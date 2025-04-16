Пешая экскурсия по историческому центру Еревана — от Каскада до площади Республики.
Прогулка через главные достопримечательности столицы познакомит вас с её историей, архитектурой и атмосферой.
Прогулка через главные достопримечательности столицы познакомит вас с её историей, архитектурой и атмосферой.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Откройте для себя сердце Еревана на увлекательной пешей экскурсии!
Прогулка от величественного Каскада до впечатляющей площади Республики проведёт вас че
Маршрут экскурсии: Каскад Еревана – знаковая архитектурная композиция с панорамным видом на город и Арарат. Здесь вы встретитесь с гидом и начнёте прогулку. Площадь Свободы – сердце культурной жизни города, рядом с которой расположены Оперный театр и Балет. Узнаете об истории здания и его роли в жизни ереванцев. Северный проспект – современный пешеходный бульвар с магазинами, ресторанами и уникальной атмосферой, соединяющий площадь Свободы и площадь Республики. Площадь Республики – главная площадь Еревана с величественными зданиями в стиле армянского классицизма, музыкальными фонтанами и богатой историей. Здесь наша экскурсия завершится. Вас ждут интересные факты, захватывающие легенды и возможность прочувствовать уникальную атмосферу старого и современного Еревана! Записывайтесь и отправляйтесь в путешествие по древнему и в то же время современному городу! рез ключевые достопримечательности столицы – Оперный театр, площадь Свободы и оживлённый Северный проспект. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его историю и насладитесь уникальной архитектурой. Важная информация: Экскурсия проходит в пешем формате, поэтому важно быть готовым к прогулке. Маршрут включает ровные улицы и подходит для большинства путешественников. Возрастные ограничения: Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет. Для малышей может быть утомительно из-за продолжительности и темпа. Рекомендуется удобная обувь для пеших прогулок. В теплое время года стоит взять солнцезащитные очки, головной убор. В прохладные месяцы лучше одеться теплее, особенно в вечернее время.
Пешая экскурсия по центру Еревана, в каждую пятницу, субботу и воскресенье.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каскад Еревана
- Площадь Свободы
- Оперный театр и Балет им. Спендиаряна
- Северный проспект
- Площадь Республики
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Пешеходный маршрут по главным достопримечательностям
- Небольшая группа
- Бутилированная вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каскад Еревана, у памятника Алекандра Таманяна
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Пешая экскурсия по центру Еревана, в каждую пятницу, субботу и воскресенье.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в пешем формате, поэтому важно быть готовым к прогулке. Маршрут включает ровные улицы и подходит для большинства путешественников
- Возрастные ограничения:
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет. Для малышей может быть утомительно из-за продолжительности и темпа
- Рекомендуется удобная обувь для пеших прогулок
- В теплое время года стоит взять солнцезащитные очки, головной убор
- В прохладные месяцы лучше одеться теплее, особенно в вечернее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анисимков
16 апр 2025
Спасибо гиду Армине за интеоесную экскурсию по самым знаковым местам Еревана. Рекомендуем.
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€91 за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: крепость Урарту, центр и рынок
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
€98
€150 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
от €135
€179 за всё до 50 чел.