Эчмиадзин находится в обратной стороне от дороги из аэропорта Звартноц в Ереван. Но тем, у кого мало времени, мы предлагаем в день прилета успеть посетить духовный центр Армении. Мы встретим вас со всем гостеприимством и отвезем в Вагаршапат, где познакомим с тремя религиозными объектами ЮНЕСКО из семи по всей стране. А после заботливо доставим в Ереван.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Сакральная столица Армении

Эчмиадзин (Вагаршапат) — потрясающе красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья. Вы осмотрите легендарные храмы Древней Армении: Звартноц, церкви Св. Рипсиме или Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор 301-303 гг., один из первых христианских храмов на планете! Познакомитесь с историей святынь и перенесетесь к первым векам распространения христианства на армянской земле.

А если позволит время прилета, сможете побывать в сокровищнице Эчмиадзина — музей открыт каждый день, кроме понедельника с 10:30-17:00. Здесь перед вами предстанут такие реликвии, как Копье Судьбы, которым были прерваны мучения Христа, частичка Креста, на котором был распят Иисус, кусочек Ноева ковчега и другие артефакты.

❗ Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, в программе предусмотрен только внешний осмотр.

Другие опции с трансфером

Наша программа отлично подойдет и тем, у кого в международном аэропорту Звартноц длительная пересадка на другой рейс. Мы отвезем вас до Эчмидзина и вернем обратно.

Также мы предлагаем трансфер из аэропорта сразу в Ереван или обратно.

Если захотите, заскочим по пути в столицу в местный ресторан с отличной кухней

Кроме того, мы открыты для обсуждения расширенной версии программы, если вы желаете посмотреть в день прилета максимум

Организационные детали