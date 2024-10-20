Давайте отправимся в путешествие по современному искусству Еревана! В выставочном зале вы познакомитесь с работами армянских авторов.
Прогуляетесь по парку Сарьяна и увидите уличных художников, создающих произведения на глазах у прохожих. И заглянете в Центр Гафесчяна, где полюбуетесь работами известных зарубежных скульпторов.
Прогуляетесь по парку Сарьяна и увидите уличных художников, создающих произведения на глазах у прохожих. И заглянете в Центр Гафесчяна, где полюбуетесь работами известных зарубежных скульпторов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Выставочный зал Союза художников Армении
Здесь современные армянские художники и скульпторы представляют своё творчество — экспозиция меняется еженедельно. Вы изучите работы, а мы расскажем вам о мастерах, которые выставляются в день вашего посещения.
Парк Сарьяна
В небольшом уютном парке собираются местные художники — пишут картины и показывают уже готовые работы. Вы сможете пообщаться с ними, задать вопросы о творчестве, живописи — и узнать много нового.
Центр Искусств Гафесчяна
Музей расположился в помещении Каскада и под открытым небом. Вы полюбуетесь огромной коллекцией скульптур мастеров из разных стран и узнаете больше о современном искусстве.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В паке Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 69 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
20 окт 2024
В целом экскурсия понравилась, гид внимательная, зашли по пути в классный магазин цветов и свадебного декора. Провела по основным местам Еревана.
Северный проспект, Опера, Каскад, сквер художников, Лебединое озеро. На Каскаде
Северный проспект, Опера, Каскад, сквер художников, Лебединое озеро. На Каскаде
Входит в следующие категории Еревана
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