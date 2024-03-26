Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Затем мы отправимся на знаменитый рынок "ГУМ", где вас ждет дегустация лучших армянских деликатесов, от сухофруктов до национальных мясных изделий.
После вкусного перекуса мы продолжим нашу прогулку по центру Еревана, где вы сможете в полной мере оценить красоту армянской архитектуры и узнать, почему Ереван называют "розовым городом".
Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Армении, позволяя вам ощутить ее дух и уникальность.
Вход в музей Эребуни оплачивается отдельно, но это малая плата за возможность увидеть настоящие древние клинописи.
Ваш комфорт обеспечен благодаря профессиональному проводнику и кондиционированному автомобилю Ford Mondeo последнего поколения.
Экскурсия подойдет как взрослым, так и детям старше 7 лет, обещая быть познавательной и увлекательной для каждого
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Описание
Что вас ожидает
Крепость Эребуни находится неподалёку от центра города и примечательна своей древностью. При крепости действует исторический музей Урарту, в который мы зайдём, чтобы посмотреть на клинопись. Именно благодаря клинописи вы, например, узнаете, что наш город старше Рима на 29 лет!
Рынок «ГУМ». До него мы доберёмся на авто. Это атмосферное место было основано в советские годы, но здесь царит особый южный колорит. В многочисленных лавочках вы сможете попробовать наши национальные мясные изделия, сухофрукты и другие армянские вкусняшки.
Центр города. На пешей прогулке вы познакомитесь с архитектурой города и побываете на Каскаде. Кто не видел Каскад — не посещал Ереван. Так в шутку говорят наши местные. Мы откроем вам секрет, почему наш город называют розовым цветком. И поделимся многими другими интересными фактами.
Организационные детали
- Вход в музей Эребуни оплачивается дополнительно — 1500 драмов/чел.
- Поездка проходит на автомобиле Ford Mondeo 5-го поколения с кондиционером. Для вас будут подготовлены бутилированная вода и освежающие салфетки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я и мой коллега-водитель
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.