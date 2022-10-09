Эчмиадзин (Вагаршапат) — потрясающе красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья. Вы осмотрите легендарные храмы Древней Армении: Звартноц, церкви Св. Рипсиме или Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор 301-303 гг., один из первых христианских храмов на планете! Познакомитесь с историей святынь и перенесетесь к первым векам распространения христианства на армянской земле.
А если позволит время прилета, сможете побывать в сокровищнице Эчмиадзина — музей открыт каждый день, кроме понедельника с 10:30-17:00. Здесь перед вами предстанут такие реликвии, как Копье Судьбы, которым были прерваны мучения Христа, частичка Креста, на котором был распят Иисус, кусочек Ноева ковчега и другие артефакты.