Представляем вашему вниманию эксклюзивную программу экскурсии по Еревану, которая позволит вам прикоснуться к историческим корням этого древнего города, побывав в крепости Эребуни, где хранится история возникновения Еревана. Затем мы отправимся на знаменитый рынок "ГУМ", где вас ждет дегустация лучших армянских деликатесов, от сухофруктов до национальных мясных изделий. После вкусного перекуса мы продолжим нашу прогулку по центру Еревана, где вы сможете в полной мере оценить красоту армянской архитектуры и узнать, почему Ереван называют "розовым городом". Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Армении, позволяя вам ощутить ее дух и уникальность. Вход в музей Эребуни оплачивается отдельно, но это малая плата за возможность увидеть настоящие древние клинописи. Ваш комфорт обеспечен благодаря профессиональному проводнику и кондиционированному автомобилю Ford Mondeo последнего поколения. Экскурсия подойдет как взрослым, так и детям старше 7 лет, обещая быть познавательной и увлекательной для каждого

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Описание

Что вас ожидает

Крепость Эребуни находится неподалёку от центра города и примечательна своей древностью. При крепости действует исторический музей Урарту, в который мы зайдём, чтобы посмотреть на клинопись. Именно благодаря клинописи вы, например, узнаете, что наш город старше Рима на 29 лет!

Рынок «ГУМ». До него мы доберёмся на авто. Это атмосферное место было основано в советские годы, но здесь царит особый южный колорит. В многочисленных лавочках вы сможете попробовать наши национальные мясные изделия, сухофрукты и другие армянские вкусняшки.

Центр города. На пешей прогулке вы познакомитесь с архитектурой города и побываете на Каскаде. Кто не видел Каскад — не посещал Ереван. Так в шутку говорят наши местные. Мы откроем вам секрет, почему наш город называют розовым цветком. И поделимся многими другими интересными фактами.

Организационные детали