Давайте отправимся в путешествие по современному искусству Еревана! В выставочном зале вы познакомитесь с работами армянских авторов. Прогуляетесь по парку Сарьяна и увидите уличных художников, создающих произведения на глазах у прохожих. И заглянете в Центр Гафесчяна, где полюбуетесь работами известных зарубежных скульпторов.

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Описание экскурсии

Выставочный зал Союза художников Армении

Здесь современные армянские художники и скульпторы представляют своё творчество — экспозиция меняется еженедельно. Вы изучите работы, а мы расскажем вам о мастерах, которые выставляются в день вашего посещения.

Парк Сарьяна

В небольшом уютном парке собираются местные художники — пишут картины и показывают уже готовые работы. Вы сможете пообщаться с ними, задать вопросы о творчестве, живописи — и узнать много нового.

Центр Искусств Гафесчяна

Музей расположился в помещении Каскада и под открытым небом. Вы полюбуетесь огромной коллекцией скульптур мастеров из разных стран и узнаете больше о современном искусстве.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.