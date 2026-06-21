Эчмиадзин (Вагаршапат) — потрясающе красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья. Вы осмотрите легендарные храмы Древней Армении: Звартноц, церкви Св. Рипсиме или Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор 301-303 гг., один из первых христианских храмов на планете! Познакомитесь с историей святынь и перенесетесь к первым векам распространения христианства на армянской земле.
А если позволит время прилета, сможете побывать в сокровищнице Эчмиадзина — музей открыт каждый день, кроме понедельника с 10:30-17:00. Здесь перед вами предстанут такие реликвии, как Копье Судьбы, которым были прерваны мучения Христа, частичка Креста, на котором был распят Иисус, кусочек Ноева ковчега и другие артефакты.
❗ Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, в программе предусмотрен только внешний осмотр.
Другие опции с трансфером
Наша программа отлично подойдет и тем, у кого в международном аэропорту Звартноц длительная пересадка на другой рейс. Мы отвезем вас до Эчмидзина и вернем обратно.
Также мы предлагаем трансфер из аэропорта сразу в Ереван или обратно.
Если захотите, заскочим по пути в столицу в местный ресторан с отличной кухней
Кроме того, мы открыты для обсуждения расширенной версии программы, если вы желаете посмотреть в день прилета максимум
Организационные детали
Трансфер осуществляется на автомобилях Toyota (Camry, Ipsum, Alphard, Estima), Mercedes Sprinter, Hyundai Elantra
Цену других вариантов поездок с трансфером, перечисленных выше, уточняйте, пожалуйста, при бронировании
Дополнительные расходы — входные билеты на человека 2200 драмов (~ €6)
О посещении музея-сокровищницы нужно договориться заранее — экскурсии там нерегулярные
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В международном аэропорту Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9991 туриста
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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Татьяна
Сегодня у нас состоялась замечательная экскурсия в город Эчмиадзин с гидом Николаем) сбылась моя мечта увидеть храм Звартноц, гору Арарат и кафедральный собор) впечатления необыкновенные) очень удачно организована экскурсия, так как без дополнительной траты времени сразу же по прилету можно посетить все эти достопримечательности Армении) спасибо большое Гургену за такую возможность и организацию)
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Наталья
Чтобы не терять зря времени решила сразу из аэропорта съездить на экскурсию. Выбрала компанию Гургена и не разочаровалась. Душевно, весело, комфортно и безопасно провела время с гидом Николаем и водителем читать дальшеуменьшить
Арменом. Храмы Эчмидизиана с интереснейшими рассказами Николая оставили неизгладимое впечатление. Но чего я точно не могла представить так это то что в первые часы в Армении буду есть вкуснейшую шелковицу прямо с дерева) За это отдельное спасибо, получила огромное удовольствие) И конечно благодарность Гургену за организацию экскурсии!
Гурген
Ответ организатора:
Спасибо за такой замечательный отзыв! 😊
Согласитесь, не каждый отпуск начинается с того, что прямо из аэропорта отправляешься к древним храмам, читать дальшеуменьшить
а через пару часов уже дегустируешь шелковицу прямо с дерева! 😄
Очень приятно, что поездка в Эчмиадзин оставила такие яркие впечатления. Николай действительно умеет оживлять историю своими рассказами, а Армен делает всё, чтобы путешествие было комфортным и безопасным. Ну а шелковица — это наш маленький армянский бонус для тех, кто любит неожиданные гастрономические открытия! 🍇
Спасибо за доверие и добрые слова в адрес всей нашей команды. Будем рады снова удивлять вас Арменией! 🇦🇲✨
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Елена
Огромная благодарность Гургену от лица всей нашей веселой компании в составе 4-человек за организацию экскурсии. Гурген нас встретил радушно, познакомил со своим городом, в веселой, но одновременно и максимально содержательной читать дальшеуменьшить
форме поведал об истории, культурном наследии, особенностях и красотах Еревана. Затем нас передал в не менее гостеприимные руки Вигена, который продолжил наше знакомство с Арменией, но уже за пределами города. Мы посетили по дороге в аэропорт близлежащие достопримечательности, которых оказалось не мало)) Виген проводил экскурсию не как гид, а как наш давний добрый друг (именно такое у нас сложилось впечатление), который с заботой рассказывает о любимых местах, и даже в церкви сыграл нам на дудуке национальные композиции, которые отражаясь от стен древнего храма, просто заворожили своим великолепием! Однозначно рекомендую данную экскурсию и еще много раз выражаю благодарность Гургену и Вигену!!!
Гурген
Ответ организатора:
Елена, спасибо вам за такой душевный отзыв! Очень приятно, что ваше знакомство с Ереваном и Арменией прошло именно так — читать дальшеуменьшить
легко, интересно и по-дружески. Отдельно рад, что Виген смог подарить вам такие эмоции, особенно момент с дудуком — в таких местах он звучит по-особенному. Будем искренне рады новой встрече с вашей веселой компанией! 😊
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Наталия
Вчера состоялась наша прекрасная экскурсия в Эчмиадзин с заездом к руинам храма Звартноц. Огромное спасибо нашему гиду Николаю, замечательный рассказчик, настоящий кладезь информации, исторических фактов, разбавленных армянскими анекдотами и юмором😁 Получили массу положительных эмоций и улетели супер довольными!
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А
Алексей
Очень хороший формат чтоб добраться до аэропорта и с пользой провести время в ожидании вылета-познакомиться с историей Армении. Удобно и информативно!
Гурген
Ответ организатора:
Алексей, спасибо за такой точный и практичный отклик!
Очень приятно, что формат оказался не просто удобным трансфером, а ещё и дал читать дальшеуменьшить
возможность с пользой провести время — познакомиться с историей Армении прямо перед вылетом. Это именно тот баланс, к которому мы стремимся: комфорт + содержание.
Будем рады снова организовать для вас такие же лёгкие и насыщенные поездки! ✈️
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Т
Татьяна
Огромное спасибо гиду Гургену за потрясающую поездку!
Это очень внимательный, интеллигентный человек, который искренне и глубоко интересуется историей своей земли. Его рассказы об Ереване и Армении в целом были очень содержательными читать дальшеуменьшить
и живыми.
Отдельная благодарность за человеческое отношение: несмотря на то что рейс задержался почти на 3 часа, Гурген дождался и не отменил экскурсию. Ни на минуту не давал заскучать — рассказывал множество интересных фактов о древнем мире, о которых мы знали в общем, но даже не подозревали, что всё это происходило именно в Армении.
С удовольствием рекомендую Гургена!
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