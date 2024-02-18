Ереван: весь центр + старейший район Конд
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Получить объёмное представление о городе на душевной прогулке по знаменитым и нетуристическим местам

Откройте для себя Ереван с другой стороны в компании опытного гида.

Прогулка по центру и району Конд раскроет вам историческое наследие и архитектурные шедевры, скрытые от широкой публики. Узкие улочки, древние дома и секретные локации, которые не найти в путеводителях, ждут вас.

Ваш путь пройдет мимо персидской мечети, армянской церкви и исторических зданий, сохранивших атмосферу 17-18 веков.

Вы также познакомитесь с современным искусством на Каскаде и откроете для себя лучшие виды на гору Арарат.

Экскурсия подходит как для новичков, так и для знатоков Еревана, желающих углубить свои знания о столице Армении
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Ближайшие даты:
18
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19
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Описание

Что вас ожидает

Самобытный район Конд

Вы отправитесь на атмосферную прогулку по старейшему району Еревана с его узкими улочками, 200-летними домами, скрывающимися под абрикосовыми деревьями и виноградной лозой, и невероятно гостеприимными местными жителями.

Мы расскажем о вернакулярной архитектуре, покажем здания 17-18 веков, зайдём в персидскую мечеть и армянскую церковь. А также посетим дом с трёхсотлетней историей, где отведаем чашечку ароматного кофе в гостях у местного жителя.

Также в программе:

  • Улица Абовяна. Пройдём по первой улице в генеральном плане Еревана, где находятся красивейшие здания 19 века, построенные из чёрного вулканического туфа.
  • Площади Республики и Свободы. На двух главных площадях города вы познакомитесь с их впечатляющей архитектурой, историей, поющими фонтанами и узнаете о местных музеях.
  • Каскад. И конечно, мы посетим наш музей под открытым небом, центр современного искусства, где выставлены скульптуры мировых авторов, таких как Ф. Ботеро, Ж. Пленса, П. Войтук. Здесь же вы откроете лучшую смотровую площадку столицы с видом на библейскую гору Арарат.

На прогулке вы также узнаете, как изменился Ереван в 1930-е годы под руководством главного архитектора города Александра Таманяна. Поговорим об армянском виноделии, национальной кухне и интересных традициях армян.

Кому понравится, а кому может не подойти

Экскурсия подойдёт как путешественникам, которые приезжают в Ереван впервые, так и тем, кто родился в Ереване, или даже тем, кто уже бывал на наших экскурсиях.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: кофе и десерт — 1000 AMD (~2,5€) с человека
  • Для тех, кто не готов много гулять, мы можем провести экскурсию в автопешеходном формате — на легковой машине Toyota Camry + 20000 AMD (~46€), на минивэне Mercedes Viano + 25000 AMD (~60€)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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