современность идут рука об руку.
Исторический Красный мост
Мы отправимся к таинственному уголку города — Красному мосту в ущелье реки Раздан. Это место спрятано от туристской суеты, и когда вы подходите ближе, мост словно возникает из скалы: красноватый туф, арочные конструкции, древняя кладка. Здесь хорошо слышен шум реки, ощущается прохлада ущелья, а город над головой кажется совсем другим — более древним и глубоким.
Здесь мы расскажем про историю моста, об архитектуре, а также о бывалой стратегической и экономической значимости моста. С Красного моста открываются удивительные виды на каньон и старые промышленные здания, которые в золотых отблесках солнца выглядят мистически.
Пешеходная часть экскурсии — центр города
Мы пройдём по Северному проспекту — улице, созданной в 21 веке, через площадь Республики с неоклассической архитектурой, мимо Театра оперы и балета — одного из символов Еревана.
Полюбуетесь скульптурами современного искусства у подножья «Каскада» — комплекса из пяти террас. Мы расскажем о проекте города, особенностях его архитектуры и о туфе — вулканическом камне, из которого здесь строят дома.
А ещё вы услышите об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, как живут и любят отдыхать ереванцы, о менталитете и символах Армении.
По вашему желанию мы вам поможем побывать на ереванском коньячном заводе, попасть в музеи, в театр или на концерт.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение музеев и ресторанов/кафе
- Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) — 15 000 драмов/€34
- Услуги профессионального фотографа и видеографа. С каждой локации вы получите порядка 5 фотографий и маленькое видео. Стоимость — 60 000 драмов/€134
- Посещение самого старого района Конд — 25 000 драмов
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 17). За каждого дополнительного участника — 15 000 драмов/€35
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет познакомиться с Ереваном глубже и получить массу положительных эмоций!
И обязательно закажите фотосъемку!!! 👌