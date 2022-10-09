Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин

Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана

Эчмиадзин находится в обратной стороне от дороги из аэропорта Звартноц в Ереван. Но тем, у кого мало времени, мы предлагаем в день прилета успеть посетить духовный центр Армении.

Мы встретим вас со всем гостеприимством и отвезем в Вагаршапат, где познакомим с тремя религиозными объектами ЮНЕСКО из семи по всей стране. А после заботливо доставим в Ереван.
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин
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Описание

Что вас ожидает

Сакральная столица Армении

Эчмиадзин (Вагаршапат) — потрясающе красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья. Вы осмотрите легендарные храмы Древней Армении: Звартноц, церкви Св. Рипсиме или Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор 301-303 гг., один из первых христианских храмов на планете! Познакомитесь с историей святынь и перенесетесь к первым векам распространения христианства на армянской земле.

А если позволит время прилета, сможете побывать в сокровищнице Эчмиадзина — музей открыт каждый день, кроме понедельника с 10:30-17:00. Здесь перед вами предстанут такие реликвии, как Копье Судьбы, которым были прерваны мучения Христа, частичка Креста, на котором был распят Иисус, кусочек Ноева ковчега и другие артефакты.

Другие опции с трансфером

  • Наша программа отлично подойдет и тем, у кого в международном аэропорту Звартноц длительная пересадка на другой рейс. Мы отвезем вас до Эчмидзина и вернем обратно.
  • Также мы предлагаем трансфер из аэропорта сразу в Ереван или обратно.
  • Если захотите, заскочим по пути в столицу в местный ресторан с отличной кухней
  • Кроме того, мы открыты для обсуждения расширенной версии программы, если вы желаете посмотреть в день прилета максимум

Организационные детали

  • Стоимость указана за трансфер для групп до 3 человек — в вашем распоряжении будет минивэн для удобного размещения багажа. Если вас будет больше, цена за каждого дополнительного участника составит 30 €.
  • Трансфер осуществляется на автомобилях Toyota (Camry, Ipsum, Alphard, Estima), Mercedes Sprinter, Hyundai Elantra
  • Цену других вариантов поездок с трансфером, перечисленных выше, уточняйте, пожалуйста, при бронировании
  • Дополнительные расходы — входные билеты на человека 2200 драм (~ 6 €)
  • О посещении музея-сокровищницы нужно договориться заранее — экскурсии там нерегулярные

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в международном аэропорту Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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