Откройте для себя Ереван с другой стороны в компании опытного гида. Прогулка по центру и району Конд раскроет вам историческое наследие и архитектурные шедевры, скрытые от широкой публики. Узкие улочки, древние дома и секретные локации, которые не найти в путеводителях, ждут вас. Ваш путь пройдет мимо персидской мечети, армянской церкви и исторических зданий, сохранивших атмосферу 17-18 веков. Вы также познакомитесь с современным искусством на Каскаде и откроете для себя лучшие виды на гору Арарат. Экскурсия подходит как для новичков, так и для знатоков Еревана, желающих углубить свои знания о столице Армении

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за 1-2 человека или €30 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Самобытный район Конд

Вы отправитесь на атмосферную прогулку по старейшему району Еревана с его узкими улочками, 200-летними домами, скрывающимися под абрикосовыми деревьями и виноградной лозой, и невероятно гостеприимными местными жителями.

Мы расскажем о вернакулярной архитектуре, покажем здания 17-18 веков, зайдём в персидскую мечеть и армянскую церковь. А также посетим дом с трёхсотлетней историей, где отведаем чашечку ароматного кофе в гостях у местного жителя.

Также в программе:

Улица Абовяна . Пройдём по первой улице в генеральном плане Еревана, где находятся красивейшие здания 19 века, построенные из чёрного вулканического туфа.

. Пройдём по первой улице в генеральном плане Еревана, где находятся красивейшие здания 19 века, построенные из чёрного вулканического туфа. Площади Республики и Свободы . На двух главных площадях города вы познакомитесь с их впечатляющей архитектурой, историей, поющими фонтанами и узнаете о местных музеях.

. На двух главных площадях города вы познакомитесь с их впечатляющей архитектурой, историей, поющими фонтанами и узнаете о местных музеях. Каскад. И конечно, мы посетим наш музей под открытым небом, центр современного искусства, где выставлены скульптуры мировых авторов, таких как Ф. Ботеро, Ж. Пленса, П. Войтук. Здесь же вы откроете лучшую смотровую площадку столицы с видом на библейскую гору Арарат.

На прогулке вы также узнаете, как изменился Ереван в 1930-е годы под руководством главного архитектора города Александра Таманяна. Поговорим об армянском виноделии, национальной кухне и интересных традициях армян.

Кому понравится, а кому может не подойти

Экскурсия подойдёт как путешественникам, которые приезжают в Ереван впервые, так и тем, кто родился в Ереване, или даже тем, кто уже бывал на наших экскурсиях.

Организационные детали